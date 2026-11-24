వయసు 19, చదివింది ఇంటర్ - అయినా మోసాల్లో మాత్రం మాస్టర్స్
Medak Job Fraud Yashwanth : ప్రభుత్వోద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ 19 ఏళ్ల యువకుడు మోసాలు చేయడంతో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తమకు న్యాయం చేయాలంటూ బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
Published : November 24, 2026 at 5:30 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందంటే ఎవరికైనా ఆశే. చిన్నపాటి ఉద్యోగం కోసమైనా సరే అహర్నిశలు శ్రమించి ఆశావహులు పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతుంటారు. అలాంటి ఉద్యోగం అడ్డదారుల్లోనైనా సరే సాధించుకోవాలని కొందరు అనుకుంటుంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు తాళలేక, నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురుచూడలేక అప్పుచేసైనా సరే ఉద్యోగం దక్కించుకుంటే చాలని భావిస్తుంటారు.
ఆ ఆశతోనే ఒకరి జేబులు నింపుదామని చూస్తారు. కానీ ఈ ధోరణి ఎప్పటికైనా చిక్కులు తెచ్చేపెట్టేదే అని ఆ క్షణం గ్రహించలేకపోతారు. ఫలితంగా ఉద్యోగం మాట అటుంచి దాని కోసం చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కూడా చెల్లించలేని పరిస్థితి వస్తుంది. మెదక్లో ఈ తరహా మోసం వెలుగుచూసింది. అమాయకుల ఆశల్ని పెట్టుబడిగా చేసుకున్న ఓ యువకుడు తన వయసుకు మించిన పరిచయాలున్నాయంటూ చెప్పుకుని లక్షల సొమ్ము కాజేసి బాధితులను బురిడీ కొట్టించాడు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పేరిట నకిలీ నియామక పత్రాలు
మెదక్కు చెందిన అలకంటి యశ్వంత్. వయసు 19 ఏళ్లు. చదివింది ఇంటర్. అయినా మోసాలు చేయడంలో మాత్రం మాస్టర్స్ చేశాడు. మాయమాటలతో అమాయకులను బురిడీ కొట్టించి లక్షలు కాజేశాడు. తనకు పెద్ద పెద్ద పరిచయాలున్నాయంటూ నమ్మబలికి ప్రభుత్వ బిల్లులు క్లియర్ చేయిస్తానని, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని, సర్టిఫికెట్లు ఇప్పిస్తానంటూ మోసాలు చేశాడు. అతన్ని మోసాన్ని గుర్తించి నిలదీసిన వారిని సైతం యశ్వంత్ తన బండారం బయటపడకుండా బెదిరించేవాడని సమాచారం. అతని బెదిరింపులు తాళలేక చేసిన అప్పులు తీర్చలేక విసిగిన ఓ వ్యక్తి పోలీసులను సంప్రదించడంతో అతని మోసాలు వెలుగు చూశాయి.
రూ.3 కోట్ల బిల్లులు క్లియర్ చేస్తానని హామీ
ఆటోనగర్కు చెందిన ఆర్ అండ్ బీ కాంట్రాక్టర్ శివరాములుకు ప్రభుత్వశాఖలో పెండింగ్లో ఉన్న రూ.3 కోట్ల బిల్లులను క్లియర్ చేయిస్తానని యశ్వంత్ హామీ ఇచ్చాడు. తనకు పది శాతం కమిషన్ ఇవ్వాలని ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. దీంతో 2025 అక్టోబర్ 14న యశ్వంత్ తండ్రి బ్యాంకు ఖాతాకు శివరాములు రూ.10 లక్షలు బదిలీ చేశాడు. అయితే బిల్లులు క్లియర్ కాకపోవడంతో డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరగా యశ్వంత్ తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. నర్సాపూర్కు చెందిన ఓ యువకుడిని విద్యుత్ శాఖలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మించి రూ.10.70 లక్షలు వసూలు చేశాడు. ఉద్యోగం కోసం ఒత్తిడి చేయడంతో విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించిన నకిలీ నియామక పత్రాన్ని పంపించి నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. దీంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
బాధితుల నుంచి రూ.25 లక్షలు వసూలు
సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన ప్రసాద్కు కలెక్టరేట్లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని యశ్వంత్ రూ.80 వేలు వసూలు చేశాడు. నిజామాబాద్ జిల్లా పోతంగల్కు చెందిన ప్రణయ్కు ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని రూ.60 వేల తీసుకున్నాడు. సర్టిఫికెట్లు తెచ్చిస్తానని హేమలత అనే మహిళ వద్ద రూ.1.20 లక్ష వసూలు చేశాడు. ఇలా పలువురి నుంచి సుమారు రూ.25 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు. యశ్వంత్ వలలో పడి మోసపోయిన వారు ఇంకెవరైనా ఉంటే తమను సంప్రదించాలని సీఐ మహేశ్ కోరారు.
''ఓ మహిళకు సంగారెడ్డిలో కోర్టులో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని ఆమె తండ్రి నుంచి అక్టోబర్లో రూ.80 వేలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానితో పాటు వేరే బాధితులు కూడా డబ్బులు ఇచ్చారు. ఓ యువకునికి సచివాలయంలో జాబ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి రూ.80 వేలు తీసుకున్నాడు. మరో మహిళకు ఐఐటీ బాసరలో సర్టిఫికెట్ ఇప్పిస్తానంటూ రూ.లక్ష తీసుకున్నాడు. ఇలా చాలా రకాల మోసాలు చేశారు'' - మహేశ్, మెదక్ సీఐ
మోసపోయే వాళ్లు ఉన్నంతకాలం మోసం చేసేవాళ్లు పుట్టుకొస్తారనడానికి ఇదే నిదర్శనం. చదువుకోవాల్సిన వయసులో యశ్వంత్ మోసాలనే ప్రవృత్తిగా మార్చుకున్నాడు. చదువు కోసం ఉపయోగించాల్సిన తన తెలివిని అడ్డదారుల కోసం ఉపయోగించి చివరకు కటకటాల పాలయ్యాడు.
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