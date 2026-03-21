YUVA : వ్యవసాయం చేస్తూనే మోడలింగ్‌లో రాణిస్తున్న అనికేత్

మోడల్​గా​ రాణిస్తున్న రైతు - 2020లో బెస్ట్‌ ఆటిట్యూడ్‌ మోడల్‌గా పురస్కారం - 'మిషన్‌ సీ 1000' సినిమాతో వెండితెరకి పరిచయం - మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ చేయటానికి అడ్డంకిగా ఆర్థిక పరిస్థితులు

Published : March 21, 2026 at 9:13 PM IST

Adilabad Farmer As Model : మట్టిని ముద్దాడే మనస్తత్వంతో పాటు కళలకు జీవం పోయగల సామర్థ్యమూ తనకుంది. అయితే పేదరికంతో సతమతం కావడంతో ఆదరించేవారెవరో కరుణించకపోతారా అనే విశ్వాసం ఓ యువ రైతుని మోడలింగ్‌ వైపు అడుగులు వేయిస్తోంది. చమటోడ్చి పనిచేసేలా పురికొల్పుతోంది. రిస్క్‌తో కూడుకున్న రంగాలు అయినప్పటికీ కష్టేఫలి అని నమ్ముతూ మోడలర్‌గా, రైతుగా రాణిస్తున్న ఆదిలాబాద్‌ యువకుడి కథ ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తూ : ఒక వైపు పొలం పనులు. మరో వైపు మోడలింగ్‌. వీటిలో ఒకదానికి ఒకటి పొంతనే లేదు. కానీ ఆదిలాబాద్‌లోని కొల్హారీ గ్రామానికి చెందిన అనికేత్ మాత్రం రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అవార్డులను చూస్తే అర్థం అవుతుంది మోడలింగ్‌లో అనికేత్‌ ఎలా రాణిస్తున్నాడో.

తల్లికి చేదోడువాదోడుగా ఊరిలోనే ఉంటూనే : అనికేత్ తండ్రి మధుసూదన్‌ మరణించారు. తల్లి వర్షాబాయి పొలం పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. సోదరుడు హైదరాబాద్‌లో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తల్లికి చేదోడువాదోడుగా ఊరిలోనే ఉంటూ దూరవిద్యలో డిగ్రీ చదువుతున్నాడు అనికేత్‌. చిన్నప్పటి నుంచి మోడలింగ్‌ అంటే ఆసక్తి. క్రమంగా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు.

ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడంతో ఆగినా : 2018లో దిల్లీలో మిస్టర్‌ ఇండియా ఆడిషన్స్‌కు ఎంపికయ్యాడు. తర్వాత రౌండ్‌కి వెళ్లాలంటే శిక్షణ తీసుకోవటం అవసరం. కానీ ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడం వల్ల ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. అయినా అనికేత్ నిరాశ చెందలేదు. 2020లో ఆదిలాబాద్‌లో నిర్వహించిన మోడలింగ్‌లో బెస్ట్‌ ఆటిట్యూడ్‌ మోడల్‌గా పురస్కారం అందుకున్నాడు. 2021లో మహారాష్ట్రలో జరిగిన మిస్టర్‌ గ్లాం పోటీల్లో బెస్ట్‌ పర్సనాలిటీ పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్నాడు. ప్రదర్శనలు, పోటీల్లో పాల్గొంటూ బిజీగా ఉన్నా వ్యవసాయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయలేదు అనికేత్‌. ఓ వైపు ఫ్యాషన్‌ కొరియోగ్రఫీ చేస్తూనే, పొలంలో ఏ పంట వేయాలా ? అని ఆలోచిస్తుంటానని అంటున్నాడు.

"మట్టిలో పని చేస్తేనే పొట్ట నిండుతుంది. అయితే మోడల్​ కావాలనేదే నా ఆశయం. ప్రస్తుతం కొన్ని సినిమాల్లోనూ నటిస్తున్నాను. నా కలలను సాకారం చేసుకున్నా నా వృత్తిని వదులుకోలేను." - అనికేత్‌, రైతు, మోడల్

వెండితెరకి పరిచయం : వ్యవసాయం, మోడలింగ్‌ రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటున్నాడు అనికేత్‌. మిషన్‌ సి థౌజండ్ సినిమాతో వెండితెరకి పరిచయమయ్యాడు. వెబ్‌సిరీస్‌లోనూ నటిస్తున్నాడు. సొంతగా మ్యూజిక్ అల్బమ్‌ తయారు చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నా ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా వెనకడుగు వేయక తప్పట్లేదని చెబుతున్నాడు అనికేత్.

"మోడలింగ్​ కెరియల్​ అనేక ఇబ్బందులు వచ్చాయి. వాటిలో ప్రతిదీ నేర్చుకుని అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తాం. గతంలో మిస్టర్​ అండ్​ మిస్​ ఇండియా కంటెస్ట్ ఏర్పాటు చేశారు. దానిలో బెస్ట్ ఆటిట్యూడ్​ అవార్డు వచ్చింది. మిస్టర్​ మహారాష్ట్ర అవార్డు 2021లో గెలిచాను. దాంతోనే అనేక అవకాశాలు వచ్చాయి. మిషన్​ సీ 1000 సినిమాలో 3 నిమిషాలపాటు నటించాను. సుమారు 15 వరకు ఫ్యాషన్​షోలలో ఫ్యాషన్​ కొరియోగ్రాఫర్​గా చేశాను. 20 వరకు ఈవెంట్లలో గ్రూమర్​గా పనిచేశాను.​ రెండింటిలో ఈవెంట్​ మేనేజర్​గా పాల్గొన్నాను." - అనికేత్‌, రైతు,మోడల్

ప్రోత్సాహం అందిస్తే బాగుంటుంది : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వివిధ సంస్థల తరపున మోడల్‌గా ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించాడు అనికేత్‌. ప్రభుత్వం మరింత ప్రోత్సాహం అందిస్తే బాగుంటుందని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

"అనికేత్​ కష్టపడే తత్వం ఉన్న వ్యక్తి. అయితే అతనికి సరైన సహకారం లభించడంలేదు. సరైన ప్లాట్​ఫాంలో తాను స్థిరమైతే బాగుంటుంది. కుటుంబం వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉండటంతో తనకు వచ్చిన ఆదాయాన్ని వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిగా పెట్టడుతున్నాడు. దీనిలో వచ్చిన ఆదాయంతోనే వారి కుటుంబం సాగుతోంది. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహం ఉంటే బాగుంటుంది." - గజానన్‌, కొల్హారీ మాజీ సర్పంచ్‌

