తండా నుంచి ఎవరెస్ట్ పైకి : పర్వతారోహణలో రాణిస్తున్న గిరిజన యువకుడు
పూర్ణ స్ఫూర్తితో శిఖరాలు ఎక్కేస్తున్న తండా కుర్రాడు బన్నీ - పదో తరగతి వరకు తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలలో, గాంధారిలో ఇంటర్ చదువు - మౌంట్ అన్నపూర్ణే తదుపరి లక్ష్యం
Published : June 26, 2026 at 3:06 PM IST
Mount Annapurna Climbing : మారుమూల తండా నుంచి వచ్చిన యువకుడు పర్వతారోహణలో రాణిస్తున్నారు. ఆఫ్రికాలోని కిలిమంజారో సహా మరెన్నో పర్వతాలను సునాయసంగా అధిరోహిస్తున్నారు. తాజాగా లడఖ్ ప్రాంతంలోని కియాగర్ రి శిఖరాన్ని ఎక్కేశాడు. చదువుకుంటూనే తోటి విద్యార్థులకు పర్వతారోహణపై ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఆయనే కామారెడ్డిలోని తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ డిగ్రీ కళాశాల బీకాం ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థి విస్లావత్ బన్నీ. ఆయన గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం ఎల్లాపూర్ తండావాసుడు విస్లావత్ బన్నీ. తల్లిదండ్రులు అనిత-రవిలు. తనకు ఇద్దరు తోబుట్టువులు. తమ్ముడు చరణ్, చెల్లి శిరీషలు ఉన్నారు. వారికున్న రెండెకరాల భూమిలోనే అమ్మానాన్నలు వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. పదో తరగతి వరకు తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలలో, గాంధారిలో ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు. బన్నీ 7వ తరగతి చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మాలావత్ పూర్ణ ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించారు. ఆమె స్ఫూర్తితో పర్వతారోహణ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నానని బన్నీ చెబుతున్నాడు.
"యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలోని ట్రాన్సెండ్ అకాడమీ ఆఫ్ రాక్ క్లైంబింగ్లో స్కూల్ తరఫున క్యాంపునకు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లు మంచి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా. రాటుదేలాక తొలిసారి 2021లో ఆఫ్రికాలోని మౌంట్ కిలిమంజారో (5898 మీటర్లు, సుమారు 6 కిలో మీటర్లు)ను అధిరోహించే సదావకాశం వచ్చింది. నా దగ్గర అంత డబ్బుల్లేకపోవడంతో అప్పటి ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జాజాల సురేందర్ రూ.3 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందించారు. అలా ప్రఖ్యాత పర్వతాన్ని అందరి సహకారాలతో అధిరోహించగలిగా. 2024లో ఎన్సీసీ, ఆర్మీ సంయుక్త బృందానికి సెలెక్ట్ చేశారు. పలువురితో కలిసి మౌంట్ కాంగ్ యత్సే పర్వతం కూడా ఎక్కాను" - బన్నీ, పర్వతారోహకుడు
సిక్కింలో శిక్షణతో : సవాళ్లతో కూడిన పర్వతారోహణపై మరింత పట్టు సాధించేందుకు సిక్కింలో బేసిక్ మౌంటెనీరింగ్లో బన్నీ కోర్సు చేశాడు. కానీ ఆర్థిక స్థోమత తన ఏళ్ల ఆశయానికి అవరోధమై నిలిచింది. రికార్డులు నెలకొల్పడం మెల్లగా నెమ్మదించాయి. స్పాన్సర్లు దొరికితేనే పర్వతారోహణ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. అయినా లక్ష్యాన్ని వీడనంటున్నాడు. మౌంట్ అన్నపూర్ణ పర్వతారోణే తదుపరి తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు. దీని ఎత్తు 8091 మీటర్లు ఉంది. (దాదాపు 8 కిలోమీటర్లకు పైమాటే). ఎవరెస్ట్ను ఎక్కినా చాలా మంది అన్నపూర్ణను అధిరోహించడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. ప్రతి నిమిషం చాలా కొత్తగా భిన్నంగా ఉంటుంది. అందుకే సవాళ్లతో కూడిన లక్ష్యం ఎంచుకున్నట్లు బన్నీ చెప్పారు.
భువనగిరి కోటకు క్రమంగా పెరుగుతున్న సందర్శకుల తాకిడి
16 ఏళ్లకే ఈ బాలుడు 6 ఖండాల్లో 20కి పైగా పర్వతాలు అధిరోహించాడు