YUVA : ఆమె ప్రతిభకు 'నంది' సహా 20కిపైగా అవార్డులు - కూచిపూడి నృత్యంలో రాణిస్తున్న 'ఆశ్నా షెఫాలీ'
శాస్త్రీయ నృత్యంలో రాణిస్తున్న ఆశ్నా షెఫాలీ - 14 ఏళ్లకే కూచిపూడిలో డిప్లొమా చేసిన యువతి - నాట్యమయూరి, నంది అవార్డు సహా 20 అవార్డులు - డ్రాయింగ్, క్రీడలు, నృత్యంలో రాణిస్తున్న యువతి
Published : November 21, 2025 at 6:29 PM IST
Ashna Shefali Excels in Classical Dance : కృషి, పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిదంటూ ఏది ఉండదని నిరూపించింది ఓ యువతి. మూడేళ్ల వయసు నుంచే కూచిపూడిలో శిక్షణ తీసుకుని 14 ఏళ్లకే కూచిపూడిలో డిప్లొమా పూర్తి చేసింది. 70కి పైగా నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చి నంది అవార్డు, నాట్యమయూరి సహా 20కి పైగా అవార్డులు అందుకుంది మన దేశ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో 'సంకల్పం ఆర్ట్స్ అకాడమీ' స్థాపించి 25 మందికిపైగా పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తోంది. హైదరాబాద్కు చెందిన 'ఆశ్నా షెఫాలి'పై ప్రత్యేక కథనం.
యువతి ప్రతిభకు అవార్డులు దాసోహం : ప్రస్తుత యువత ఆధునిక పోకడలకు అలవడుతున్న క్రమంలో ఆ యువతి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా కూచిపూడి నృత్యంలో రాణిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 70కి పైగా ప్రదర్శనలిచ్చి నటరాజ నాట్య పురస్కారం, నాట్య మయూరి సహా 20 అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. నృత్యం మాత్రమే కాదు పెయింటింగ్, తైక్వాండో లాంటి భిన్న రంగాల్లోనూ రాణిస్తోంది. తమిళనాడులో జరిగిన తైక్వాండో క్రీడలో రజతం గెలుచుకుంది. తన ప్రతిభకుగాను 'ఇందిరా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో స్థానం సంపాదించుకోవడంతో పాటు బాలరత్న అవార్డూ కైవసం చేసుకుంది.
ఎంతో మంది పేద పిల్లలకు నాట్యం నేర్పిస్తూ : చక్కని అభినయం, నాట్య భంగిమలతో లయ, భావానికి తగ్గట్టుగా నృత్యం చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోన్న ఈ యువతి పేరు ఆశ్నా షెఫాలీ. హైదరాబాద్ స్వస్థలం. 3 ఏళ్ల వయసు నుంచే అటు కూచిపూడిలోనూ ఇటు చదువులోనూ రాణిస్తోంది. 14 ఏళ్ల వయసులోనే కూచిపూడిలో డిగ్రీ చేసి సంకల్పం ఆర్ట్స్ అకాడమీ స్థాపించింది. దాని ద్వారా పేద పిల్లలకు ఉచితంగా నాట్యం నేర్పిస్తూ అందులో వారిని డిగ్రీ పొందేలా సన్నద్దం చేస్తోంది.
నేర్చుకున్న విద్యను నలుగురికి పంచాలనే ఆలోచనతో కూచిపూడి డ్యాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటుచేసింది ఆశ్నా షెఫాలీ. డ్రాయింగ్, క్రీడలు, నృత్యం వంటి భిన్న రంగాల్లో రాణించడం వెనక ఏళ్ల కృషి ఉందని చెబుతోంది. భవిష్యత్ తరాలకు కూచిపూడిని పరిచయం చేయటమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రచించుకుంటున్నట్లు చెబుతోంది.
"కూచిపూడి నృత్యాన్ని మూడేళ్ల వయసు నుంచే నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాను. ఇదంతా మా అమ్మ సపోర్ట్ వల్లే సాధ్యమైంది. ఇటీవలే లక్ష్యదీప్ ఉత్సవంలో పాల్గొన్నాను. దాంట్లో ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చినందుకు నాకు అవార్డు వచ్చింది. శిల్పారామంలో జరిగిన పోటీల్లోనూ ప్రతిభ చూపాను. నా అకాడమీ ద్వారా కూచిపూడి నృత్యాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు అందజేయాలనుకుంటున్నాను. పేద పిల్లలకు ఉచితంగా కూచిపూడి డ్యాన్స్ నేర్పిస్తున్నాను"- ఆశ్నా షెఫాలీ, కూచిపూడి నృత్యకారిణి
తల్లి కలను సాకారం చేసిన తనయ : ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభించినప్పుడు తన వల్ల అవుతుందా అని సందేహపడిన ఆశ్నా నేడు ఎంత మందికైనా నేర్పించగలుగుతున్నానని ధీమాగా చెబుతోంది. ఏడాది క్రితం మొదలైన ఈ అకాడమీలో ప్రస్తుతం 25 మంది విద్యార్థులు ఉచితంగా శిక్షణ పొందుతున్నారు. కూచిపూడి డ్యాన్సర్గా చూడాలనే తన తల్లి కలను అతి చిన్న వయసులోనే నెరవేర్చింది ఆశ్నా, పిల్లల ప్రతిభను గుర్తించి వారిని సరైన దారిలో నడిపిస్తే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదుగుతారు అంటోంది ఆశ్నా తల్లి కల్పన. చిన్ననాటి నుంచి వెంటే ఉండి కళలను నేర్పించానని దాని ఫలితాలు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయని ఆనందపడుతోంది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులకు నృత్యం నేర్పించటమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న ఆశ్నా భవిష్యత్లో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా శిక్షణా కేంద్రాలు ప్రారంభించిపేద విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణ అనే కాన్సెప్ట్ను ముందుకు తీసుకెళతానంటోంది.
YUVA : కూచిపూడిలో అద్భుత ప్రదర్శనలిస్తున్న అభిజ్ఞ - చిరు ప్రాయంలోనే రెండు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సొంతం - Nizamabad Classical Dancer Abhigna
Kuchipudi dancer Chandana warangal: పదిహేనేళ్లకే 250 ప్రదర్శనలు.. 20కి పైగా బిరుదులు