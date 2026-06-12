ETV Bharat / state

ఉప్పల్ స్కైవాక్ లిఫ్ట్‌లో చిక్కుకున్న యువకుడు - 2 గంటల పాటు నరకయాతన

స్కైవాక్ లిఫ్టులో కిందకు దిగుతుండగా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయిన లిఫ్టు - లిఫ్టులో చిక్కుకుని తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన యువకుడు రాహుల్‌ - ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టిన పోలీసులు, హైడ్రా, ఫైర్ సిబ్బంది

Youth Trapped in Upppal Skywalk Lift
Youth Trapped in Upppal Skywalk Lift (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 11:51 AM IST

|

Updated : June 12, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth Trapped in Upppal Skywalk Lift : ప్రజల సౌకర్యం కోసం పలుచోట్ల లిఫ్ట్​లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే సరైన నిర్వహణ లేకపోవడంతో ఏదో చోట తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. దీంతో కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడటం లాంటివి జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే హైదరాబాద్​ నగరంలో జరిగింది. ఉప్పల్​లోని స్కైవాక్​ లిఫ్ట్​లో చిక్కుకుని ఓ యువకుడు దాదాపు 2 గంటల పాటు నరకయాతన అనుభవించాడు. చివరికి కొన్ని గంటలసేపు శ్రమించి హైడ్రా, ఫైర్ సిబ్బంది, పోలీసులు అతడిని బయటకు తీశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే? : రాహుల్ ​(20) అనే యువకుడు ఉప్పల్​లోని శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బాయ్స్​ హాస్టల్​లో ఉంటూ ఎన్​ఆర్​పీలో జాబ్​ చేస్తున్నాడు. గురువారం రాత్రి విధులు నిర్వహించుకుని హాస్టల్​కు వెళ్తున్న సమయంలో 6-బీ స్కైవాక్​ లిఫ్ట్​ ఎక్కి కిందకు దిగుతున్న క్రమంలో లిఫ్ట్ ఒక్కసారిగా​ మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. దీంతో రాహుల్ లిఫ్ట్‌లోనే చిక్కుకుపోయాడు. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనని తీవ్ర భయబ్రాంతులకు గురయ్యాడు. చాలా సేపు లిఫ్ట్​లోనే నరకం అనుభవించాడు. యువకుడు లిఫ్ట్​లో ఇరుక్కున్నట్లుగా సమాచారం తెలుసుకున్న హైడ్రా, ఉప్పల్​ పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు.

"నేను లిఫ్ట్​లో చిక్కుకుని రెండు గంటలైనా, బయటకు తీసేందుకు వీరికి ఇంత టైం పట్టింది. గోడ పగులగొట్టి బయటకు తీయమంటే సెన్సర్ డిఫెక్ట్​ అయిందని చెబుతున్నారు. నా ప్రాణం కంటే లిఫ్ట్​, గోడ ఎక్కువయ్యిందా. ఒక వేళ నేను హార్ట్​ పేషెంట్ అయ్యి లోపలే చనిపోయుంటే పరిస్థితి ఏంటి?. నేను మా కుటుంబం కోసం ఇంత దూరం వచ్చి పని చేసుకుంటున్నా. నన్ను బయటకు తీయడానికి ఇంత టైం పట్టింది. నా పరిస్థితే ఇలా ఉంటే చిన్నారుల సంగతేంటి? లిఫ్ట్​ నిర్వాహణ లోపం వల్లే ఇలా జరిగింది"- రాహుల్, లిఫ్ట్​లో చిక్కుకున్న వ్యక్తి

