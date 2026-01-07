YUVA : మీరు సాయం చేస్తే వీధి కుక్కలను మేం కాపాడతాం - వేమూరి ఫౌండేషన్ నిర్వాహకుడు శౌర్య
వేమూరి ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న యువకుడు - సంస్థ ద్వారా మూడు రకాల సేవ అందిస్తోన్న శౌర్య - యువతకు సంస్కృతి పరిచయం చేస్తున్న యువకుడు
Published : January 7, 2026 at 4:43 PM IST
Vemuri Foundation Shaurya Social Services : ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లడం సాధారణమే. అక్కడ మంచి ఉద్యోగం, జీవితం ఏర్పరచుకోవడమూ సహజమే. కానీ ఆ ప్రయాణంలో మన మూలాలు, సంస్కృతి, బాధ్యతలను మర్చిపోకుండా ఉండడం మాత్రం అరుదు. అలాంటి ఆలోచనతో సేవా మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు ఈ యువకుడు. వేమూరి ఫౌండేషన్ ద్వారా యువతకు భారత సంస్కృతి పరిచయం చేయడంతో పాటు వీధి కుక్కల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్నాడు శౌర్య. దేవాలయాల ప్రాముఖ్యతను యువతకు తెలియజేయడం, వయోవృద్ధులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించడం, హైదరాబాద్ మహానగరంలో మాటలేని మూగజీవుల ఆకలి తీర్చడం, సంస్కృతి, కరుణ, బాధ్యత ఈ మూడు విలువలను వేమూరి ఫౌండేషన్ ద్వారా సమాజానికి చేరువ చేస్తున్నాడీ కుర్రాడు.
న్యూక్లియర్ రేడియో ఫార్మాలో బాధ్యతలు : ఈ యువకుడు పేరు శౌర్య వేమూరి. పుట్టి పెరిగిందంతా హైదరాబాద్లోనే. తండ్రి వేమూరి కృష్ణ, తల్లి స్వప్న వేమూరి. వృతిరీత్యా శౌర్యకు ఐదేళ్లు ఉన్నప్పడు కుటుంబం అమెరికాకు వెళ్లింది. ప్రాధమిక విద్య హైదరాబాద్లో చదివిన శౌర్య అమెరికా వెళ్లి ఫిజిక్స్లో ఎమ్మెస్ చేశాడు. తర్వాత తండ్రి స్థాపించిన న్యూక్లియర్ రేడియో ఫార్మా కన్సల్టింగ్ బయోసైన్సెస్ సంస్థలో వైస్ ప్రెసిడింట్గా బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు. సంస్థ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూనే సమాజ సేవను కొనసాగిస్తున్నాడు శౌర్య.
"నాకు ఐదేళ్లు ఉన్నప్పుడు అమెరికా వెళ్లిపోయాం. తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియాకి వచ్చాం. నేను నార్త్ ఈస్ట్ యూనివర్సిటీలో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ చదివాను. తర్వాత మా నాన్నగారు నన్ను అడిగారు. వేమూరి ఫౌండేషన్లో వర్క్ చేస్తావా? అని. దీంతో ప్రస్తుతం వేమూరి ఫౌండేషన్ నిర్వాహకుడిగా పని చేస్తున్నాను" -శౌర్య, వేమూరి ఫౌండేషన్ నిర్వాహకుడు
చిన్నప్పడు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మిక బోధనలు తనలో బలంగా నిలిచిపోయాయని చెబుతున్నాడు శౌర్య. వాటిని ఇతరులకు కూడా చేరువ చేయాలనే సంకల్పంతో వేమూరి ఫౌండేషన్ ప్రారంభించామన్నారు. సంస్థ ద్వారా వయోవృద్ధులను దేవాలయ యాత్రలకు తీసుకెళ్లి మన సంస్కృతి గొప్పదనాన్ని తెలియజేస్తామన్నారు. భారత సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను యువతకు నేర్పిస్తున్నామని అంటున్నారు.
