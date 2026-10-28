YUVA : 'ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్' - క్లీనింగ్ నుంచి షిఫ్టింగ్ వరకు సేవలన్నీఒకే యాప్లో
All Services In One Platform: నిత్యజీవిత సమస్యలకు వినయ్ రెడ్డి టెక్నాలజీతో పరిష్కారం చూపారు. క్లీనింగ్ నుంచి షిఫ్టింగ్ వరకు సేవలందించే 'ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ యాప్' తయారు చేసి తన సేవలను విస్తరిస్తున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 3:06 PM IST
All Services In One Platform : రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న అవసరాలు. ప్రతి పనికీ మరొకరి సహాయం తప్పనిసరి అవుతున్న పరిస్థితి. ఇలాంటి సమస్యలకు టెక్నాలజీతో పరిష్కారం చూపాలన్న ఆలోచన నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ సూపర్ యాప్. డ్రైవర్ నుంచి ప్లంబర్ వరకు, క్లీనర్ నుంచి హోమ్ సర్వీసెస్ వరకు అన్ని రకాల సేవలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తూ ఈ యాప్కు రూపకల్పన చేశారు.
ఫిక్స్డ్ ప్రైజ్తో పాటు గంటల లెక్కన సేవలు
మహబూబ్నగర్ జిల్లా కల్వకుర్తి సమీపంలోని రామ్రెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన వినయ్ రెడ్డి ఐటీ రంగంలో తన అనుభవాన్ని సామాన్యుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మలిచారు. ఇల్లు మారాలన్నా, ఏసీ రిపేర్ చేయించుకోవాలన్నా ఇంటిని శుభ్రం చేయించుకోవాలన్నా ఎక్స్ట్రాహ్యాండ్ యాప్లోనే అందుబాటులో ఉన్న సేవలు ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులోని పోస్ట్ అండ్ కంపేర్ ఆప్షన్ ద్వారా వినియోగదారులే తమ బడ్జెట్ నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఆ ధరకు పని చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ముందుకొస్తారు. ఫిక్స్డ్ ప్రైస్తో పాటు గంటల లెక్కన సేవలను బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది.
అనుమతి పొందిన వారే సర్వీస్ ప్రొవైడర్లుగా
ఇంటి అవసరాల కోసం అపరిచిత వ్యక్తులను పిలిపించుకునే సమయంలో భద్రతపై ఆందోళన సహజం. ఈ అంశానికి ప్రాధాన్యమిస్తూ ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ యాజమాన్యం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. ఈ-కేవైసీ, ఆధార్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిన వారినే సర్వీస్ ప్రొవైడర్లుగా నమోదు చేసుకుంటోంది. డ్రైవర్లకు కనీసం మూడేళ్ల అనుభవం ఉండాలనే నిబంధన అమలు చేస్తున్నారు. అటు వినియోగదారులకు నమ్మకమైన సేవలు అందించడంతో పాటు ఇటు స్థానిక యువత, విద్యార్థులకు పార్ట్ టైమ్ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం ఈ ప్లాట్ఫామ్ మరో ప్రత్యేకత.
"ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ యాప్ అనేది సర్వీస్ ప్లాట్ఫాం. మేము ఐటీ సంస్థల్లో ఉన్నందున పెద్దపెద్ద సంస్థలకు ఆటోమేషన్ చేసే వాళ్లం. అప్పుడే ఓ ఆలోచన వచ్చింది. దీనినే వినియోగించి మన చుట్టుపక్కన వారి సమస్యలను ఎందుకని పరిష్కరించలేం అని అనుకున్నాను. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ యాప్ను తీసుకొచ్చాం. దీనిని వినియోగించి దగ్గరిలోని డ్రైవర్, క్లీనర్, ప్లంబర్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ అందుబాటులో ఉంటారు. వినియోగదారుని బడ్జెట్కు అనుగుణంగా హెల్పర్స్ లభిస్తారు" - వినయ్ రెడ్డి, ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ ఫౌండర్
హైదరాబాద్లో ప్రారంభమై ఇతర ప్రాంతాలకూ విస్తరణ
ఇప్పటివరకు మూడు వేల మందికి పైగా సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఈ ప్లాట్ఫామ్లో నమోదు కాగా పది వేల మందికి పైగా యూజర్లు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు. సుమారు ఏడాది పాటు 18 మంది సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు శ్రమించి రూపొందించిన ఈ యాప్కు టీ-హబ్ ల్యాబ్ -32 ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రోత్సాహం లభించింది. హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన సేవలు ఇప్పుడు ఇతర ప్రాంతాలకూ విస్తరిస్తున్నాయి.
పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సేవలు
ఒకప్పుడు కార్పొరేట్ సంస్థలకే పరిమితమైన ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు సామాన్యుల నిత్యజీవిత అవసరాలకూ చేరువవుతోంది. స్థానిక సమస్యలను గుర్తించి వాటికి సాంకేతిక పరిష్కారాలను అందించగలిగితే కొత్త వ్యాపార అవకాశాలకు కొదవ ఉండదని ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ ప్రయాణం చాటిచెబుతోంది. తెలంగాణలోని మరిన్ని జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు నగరాలకూ సేవలను విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో ఈ స్టార్టప్ ముందుకు సాగుతోంది.
"యాప్లో ప్రత్యాకత ఏంటంటే దీనిలో ఫుల్ టైం పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రీలెన్సర్స్గా అనేకమంది చేరుతున్నారు. పని అవసరమైనప్పుడు చేస్తున్నారు. హెల్పర్ను తీసుకునే సమయంలో ఈ కేవైసీ, ఆధార్ వెరిఫికేషన్ చేసి సరిచూసుకున్నాక తీసుకుంటాం. యాప్ను అన్ని రాష్ట్రాల్లో విస్తరించాలని లోకల్ లాంగ్వేజెస్కు అప్డేట్ చేశాం. అనేక జిల్లాల నుంచి ఫ్రాంఛైజీల రూపంలో ముందుకు వస్తున్నారు" - వినయ్ రెడ్డి, ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ ఫౌండర్
పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగే అవకాశాలు
ఉద్యోగాల కోసం వెతికే తమ చుట్టూ ఉన్న సమస్యలనే వ్యాపార అవకాశాలుగా మలచుకుంటే, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగే మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయని వినయ్ రెడ్డి ప్రయాణం నిరూపిస్తోంది.
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