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YUVA : తండ్రి కోరిక నెరవేర్చిన తనయుడు - 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో సత్తా

3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన మల్లం గణేశ్ - రైల్వే గ్రూప్-డి, కానిస్టేబుల్, గ్రూప్-4 ఉద్యోగాలు - ప్రస్తుతం ఓయూలో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా విధులు - భార్య తేజస్వితో కలిసి గ్రూప్-1,2కు సన్నద్ధం

Aspirant got 3 Government Jobs
Aspirant got 3 Government Jobs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 3, 2026 at 2:45 PM IST

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Aspirant got 3 Government Jobs : కుమారుడిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా చూడాలనేది ఆ తండ్రి కల. తండ్రి ఆశయానికి అనుగుణంగా అడుగులు వేశాడా యువకుడు. ప్రిపరేషన్ సమయంలో సమాజం నుంచి చీత్కారాలు ఎదురైనా, తండ్రిని కించపరిచేలా మాట్లాడినా ఏమాత్రం అధైర్యపడకుండా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందడుగు వేశాడు. ఏకంగా 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి రికార్డు సృష్టించాడు. అంతటితో ఆగకుండా పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్‌లో తనలాగా ఎవరూ ఇబ్బంది పడకూడదని సోషల్ మీడియా ద్వారా అభ్యర్థులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాడు. మరి ఎవరా యువకుడు? ఆయన సాధించిన కొలువులేంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉన్న పోటీని చూసి ఉద్యోగం సాధించడం నా వల్ల అవుతుందా అని ఒకప్పుడు వెనకడుగేసి ఊరెళ్లిపోయిన ఈ యువకుడు ఇప్పుడు ఏకంగా 3 ఉద్యోగాలు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. రైల్వే గ్రూప్-డి, కానిస్టేబుల్‌తో పాటు గ్రూప్-4 ఫలితాల్లోనూ ప్రతిభ కనబరిచాడు. ప్రస్తుతం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లా కాలేజీలో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. మరో వైపు యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా పోటీ పరీక్షలపై ఉద్యోగార్థుల్లో అవగాహన పెంచుతున్నాడు.

పోటీని చూసి ఆందోళనకు గురి : పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న ఈ యువకుడి పేరు మల్లం గణేశ్. మహబూబాబాద్ జిల్లా రామాంజపురం స్వస్థలం. వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన గణేశ్ చదువంతా స్థానికంగానే పూర్తి చేశాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలన్న తండ్రి కోరిక మేరకు పోటీ పరీక్షల వైపు మళ్లాడు. కానీ సిలబస్‌పై ఎలాంటి అవగాహన లేదు. ఏం సబ్జెక్ట్స్‌ ఉంటాయో ఏలా చదవాలో ఏం కూడా తెలీదు. పైగా పోటీని చూసి ఆందోళనకు గురయ్యాడు. ఇదంతా మనవల్ల కాదని ఊరెళ్లిపోయాడు.

సబ్జెక్టులపై క్రమంగా అవగాహన : ఎలాగైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదలతో 2021లో హైదరాబాద్‌కు తిరిగొచ్చాడు. ఈసారి పూర్తి ప్రణాళికతో సబ్జెక్టులపై క్రమంగా అవగాహన పెంచుకుంటూ ప్రిపరేషన్ సాగించాడు. 2022లో రైల్వే గ్రూప్-డి పరీక్షకు సన్నద్ధమై ఉద్యోగం సాధించాడు. ఈ సమయంలోనే తెలంగాణ కానిస్టేబుల్, గ్రూప్-4 నోటిఫికేషన్ రావడంతో కఠినంగా శ్రమించాడు. ఫలితంగా కానిస్టేబుల్ , గ్రూప్-4 ఈ రెండు పరీక్షల్లోనూ డిస్ట్రిక్ట్ టాప్ ర్యాంకులతో ఉద్యోగాలు సాధించి సత్తా చాటాడు.

"2019 గ్రూప్-డి కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ వచ్చింది. అప్పటికి నా డిగ్రీ పూర్తి కాలేదు. అయినా అందరూ చేస్తున్నారని నేనూ అప్లికేషన్ పెట్టాను. 2022లో అలాంటి నోటిఫికేషన్​ మళ్లీ వచ్చింది. దీనిలోనే జాబ్​ సంపాదించాను. ఈ ప్రిపరేషన్ సమయంలోనే తెలంగాణ కానిస్టేబుల్​, గ్రూప్​-4 నోటిఫికేషన్లు వచ్చాయి. వీటన్నింటికీ దాదాపుగా ఒకే సిలబస్​ ఉండటంతో చదువుకోవడానికి తేలికైంది. వీటిలోనూ టాప్​ ర్యాంకులు వచ్చాయి"- మల్లం గణేశ్‌, 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు

జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా బాధ్యతలు : తాను సాధించిన 3 ఉద్యోగాలలో గ్రూప్-4ను ఎంచుకున్న గణేశ్ ప్రస్తుతం ఓయూ లా కాలేజీలో జూనియర్ అసిస్టెంట్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఈ ప్రయాణం అంత తేలిగ్గా సాగలేదని ఆర్థికంగా, మానసికంగా ఎన్నో ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొన్నానని చెబుతున్నాడు గణేశ్.

ఇరువురం కలిసి సన్నద్ధం అవుతున్నాం : గణేశ్‌ 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించడం తనకూ స్ఫూర్తిని ఇస్తుందని గ్రూప్‌-4 ఉద్యోగి అయిన భార్య తేజస్వీ చెబుతోంది. ఉద్యోగం, యూట్యూబ్‌, ప్రిపరేషన్‌ను మేనేజ్‌ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాడని అంటోంది. ఇరువురం కలిసి గ్రూప్‌-1, 2 ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధం అవుతున్నట్లు వివరిస్తుంది.

"తను 3 జాబ్స్​ సాధించడమే నాకు మోటివేషన్​. ఒకవైపు జాబ్​, యూట్యూబ్​, ప్రిపరేషన్​ ఇవన్నీ మ్యానేజ్​ చేయడం కుదరదు. యూట్యూబ్ వీడియోలకోసం వెనుక పడే శ్రమ ఉంటుందో నాకు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇద్దరం గ్రూప్​-1,2లకు ప్రిపేర్​ అవుతున్నాం" - తేజస్వీ, గణేశ్ భార్య

ఓపిక ఉంటే అన్నీ సాధ్యమే : సాధించాలనే పట్టుదల, ఓపిక ఉంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగమేమీ అసాధ్యం కాదంటున్న గణేశ్ ఒక్క ఉద్యోగంతో ఆర్థిక, మానసిక సమస్యలన్నీ పటాపంచలు అవుతాయని అంటున్నాడు.

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TAGGED:

GETTING 3 GOVT JOBS
యువకునికి మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
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