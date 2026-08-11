అలా ఎలా కొట్టావ్ బాసూ - 7 నెలల్లో 5 గవర్నమెంట్ జాబ్లు
ఐటీ రంగంలో అవకాశాలున్నా ప్రభుత్వ కొలువులపైనే దృష్టి - 7 నెలల వ్యవధిలో ఏకంగా ఐదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు - గ్రూప్-1 ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యమంటున్న అంజన్ కుమార్
Published : August 11, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 4:14 PM IST
Young Man Got 5 Government Jobs : ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించేందుకు చాలా మంది అనేక ఏళ్లుగా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. వారిలో కొందరిని మాత్రమే విజయం వరిస్తుంది. అలాంటిది ఏడు నెలల్లో ఏకంగా 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు రంగారెడ్డి జిల్లా ఆరుట్లకు చెందిన చిందం అంజన్ కుమార్. జీవితంలో అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నానని, అమ్మానాన్నలు ప్రోత్సాహంతోనే ఈ ఘనత సాధించినట్లు అంజన్ తెలిపారు.
మధ్యలో చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది : ఆరుట్లలోని చిందం సుగుణమ్మ, కృష్ణ దంపతుల కుమారుడు చిందం అంజన్కుమార్. వీరిది వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం. పదో తరగతి వరకు స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో చదివాడు. 9.2 జీపీఏ సాధించాడు. అయితే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా రామంతాపూర్లోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో చేసిన అంజన్, రోజూ 50 కి.మీ. దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి రావడంతో మధ్యలోనే చదువు మానేయాల్సి వచ్చింది. అనంతరం ఇబ్రహీంపట్నంలోని ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్లో చేరాడు. అనంతరం 2019లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాడు.
పోటీ పరీక్షలకే పూర్తి సమయం : ఐటీ రంగంలో అవకాశాలున్నా, ఉద్యోగ భద్రత ఉండదని గ్రహించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని నిర్ణయించినట్లు అంజన్ కుమార్ తెలిపారు. తల్లిదండ్రులూ అదే దిశగా తనను ప్రోత్సహించారని చెప్పారు. తొలుత రోజువారీ ఖర్చుల కోసం తాత్కాలిక ఉద్యోగంలో చేరినట్లు చెప్పిన అంజన్, అనంతరం 2024లో ఉద్యోగం వదిలేసి పోటీ పరీక్షలకే పూర్తి సమయం కేటాయించానని వివరించారు. రోజూ ప్రైవేట్ లైబ్రరీకి వెళ్లి 8 నుంచి 10 గంటలపాటు చదివానని వెల్లడించారు. 2025లో అనేక ఉద్యోగ పరీక్షలు రాశానన్నారు.
"ఐటీ రంగంలో అవకాశాలున్నా ఉద్యోగ భద్రత ఉండదని గ్రహించాను. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని సంకల్పం పెట్టుకున్నాను. అయితే చేతి ఖర్చుల కోసం తాత్కాలిక ఉద్యోగంలో చేరాను. 2024లో దాన్ని వదిలేసి పోటీ పరీక్షలకే పూర్తి సమయం కేటాయించాను. రోజూ ప్రైవేట్ లైబ్రరీకి వెళ్లి దాదాపుగా 10 గంటలపాటు చదివాను. 2025లో అనేక ఉద్యోగ పరీక్షలు రాశాను" - అంజన్ కుమార్
వరుస కట్టిన ఉద్యోగాలు : ఈ సంవత్సరం జనవరిలో జిల్లా కోర్టులో క్లర్కు ఉద్యోగం వచ్చిందని అంజన్ తెలిపారు. ముందుగా ఈ ఉద్యోగంలో చేరానని ఆ తర్వాత తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకులో క్లర్కు ఉద్యోగం వచ్చిందన్నారు. అనంతర టీజీఎస్ ఆర్టీసీలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ కొలువు సాధించానన్నారు. తాజాగా జులైలో రైల్వేలో గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్, జూనియర్ క్లర్కు ఉద్యోగాలు తలుపు తట్టాయని వెల్లడించారు.
గ్రూప్-1 ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యం : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే మరోవైపు ఎల్ఎల్బీ చదువుతున్నట్లు అంజన్ కుమార్ తెలిపారు. గ్రూప్-1 ఉద్యోగం సాధించాలనేది తన లక్ష్యమని వెల్లడించారు. సెల్ఫోన్ను కేవలం విజ్ఞానం పెంచుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తానని అంజన్ స్పష్టం చేశారు. ఊరిలో అమ్మానాన్నలతో కలిసి వ్యవసాయ పనులు చేస్తుంటానని తెలిపారు.
"ఈ సంవత్సరం జనవరిలో జిల్లా కోర్టులో క్లర్కుగా తొలి ఉద్యోగం వచ్చింది. అనంతరం తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకులో క్లర్కు, టీజీఎస్ ఆర్టీసీలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్, రైల్వేలో గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్, జూనియర్ క్లర్కు ఉద్యోగాలు సాధించాను. ఓ వైపు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఎల్ఎల్బీ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నా. గ్రూప్ - 1 ఉద్యోగం సాధించాలనేది నా లక్ష్యం" - అంజన్ కుమార్
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