"వేమూరి ఫౌండేషన్ ద్వారా మన సంస్కృతిని యూత్కి రికనెక్ట్ చేయబోతున్నాం. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్కు తెలియజేయాలి. కల్చర్ అంటే ఫుడ్ కాదు, టెలివిజన్ కాదు. సంస్కృతి అంటే మనలోనే ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ పుట్టాం, ఎక్కడ పెరిగాం, మన మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయనేదే అసలైన కల్చర్ " -శౌర్య, వేమూరి ఫౌండేషన్ నిర్వాహకుడు
గాయపడిన కుక్కలకు వైద్యం : ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్ మహానగరంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న వీధి కుక్కలకు ఆహారం, తాగునీరు అందక ఇబ్బంది పడుతున్నాయని గమనించాడు శౌర్య . వాటి సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు. సరైన ఆహారం అందితే వీధి కుక్కలు కూడా శాంతంగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాడు. ట్రస్ట్ ద్వారా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రోజూ ఆహారం, నీరు అందిస్తున్నారు. గాయపడిన కుక్కలకు వైద్య చికిత్స, టీకాలు వేయించడం, ప్రభుత్వం సహకారంతో స్టెరిలైజేషన్ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ సేవలను భవిష్యత్లో మరింత విస్తరించనున్నట్లు ఫౌండేషన్ నిర్వాహకులు శౌర్య చెబుతున్నాడు.
"దేశంలో మనం ఎక్కడ చూసిన వీధి కుక్కలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లోని కుక్కలు చాలా ఆకలితో ఉంటున్నాయి. చిన్నారులపై కుక్కల దాడులను మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాం. దీని కోసం మేం ఏం చేస్తున్నామంటే వీధి కుక్కలకు సంబంధించిన మెడికేర్, స్టేరిలైజేషన్, ఆహారాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వంతో, వివిధ కమ్యూనిటీలతో భాగస్వామ్యం అవుతున్నాం. వాటి ప్రాణాలను కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అలాగే వీధి కుక్కలను పెంపుడు కుక్కలుగా మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం" -శౌర్య, వేమూరి ఫౌండేషన్ నిర్వాహకుడు
వీధి కుక్కల సంక్షేమం కోసం 'Strays to Community Dogs'. యువతకు భారత సంస్కృతి పరిచయం కోసం 'Visit the Culture – India'. వయోవృద్ధుల కోసం 'Spiritual & Cultural Reconnection' అనే పేర్ల మీద కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు వేమూరి కృష్ణ. అమెరికాలో స్థిరపడ్డ 18 నుంచి 25 ఏళ్ల యువతకు 10 రోజుల భారత యాత్ర నిర్వహించి, ప్రముఖ దేవాలయాలు, పవిత్ర నదులు, ఘాట్లు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలను చూపిస్తున్నామని చెప్పారు. భగవద్గీత, ఉపనిషత్తుల సారాన్ని తెలియజేస్తూ, ధ్యానం, పూజ, జపం వంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా చేస్తున్నామన్నారు. ఈ యాత్రలో ప్రయాణం, వసతి, భోజనం అన్నీ ఫౌండేషన్ భరిస్తుందన్నారు.
"ఎక్కడ ఉన్న కుక్కల్నీ మనం అక్కడే వాటికి నీరు, ఆహారం, వ్యాక్సినేషన్, న్యూట్రిషన్ సేవలు అందిచ్చి ఆ కమ్యూనిటీల్లో కొంతమంది వాలంటీర్స్ను తీసుకుని రోజు ఫుడ్ పెట్టగలిగితే మిగిలింది మేం ప్రభుత్వ సహకారంతో చేస్తాం"-కృష్ణ, వేమూరి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు
సేవ, కరుణ, సంస్కృతి అనే మూడు అంశాలపై : మూగజీవుల ఆకలిని తీర్చినప్పుడు కలిగే సంతృప్తి మాటల్లో చెప్పలేనిదని ఫౌండేషన్ సభ్యులు అంటున్నారు. ప్రజలు కూడా వీధి కుక్కలను తరిమికొట్టకుండా, కాస్త ఆహారం, నీరు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.సేవ, కరుణ, సంస్కృతి అనే మూడు విలువల్ని తన జీవితంలో ప్రతిభావంతంగా అమలు చేస్తున్న శౌర్య వేమూరి ఫౌండేషన్ ద్వారా యువతకు నిజమైన మానవతా పాఠాన్ని అందిస్తున్నాడు.
