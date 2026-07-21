YUVA : ఉద్యోగం వదిలి సమాజ సేవ - యూత్ ఫోర్స్ పేరుతో వేల మంది వాలంటీర్లతో సేవా కార్యక్రమాలు
విద్యార్థి దశ నుంచే సేవా కార్యక్రమాలు - రూ. కోట్ల రూపాయల నిధులు సేకరణ - 34 వేల మంది విద్యార్థి వాలంటీర్లతో సేవలు - 500లకు పైగా ఎన్జీవోలు, కార్పొరేట్ సంస్థలతో భాగస్వామ్యం
Published : July 21, 2026 at 4:40 PM IST
Service Activities By Youth Force : విద్యార్థి దశలో చిన్న చిన్న విరాళాలతో ప్రారంభమైన ఆ యువకుడి సేవా ప్రయాణం నేడు ఓ సేవా సంస్థగా మారింది. వేలాది మంది వాలంటీర్లు, వందలాది ఎన్జీఓలు, కొన్ని కోట్ల రూపాయల సీఎస్ఆర్ నిధులను సమాజానికి అందజేస్తోంది. టీవీలో చూసిన ఓ సామాజిక సేవా కథనం ఆయన జీవితానికే కొత్త దిశ చూపించింది. తాను సమాజానికి ఉపయోగపడాలనే చిన్న ఆలోచనతో మొదలైన ప్రయాణాన్నిజీవిత లక్ష్యంగా మార్చుకున్నాడు వినీల్ రెడ్డి.
కాలేజీ క్యాంటీన్లో డొనేషన్ బాక్సులు : వారంలో కనీసం రెండు గంటలు సమాజం కోసం కేటాయిస్తే దేశం ఎంతో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని అంటున్నాడు హైదరాబాద్కు చెందిన వినీల్. ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న రోజుల నుంచే సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో కాలేజీ క్యాంటీన్లో డొనేషన్ బాక్సులు ఏర్పాటు చేశాడు. ప్రతి నెలా వచ్చిన నిధులతో బసవతారకం, గాంధీ వంటి ఆస్పత్రుల్లో క్యాన్సర్ రోగుల బిల్లులు నేరుగా చెల్లిస్తూ సేవా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాడు. తనతో పాటు తనలాంటి ఎంతో మందిని ఈ సామాజిక సేవలో భాగం చేశాడు.
34 వేల మంది విద్యార్థి వాలంటీర్లు : 2019లో యూత్ ఫోర్స్ను స్థాపించి వివిధ కళాశాలల్లోని విద్యార్థులు తనకు సహకరించాలని కోరాడు. సుమారు 34 వేల మంది విద్యార్థి వాలంటీర్లు ఇందులో భాగమయ్యారు. ఆరోగ్య శిబిరాలు, ఆహార పంపిణీ, క్యాన్సర్ రోగులకు సహాయం వంటి కార్యక్రమాలతో యువతను సేవా మార్గంలో నడిపించాడు. అంతేకాక వారిని వివిధ ఎన్జీఓలతో అనుసంధానం చేసి సేవలను మరింత విస్తరించాడు.
"2011లో ఈటీవీలో యువ అనే ప్రోగ్రాం వచ్చింది. దానిలో కొంతమంది యువత సమాజం కోసం సేవ చేయడాన్ని చూశాను. క్యాన్సర్ రోగులకు సేవచేయాలని ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. రోగులకు పండ్లు, ఆహారం, డబ్బులు ఇవ్వడం చేసేవారు. అది చూశాక నాకు కూడా సేవచేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో కళాశాల క్యాంటిన్లో డొనేషన్ బాక్స్ ఏర్పాటు చేశాను. ఒక నెలలో లక్షా ఎనభై వేల రూపాయలు వచ్చాయి. వీటిని వినియోగించి చికిత్స పొందుతున్న రోగులకు సేవ చేసేందుకు వినియోగించాం. క్రమం తప్పకుండా దీనిని నిర్వహిస్తూ వచ్చాం. సుమారు రెండేళ్ల వరకు ఇదే తరహాలో కొనసాగించాం. యువతను సేవాకార్యక్రమాల వైపు మళ్లించేందుకు యూత్ ఫోర్స్ అనే పేరు పెట్టాను" - వినీల్ రెడ్డి, సీఎస్ఆర్ సమ్మిట్ నిర్వాహకుడు
90కి పైగా గ్రామాలను దత్తత : 2024లో సీఎస్ఆర్ సమ్మిట్ విధానాన్ని రూపొందించాడు వినీల్. ఇప్పటివరకు 200కు పైగా ఎన్జీఓలు, 300కు పైగా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములయ్యయి. సీఎస్ఆర్ ద్వారా 90కి పైగా గ్రామాలను దత్తత తీసుకుని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఇతర సామాజిక కార్యక్రమాల ద్వారా ఎన్నో గ్రామాలకు సహాయం అందించామని వినీల్ చెప్తున్నాడు.
"2024లో సీఎస్ఆర్ సమ్మిట్ను ప్రారంభించాం. మనకు దగ్గరలోని ఎన్జీవోలను, కార్పొరేట్ సంస్థలను కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేస్తుంది. వారు ఎలా ఫండింగ్ ఇస్తారో చెబుతారు. ఇప్పటి వరకు 3 సమ్మిట్లు చేశాం. మొదటి సమ్మిట్లో రూ.96 కోట్లు చేయించాం. రెండో సమ్మిల్లో రూ.240 కోట్లు, రానున్న మూడో సమ్మిట్లో రూ. 700 నుంచి రూ. 800 కోట్ల వచ్చేలా చూస్తాం. ఇప్పటి వరకు 90కి పైగా గ్రామాలను దత్తత తీసుకున్నాం. వారికి విద్య, పర్యావరణం, ఆర్గానిక్ వ్యవసాయంపై ఖర్చు చేస్తున్నాం" - వినీల్ రెడ్డి, సీఎస్ఆర్ సమ్మిట్ నిర్వాహకుడు
సేవలకు అనేక పురస్కారాలు : రైతులతో పని చేస్తూ ఇప్పటికీ సీడ్ బ్యాంక్లో 80 రకాలకు పైగా విత్తనాలను సంరక్షించాడు. తన సేవలకు గుర్తింపుగా అనేక పురస్కారాలు అందుకున్నాడు. చిన్న ఆలోచనతో మొదలైన వినీల్ సేవా ప్రయాణం ఇవాళ ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోంది. యువతకు స్ఫూర్తిని అందిస్తోంది.
"జిల్లాల్లో టైనీలూప్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నాం. దీని ద్వారా ఎన్జీవోలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు నేరుగా గ్రామాలను సందర్శిస్తాయి. సంబంధిత కలెక్టర్ జిల్లాలో అవసరాలు ఎమిటనే సమాచారాన్ని సిద్ధం చేస్తారు. ఎన్జీఓలకు వివరిస్తారు. రైతులకు కూడా ఉపాధి కల్పించేందుకు 'మన పంట మన వంట' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. నెలనెలా వేతనాలు ఇస్తున్నాం. పంటను మేమే తీసుకుని భద్రపరుస్తాం. ఇలా సీడ్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం" - వినీల్ రెడ్డి, సీఎస్ఆర్ సమ్మిట్ నిర్వాహకుడు
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