గంటల పాటు సహాయక చర్యలు చేపట్టి : సమాచారం అందుకున్న హైడ్రా అధికారులు, ఫైర్ సిబ్బంది, ఉప్పల్ పోలీసులు, ఘటన జరిగిన ప్రాంతానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. లిఫ్ట్ తలుపులను తెరిచేందుకు దాదాపు 2 గంటలకు పైగా వారు శ్రమించారు. చివరికి టెక్నీషియన్ రాత్రి 1:15 గంటల సమయంలో సురక్షితంగా యువకుడిని బయటకు తీశారు. యువకుడికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. లిఫ్ట్ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూస్తున్న కృష్ణా కన్‌స్ట్రక్షన్ సిబ్బంది, హెచ్‌ఎండీఏ అధికారుల నుంచి సకాలంలో స్పందన లేకపోవడంతోనే లిఫ్టు సహాయక చర్యల్లో ఆలస్యం జరిగిందని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి : ప్రస్తుత కాలంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా లిఫ్ట్ వినియోగిస్తుంటాం. పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్, రైల్వే స్టేషన్లు, మెట్రో స్టేషన్లు, సినిమా థియేటర్లలో ఇలా అన్నింటిలో లిఫ్ట్​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అపార్ట్​మెంట్లలో పై అంతస్థులకు వెళ్లడానికీ ఈ రోజుల్లో లిఫ్ట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ అనుకోని కారణాల రీత్యా అవి మొరాయించినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక అందరూ సతమతమవుతుంటారు.

లిఫ్ట్​ల వినియోగంలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : లిఫ్ట్​ డోర్స్​ ఓపెన్ కాకముందే కొంతమంది వాటిని బలవంతంగా తెరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ ఆ విధంగా చేస్తే ఫలితం ఉండదు. ఆటోమేటిక్ లిఫ్ట్‌లో తలుపులు తెరుచుకునేంత వరకూ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లిఫ్ట్​ దిగే సమయంలో ముందుగా వృద్ధులు, పిల్లలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఎవర్నీ ఉద్ధేశపూర్వకంగా నెట్టివేయడం లాంటి చర్యలకు పాల్పడరాదు.

లిఫ్ట్‌లో వెలుతురు కోసం ఏర్పాటు చేసిన లైట్స్ గురించి తెలియకుండా ఆన్, ఆఫ్ చేయడం లాంటివి చేయకూడదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే లిఫ్ట్​ స్టాప్ బటన్‌ను ఉపయోగించాలి. లిఫ్ట్​ అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయినట్లయితే ఎలాంటి కంగారు, టెన్షన్ పడకూడదు. వార్నింగ్ అలారం బటన్​ను నొక్కితే క్షణాల్లో బయటి నుంచి సహాయం అందుతుంది. బలవంతంగా లిప్ట్​ తలుపులను తెరిచేందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రయత్నించకూడదు.

సెన్సర్ పనిచేయకపోతే ప్రమాదాలు తప్పవు : అలాగే క్లోజ్​ అవుతున్న లిఫ్ట్​ తలుపులను చేతులతో ఆపేందుకు ప్రయత్నించరాదు. ఒక్కోసారి లిఫ్ట్ సెన్సర్ పనిచేయనట్లయితే చేతులు తలుపుల మధ్య ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సాయం పొందేందుకు ఫోన్ ద్వారా ఇరుక్కుపోయిన విషయం తెలియజేయడం ఉత్తమం. లిఫ్ట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఊహించని పరిస్థితులు ఎదురైనట్లయితే ఎలా బయటపడాలనే విషయంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. మీరు వాడే లిఫ్ట్ గురించి ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ముందుగా తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.

లిఫ్ట్​ ప్రమాదాల నివారణకు కొత్త భద్రతా కోడ్​ - డిసెంబర్​ 22 నుంచి రూల్స్​ అమలు

లిఫ్ట్‌ వినియోగంలో జర జాగ్రత్త - లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

Last Updated : June 12, 2026 at 12:37 PM IST

TAGGED:

YOUTH TRAPPED IN SKYWALK LIFT
ఉప్పల్​ స్క్రైవాక్​ లిఫ్ట్​ ప్రమాదం
YOUTH STUCK IN UPPAL SKYWALK LIFT
UPPAL SKYWALK LIFT ACCIDENT
YOUTH TRAPPED IN SKYWALK LIFT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.