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డ్రగ్స్ మత్తు - పోలీసులపైకి కారు ఎక్కించిన యువకుడు

డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారనే సమాచారంతో హెచ్‌ న్యూ పోలీసుల తనిఖీలు - పోలీసులకు సహకరించకుండా కారు వేగంగా వెనక్కి తీసిన యువకుడు - అడ్డుకునే క్రమంలో కానిస్టేబుల్‌కు తీవ్రగాయాలు, మరో కానిస్టేబుల్, సీఐకి గాయాలు

Car rams into HNEW team
నిందితుడు నడిపిన కారు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 11:08 AM IST

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Young Man Drove a Car into the HNEW Team Police : ఓ యువకుడు డ్రగ్స్‌ మత్తులో ఏకంగా పోలీసుల పైకే కారు ఎక్కించిన ఉదంతమిది. హైదరాబాద్ మహా నగరంలోని అబిడ్స్‌లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనలో ఓ కానిస్టేబుల్‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరో కానిస్టేబుల్‌, సీఐ కూడా గాయపడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే డ్రగ్స్‌ కొనుగోలు చేస్తున్నారనే ముందస్తు సమాచారంతో హెచ్‌ న్యూ పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు.

నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు : అబిడ్స్‌ వద్ద కారులో ఉన్న సైఫ్‌ అనే యువకుడికి ఓ వ్యక్తి డ్రగ్స్‌ ప్యాకెట్‌ను ఇచ్చాడు. అనంతరం అతడిని గమనించి ప్యాకెట్‌ అందించిన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కారులో ఉన్న సైఫ్‌ను కిందకు దిగాలని పోలీసులు ఐడీ కార్డులు చూపించి మరీ సూచించారు. దీంతో అతడు కారు దిగకుండా రివర్స్​ తీసుకుంటూ నేరుగా పోలీసులపైకి వాహనాన్ని ఎక్కించాడు.

ఈ ఘటనలో కానిస్టేబుల్‌ మహేందర్‌కు తీవ్ర గాయాలు కాగా, చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కారును అడ్డుకునే క్రమంలో సీఐ శ్రీకాంత్, మరో కానిస్టేబుల్‌ కూడా గాయపడ్డారు. అఫ్జల్‌గంజ్‌ వద్ద నిందితుడిని పోలీసులు పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకుని కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదుతో సైఫ్​పై హత్యాయత్నం నేరం కింద​ కేసులు నమోదు చేశారు.

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CAR RAMS INTO HNEW TEAM
CAR RAMS INTO HNEW TEAM

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