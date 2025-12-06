మాలి దేశంలో తెలంగాణ యువకుడి కిడ్నాప్ - 14 రోజులుగా తెలియని జాడ
ఉద్యోగ రీత్యా మాలి దేశం వెళ్లిన తెలంగాణ యువకుడి కిడ్నాప్ - 14 రోజులుగా జాడ తెలియక ఆందోళన చెందుకున్న కుటుంబసభ్యులు - కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించి తమ బిడ్డను తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి
Published : December 6, 2025 at 2:21 PM IST
Telangana youth kidnapped in Mali : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడు ఆఫ్రికా ఖండంలోని మాలి దేశంలో కిడ్నాప్నకు గురయ్యాడు. హైదరాబాద్లోని ఓ బోర్వెల్ కంపెనీలో పని చేస్తున్న ప్రవీణ్ అనే యువకుడు ఉద్యోగ రీత్యా అక్కడికి వెళ్లగా, అపహరణకు గురైనట్లు తెలిసిందని బోర్వెల్ కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి మండలం బండ సోమారం గ్రామానికి చెందిన నల్లమస ప్రవీణ్ హైదరాబాద్లోని ఓ బోర్వెల్ కంపెనీలో సూపర్వైజర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
విధుల్లో భాగంగా గతేడాది నవంబర్లో ఆఫ్రికా ఖండంలోని మాలి దేశం వెళ్లి, అప్పటి నుంచి అక్కడే పని చేస్తున్నాడు. గత నెల 22న చివరిసారిగా తల్లిదండ్రులతో ఫోన్లో మాట్లాడాడు. 23వ తేదీ నుంచి అతడి ఫోన్ స్విఛ్ ఆఫ్ వస్తుండటంతో ఆందోళన చెందిన కుటుంబసభ్యులు సంబంధిత బోర్వెల్ కంపెనీ ప్రతినిధులను సంప్రదించారు. మాలి దేశంలోని ఉగ్రవాదుల చేతిలో ప్రవీణ్ కిడ్నాప్నకు గురైనట్లు కంపెనీ ప్రతినిధులు చెప్పడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు.
14 రోజులవుతున్నా సమాచారం లేదు : ప్రవీణ్ కిడ్నాప్నగు గురై 14 రోజులు అవుతుందని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు. ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో బందీగా ఉన్న తమ కుమారుడిని విడిపించి, క్షేమంగా తమ ఇంటికి పంపించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను వేడుకుంటున్నారు. 'మా తమ్ముడు బోర్వెల్స్ కంపెనీలో సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నాడు. విధుల్లో భాగంగా గతేడాది నవంబర్లో మాలి దేశానికి వెళ్లాడు. గత నవంబర్ 23న మాలి దేశంలో రెబల్స్ మా తమ్ముడిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు మాకు సమాచారం అందింది. కంపెనీ ప్రతినిధులను సంప్రదించగా, ఎంత డబ్బులు ఖర్చైనా క్షేమంగా తీసుకొస్తామనే హామీ ఇచ్చారు.
ఇప్పటికి 14 రోజులు గడుస్తోంది. మావాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలియక మా తల్లిదండ్రులు అనారోగ్యం పాలయ్యారు. ఎన్నిసార్లు అడిగినా కంపెనీ వాళ్లు తీసుకొస్తాం కానీ టైం పడతది అని చెబుతున్నారు. అందుకే ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తే మాకు సాయం అందుతుందని భావించి మీడియా ముందుకు వచ్చాం. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి మా సోదరుడిని వీలైనంత త్వరగా మా దగ్గరకు చేర్చాలని కోరుకుంటున్నాం.' అని ప్రవీణ్ సోదరుడు నవీన్ వేడుకున్నారు.
"మా కుమారుడు గత సంవత్సరం నవంబర్లో మాలి దేశానికి వెళ్లాడు. గత నెల 23న అక్కడ కిడ్నాప్నకు గురైనట్లు మాకు బోర్వెల్ కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఇప్పటికీ మా బిడ్డ సమాచారం తెలియడం లేదు. ఎలా ఉన్నాడో తెలియక మేం భయపడుతున్నాం. ఎంత ఖర్చైనా మేం మీ బిడ్డను క్షేమంగా తీసుకొస్తామని కంపెనీ వాళ్లు చెబుతున్నారు. మాలిలోని ఉగ్రవాదుల నుంచి ఫోన్ కాల్ రావాలని చెబుతున్నారు. ఆ ఫోన్ వస్తుందేమోనని ఇన్ని రోజులు ఆగాం. 14 రోజులు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ ఎలాంటి సమాచారం లేదు. మా బిడ్డ ఎలా ఉన్నాడో, అసలు ఉన్నాడో లేడో తెలియక తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాం"- జంగయ్య, ప్రవీణ్ తండ్రి
