YUVA : ఈ యువకుడు సమస్యనే సంపాదించే అస్త్రంగా మలుచుకున్నాడు

వినూత్న శైలిలో ఇస్త్రీ వ్యాపారం చేస్తున్న యువకుడు - ఐరన్​ కోసం లాండ్రీల చుట్టూ తిరిగే క్రమంలో వచ్చిన ఆలోచన - రెండేళ్లలోనే 4 బ్రాంచీలుగా విస్తరణ - సంపాదిస్తూనే పలువురికి ఉపాధి కల్పన

Published : May 9, 2026 at 8:47 PM IST

Laundry Manager Success Story : ఒక చిన్న ఐడియా మన జీవితాన్నే మార్చేస్తుందని అంటారు. ఇదే విధంగానే ఒక సంఘటన ద్వారా ఓ యువకుడికి చిగురించిన ఆలోచన అతడి తలరాతను మార్చేసింది. ఎదుర్కొన్న సమస్యనే ఆదాయ వనరుగా మలచుకున్నాడీ యువకుడు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించిన కుర్రాడు సొంత బిజినెస్​తో రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన రెండేళ్లలోనే 4 బ్రాంచీలుగా విస్తరించి ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు సెక్యూరిటీగా పని చేసిన ఆ కుర్రాడు ఇప్పుడు పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరా యువకుడు? అతడి లైఫ్​ స్టోరీ ఏంటో తెలుకుందాం.

అందరికీ అందుబాటు ధరల్లోనే : దుస్తుల ఇస్త్రీనే వినూత్న రీతిలో చేస్తూ తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకుంటూ పోతున్నాడీ యువకుడు. ఒకప్పుడు తన దుస్తుల ఐరన్​ కోసం లాండ్రీల చుట్టూ తిరుగుతుండగా, అక్కడ తనకు ఎదురైన సమస్యలతో 'డార్క్ టూ వైట్' పేరిట వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనే 4 బ్రాంచీలుగా విస్తరించాడు. ఇందులో ఐరన్ మాత్రమే కాకుండా వాషింగ్, డ్రైక్లీనింగ్ తరహా సేవలన్నింటికీ ఒకేచోట అందిస్తున్నాడు. అయితే ఇందులోని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇతర కంపెనీల్లా కాకుండా దుస్తులకు ఖరీదైన లిక్విడ్స్‌, హైక్వాలిటీ ప్యాకింగ్‌తో కష్టమర్లను ఇట్టే ఆకర్షిస్తున్నాడు. నాణ్యమైన సేవలను సరసమైన ధరలకే అందిస్తూ, ధనికులనే కాకుండా సామాన్యులనూ తన వైపు తిప్పుకుంటున్నాడు.

ఉద్యోగం కోసం ఎన్నో అవస్థలు : దుస్తుల ఐరన్‌తో బ్రాండ్ వ్యాల్యూ క్రియేట్ చేయోచ్చని నమ్మిన ఈ యువకుడి పేరు చామకూరి సూర్య. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మర్కోడ్ స్వస్థలం. స్థానికంగా డిగ్రీ పూర్తి చేసి, 2015లో హైదరాబాద్‌కి వచ్చాడు. సెక్యూరిటీగా పని చేస్తూనే ఉద్యోగానికి ప్రయత్నించాడు. అక్కడి ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక, ప్యాకింగ్ బాయ్‌గా పనిలో చేరాడు. ఈ వృత్తిలో భవిష్యత్తు ఉండదని భావించి తన చదువుకు తగిన ఉద్యోగం కోసం నెలల పాటు కాళ్లరిగేలా వివిధ కంపెనీల చుట్టూ తిరిగాడు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయిందని సూర్య చెబుతున్నాడు.

నాణ్యతలో రాజీ పడకుండా : తన చొక్కాల ఇస్త్రీ కోసం లాండ్రీ షాపుల చుట్టూ తిరుగుతున్న క్రమంలో ఓ రోజు అతడికి ఒక సమస్య ఎదురైందని సూర్య తెలిపాడు. ఆ ఆటంకం నుంచి వెలువడిందే ఈ 'డార్క్ టూ వైట్‌ కంపెనీ' అని వివరిస్తున్నాడీ యువకుడు. లాండ్రీ బిజినెస్ ప్రారంభించిన మొదట్లో అనేక ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తినా వెనుదిరగలేదని చెప్పాడు. తన దృఢ సంకల్పమే ఈరోజు నాలుగు బ్రాంచీలుగా తన వ్యాపారం వృద్ధి చెందిందని సూర్య వివరించాడు. సాధారణ ఇస్త్రీ షాప్​నకు తన డార్క్ టూ వైట్ షాప్‌నకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుందని వివరిస్తున్నాడు. కస్టమర్ సంతృప్తి చెందితే నమ్మకం పెరుగుతుందనీ, ఇది వ్యాపారానికి పేరు తెస్తుందని చెబుతున్నాడు. తాను ప్రారంభించిన ఈ వ్యాపారానికి 'టీ-హబ్‌' ప్రోత్సాహం అందిస్తే మరి కొందరికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని సూర్య వివరిస్తున్నాడు.

ఒకరోజు నా దుస్తులు ఐరన్ చేయించడానకి ఓ లాండ్రి షాప్ దగ్గరికెళ్లాను. అన్న ఈరోజు ఇస్త్రీ చేయడానికి వీలుపడదు. రెండు రోజులు సమయం పడుతుందని నిర్వాహకుడు చెప్పాడు. అక్కడి నుంచి మరో షాప్​నకు వెళ్తే, ఏకంగా వారం రోజులు పడుతుందని దుకాణదారుడు అన్నాడు. ఇక అక్కడి నుంచి ఇంకో షాప్​నకు వెళ్లే మార్గంలో ఐరన్​ కోసం ఇంత డిమాండ్​ ఉందా? లోకల్​ నుంచి ఇప్పుడు టాప్​ క్లాస్​ బ్రాండ్లు ల్యాండ్రి చేస్తున్నాయి. నేనెందుకు ఐరన్​ చేయడం ప్రొఫెషనల్​గా చేయకూడదు? అన్న ప్రశ్నలు వేసుకున్నాను. అలా నాకు వచ్చిన ఆలోచనతో 'డార్క్​ టు వైట్​' అనే బ్రాండ్​ను స్థాపించాను. ఆరోజు నాకు వారు ఐరన్​ చేయకపోవడమే మంచిదైంది. లేదంటే నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చేది కాదేమో! - సూర్య చామకూరి, డార్క్ టూ వైట్ ఫౌండర్

