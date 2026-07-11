YUVA : 3 ఎకరాల్లోనే ఏటా రూ.30 లక్షల ఆదాయం
100 దేశాల నుంచి వెయ్యి రకాల మొక్కల సేకరణ - కేవలం మామిడిలోనే 350కి పైగా రకాలు - రసాయనాలు వినియోగించని పండ్లు, మొక్కల విక్రయం - ఏటా రూ.లక్షల్లో సంపాదిస్తున్న సిద్దిపేట యువకుడు
Published : July 11, 2026 at 2:58 PM IST
Siddipet Farmer Rare Plants Selling Business : ప్రకృతి మీద ప్రేమ పెంచుకున్న ఓ యువకుడు దాన్నే వృత్తిగా మలుచుకున్నాడు. మొక్కలను పెంచడమే కాదు, వాటిని, వాటి ద్వారా వచ్చే పండ్లను సైతం అమ్మి లాభాలు గడిస్తున్నాడు. విదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చే మొక్కలను 3ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో నాటాడు. ఇక్కడి వాతావరణంలో వాటి పెరుగుదల, కాపు వంటి అంశాలను పరిశీలించి, మేలైన జాతి మొక్కలను రైతులకి అందిస్తున్నాడు. చెట్లంటే మక్కువ ఉండే ప్రకృతి ప్రేమికులకు విభిన్న రకాల అరుదైన మొక్కలను అందుబాటు ధరలో విక్రయిస్తున్నాడు. ఇలా ఏటా రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్న సిద్దిపేట యువకుడు విష్ణువర్ధన్రెడ్డి 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' చిట్చాట్లో తన వ్యాపారానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలిపాడు.
మీకు ఇలా మొక్కలు పెంచాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది?
నేను గతంలో క్రిమిసంహారక మందుల వ్యాపారం చేశాను. ఇలా రసాయనాలు వినియోగించకుండా మా పిల్లలకు సేంద్రీయ పద్ధతిలో పెరిగిన మొక్కల పండ్లను అందిచాలన్న ఉద్దేశంతో మా పొలంలో కొన్ని మొక్కలను నాటాను. వీటి పెంపకం గురించి ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పంచుకునేవాణ్ని. మంచి దిగుబడి ఇవ్వడంతో చాలా మంది రైతులు మొక్కలను పెంచి విక్రయించాలని కోరారు. దీంతో పూర్తిగా మొక్కల పెంపకాన్నే వ్యాపారంగా మార్చుకున్నాను.
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చిన మొక్కలను నాటి, వాటిని పరీక్షించి, రైతులకు అందిస్తున్నారు? వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన లభిస్తోంది?
ఇతర నర్సరీల్లో మొక్కలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే విక్రయిస్తుంటారు. వాటి పెంపకం గురించి వారు పట్టించుకోరు. కానీ, నేను స్వయంగా మొక్కలను పెంచడం, వాటి రక్షణ, దశల గురించి రైతులకు క్షుణ్ణంగా వివరిస్తాను. అందుకే అన్నదాతలకు నాపై నమ్మకం పెరిగింది. దీంతో చాలా మంది మాతో మొక్కలు కొంటున్నారు.
వెయ్యి జాతుల వరకు మొక్కలున్నాయి. వీటిని ఎక్కడెక్కడి నుంచి సేకరించారు?
వీటిని దాదాపు 100 దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నాను. కేవలం మామిడిలోనే దాదాపు 350 రకాలున్నాయి. మొక్కల పండ్ల తీపి పరిమాణం(బ్రిక్స్) ఎన్ని డిగ్రీలు ఉంటుందో పరిశీలించి సేకరిస్తాను. వాటి పెంపకం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాతే రైతులకు అందిస్తాను.
విదేశాల నుంచి సేకరించిన మొక్కల్లో కొన్ని అరుదైనవి ఏమున్నాయి?
బెల్వెట్ యాపిల్, లోంగాన్, బ్లాక్ సపోటా, వైట్ సపోటా, నోలి, సెడార్ బెచెర్రీ, రియో గ్రాండీ చెర్రీ, మనీలా చెర్రీ, కుంగ్ఫూ స్వీట్ లెమన్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి. మామిడి కాకుండా అవకాడోలో 15 రకాలున్నాయి. లోంగాన్ మన వాతావరణానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ప్రస్తుతం 18 రకాలున్నాయి.
మీరు యాపిల్ కూడా పెంచుతున్నారు. వాటికి మన వాతావరణం అనుకూలిస్తుందా?
యాపిల్ మొక్కల్లో రకాన్ని బట్టి వాతావరణం అవసరమవుతుంది. నేను మన తెలంగాణ వాతావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని 50డిగ్రీల వేడిని తట్టుకునే హెచ్ఆర్ఎమ్ఎన్99, అన్నా, డోర్సెట్ గోల్డెన్ వంటి మూడు రకాల యాపిల్ మొక్కలను పెంచుతున్నాను. వీటి దిగుబడి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటోంది.
మొక్కలను పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలోనే పెంచుతున్నారా? ఎప్పుడైన రసాయనాలు వినియోగించాల్సిన అవసరం వచ్చిందా?
దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా మొక్కలు పెంచుతున్నాను. ఈ కాలంలో కేవంల ఒక్కసారి మాత్రమే వర్మీకంపోస్ట్ వేశాను. రెండున్నర సంవత్సరాల కింద పురుగు ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో, కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే రసాయన ఎరువును పిచికారి చేశాను.
ఇంతవరకు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారు? సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తోంది?
నేను నాలుగున్నరేళ్ల నుంచి మొక్కల పెంచుతున్నా, వ్యాపారంగా మార్చుకొని రెండున్నరేళ్లు అవుతోంది. మొత్తంగా ఇంతవరకు దాదాపు రూ.2కోట్ల దాకా పెట్టుబడి పెట్టాను. ఇప్పటి వరకు మొక్కలు, పండ్ల ద్వారా రూ.1.20కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. ఇంకా చాలా మొక్కలు అమ్మాల్సి ఉంది. ఒక సంవత్సరానికి రూ.30లక్షల వరకు లాభం వస్తోంది.
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