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అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువకుడి అనుమానాస్పద మృతి - కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు

అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందాడు. అతడి మృతిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మృతదేహాన్ని భారత్​కు రప్పించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ లేఖరాశారు.

Telangana youth dies in the USA
అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువకుడి మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 6:44 PM IST

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Telangana youth dies in the USA : అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువకుడు అనుమానాస్పద రీతిలో మృతిచెందాడు. దీంతో అతడి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. యువకుడి మృతదేహాన్ని త్వరగా భారత్​కు తరలించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని అమెరికాలోని ఇండియన్ కాన్సులేట్ అధికారులకు ఎంపీ అసదుద్దీన్ లేఖరాశారు.

ఉన్నత విద్యకోసం అమెరికా వెళ్లి

హైదరాబాద్ నగరంలోని సంతోష్​నగర్​కు చెందిన మహమ్మద్ జాబేర్ హుస్సేన్ అనే యువకుడు మసాచుసెట్స్ రాష్ట్రంలోని లోవెల్ నగరంలో ఈనెల 14న మృతిచెందాడు. ఉన్నత విద్యను పూర్తిచేసుకుని అమెరికాలోనే ఉద్యోగం చేస్తున్న జాబేర్ భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న సమయంలో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.

గతనెల ఆగస్టులో టెక్సాస్‌లోనే వివాహం జరగడం, ఆ తర్వాత కొద్దిరోజులకే ఆయన మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. జాబేర్ హుస్సేన్ చదువులో మంచి ప్రతిభ కనబరిచేవారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. సివిల్ ఇంజినీరింగ్​లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనే లక్ష్యంతో 2021లో అమెరికా వెళ్లారన్నారు. మాస్టర్స్ డిగ్రీ కోసం అమెరికా వెళ్లిన ఆయన తొలుత కనెక్టికట్లోని విద్యాసంస్థలో చదువును కొనసాగించారని వివరించారు.

శోకసంద్రంలో కుటుంబం
మాస్టర్స్ డిగ్రీని పూర్తి చేసిన అనంతరం మహమ్మద్ జాబేర్ హుస్సేన్ అమెరికాలో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించారు. అనంతరం మసాచుసెట్స్ రాష్ట్రంలోని లోవెల్ నగరంలో జాబ్​లో చేరారు. చదువుతో పాటు వృత్తిపరంగా కూడా స్థిరపడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో ఆయన జీవితం విషాదాంతమైంది. జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి వెళ్తాడనుకున్న వ్యక్తి దుర్మరణం చెందడంతో అతడి కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. జాబేర్ హుస్సేన్​ ఏ విధంగా మృతిచెందాడనే విషయం ఇంకా తెలియరాలేదు. అతడి మృతిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Telangana youth dies in the USA
అమెరికాలో భారత కాన్సుల్ జనరల్​కు అసదుద్దీన్ లేఖ (ETV Bharat)

భారత కాన్సుల్ జనరల్​కు అసదుద్దీన్ లేఖ
మరోవైపు అమెరికాలోని భారత​ కాన్సుల్​ జనరల్​కు ఎంపీ అసదుద్దీన్​ ఒవైసీ లేఖ రాశారు. మహమ్మద్ జాబేర్ హుస్సేన్ మృతిపై అతడి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. అంత్యక్రియల నిమిత్తం మృతదేహాన్ని వెంటనే భారత్​కు తీసుకొచ్చే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని అసదుద్దీన్​ కోరారు. కుమారుడిని కోల్పోయి తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్న ఆ తల్లిదండ్రులకు అండగా నిలవాలని ఆయన కోరారు.

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