ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రేమ - తాళికట్టిన భర్తను, కన్నబిడ్డలను కాదని ఒక్కటైన జంట, చివరికి ఏమైంటే?
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం, ఇద్దరి మధ్య పెరిగిన చనువు - ఇరువురూ ఇళ్లలో చెప్పకుండా వివాహం, అనూహ్యంగా ఆత్మహత్య - ఏలూరు జిల్లాలో ఇన్స్టా ప్రేమ విషాదాంతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 3:58 PM IST
A Young Man and Woman Died over an Instagram Love in Eluru District : చాలా మంది ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటీ నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మొబైల్ ఫోన్ చూడకుండా ఉండలేరు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ షేర్ చేయడం. ఎవరి నుంచైనా మెసెజ్ రిక్వెస్ట్ వస్తే చాలు, వెంటనే వారికి మెసేజ్ చేస్తారు. కొత్త వారితో పరిచయాలు ప్రేమగా మారడం. అది కాస్త పెళ్లిపైపు దారి తియ్యడం చూస్తున్నాం. చివరికి కుటుంబసభ్యులు అభ్యంతరం చేప్తే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే ఏలూరు జిల్లాలో వెలుగుచూసింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం, ఇద్దరి మధ్య పెరిగిన చనువు, వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన జంట. ఇంతవరకూ బాగానే ఉంది. కానీ ఆ మహిళకు ఇంతకు ముందే పెళ్లి అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే, అది దారి తప్పిన బంధమే అవుతుంది. ఇరువురూ ఇళ్లలో చెప్పకుండా వివాహం చేసుకొని అనూహ్యంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రేమ : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం నాచుగుంట పంచాయతీ యర్రమళ్లకు చెందిన 25 ఏళ్ల గుండుగొలను చిన మావుళ్లయ్య చేపల ప్యాకింగ్ పనులకెళ్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అతనికి శ్రీకాకుళం జిల్లా సింగుపురానికి చెందిన 34 ఏళ్ల రమతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇటీవల ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. అప్పటికీ రమకు వివాహమై ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. విషయం భర్త, తల్లిదండ్రులకు తెలియడంతో యర్రమళ్ల వచ్చి యువకుడి కుటుంబంతో గొడవకు దిగారు. ఆపై వివాహితను తీసుకొని సింగుపురానికి వెళ్లిపోయారు.
ఈనెల 24 రాత్రి చినమావుళ్లయ్య తన అన్న కుమారుడు సతీశ్కు ఫోన్ చేశారు. తనతో రమ వచ్చిందని నాచుగుంట రమ్మని కోరారు. సతీశ్ గ్రామానికొచ్చేటప్పటికీ అక్కడ ఎవరూ లేరు. కాలువ గట్టున చినమావుళ్లయ్య వస్తువులు ఉండటంతో కాలువలోకి దూకి ఉండొచ్చని భావించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కాలువలో మృతదేహం : రంగంలోకి దిగిన తాడేపల్లిగూడెం అగ్నిమాపక సిబ్బంది కాలువలో గాలించారు. చినమావుళ్లయ్య మృతదేహం కాలువలో లభ్యమైంది. రమ కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండొచ్చని చేబ్రోలు ఎస్సై అనుమానించారు. మంగళగిరి నుంచి SDRF బృందాన్ని రప్పించి గాలింపు చేపట్టారు. చేబ్రోలు పోలీస్ స్టేషన్ సమీపంలో కాలువలో రమ మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు. ఈ ఘటనతో వివాహిత ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి దూరం కాగా, యువకుడి తల్లికి గర్భశోకం మిగిలింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ మాయ - బస్సు ఎక్కి బాలుడి ఇంటికెళ్లిన బాలిక
టీనేజర్ల భద్రతకు ఇన్స్టాగ్రామ్ కొత్త చర్యలు- ఆత్మహత్యపై సెర్చ్ చేస్తే తల్లిదండ్రులకు నోటిఫికేషన్లు!