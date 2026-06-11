9 ఏళ్లుగా అవస్థలు - మంత్రి నాదెండ్ల చొరవతో చిన్నమ్మకు అందిన రేషన్కార్డు
రేషన్ కార్డు కోసం తొమ్మిదేళ్లుగా చిన్నమ్మ కుటుంబ సభ్యుల ఎదురుచూపులు -రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలంటూ మంత్రి నాదెండ్లను అభ్యర్థించిన మహిళ- మంత్రి మనోహర్ చొరవతో గంటల్లోనే చిన్నమ్మకు రేషన్ కార్డు మంజూరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 2:44 PM IST
Ration Card Sanctioned In One Hour : గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలోని విఎస్సార్ అండ్ ఎన్వీఆర్ కాలేజీ రోడ్డులో ఆ చిన్న ఇల్లు ఉంది. అందులోనే మేకల చిన్నమ్మ తన భర్త, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తోంది. ఆమె భర్త ఒక చిన్న హోటల్లో పని చేస్తూ రోజువారీ కూలి తెచ్చేవాడు. ఆ వచ్చే కొద్దిపాటి డబ్బుతో ఇద్దరు పిల్లలను చదివించడం, ఇల్లు గడవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది.
ప్రభుత్వ తెల్లరేషన్ కార్డు ఉంటే తక్కువ ధరకే సరుకులు దొరుకుతాయి, పిల్లల చదువులకు, ఆరోగ్యానికి ప్రభుత్వ సాయం అందుతుందని చిన్నమ్మకు చిన్న ఆశ. దాని కోసం ఆమె ఏకంగా తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగింది. దరఖాస్తులు ఇచ్చింది. కానీ ఏళ్లు గడుస్తున్నా రేషన్ కార్డు మాత్రం రాలేదు. రేషన్ కార్డ్ వస్తుందని ఆమె పెట్టుకున్న ఆశలు దాదాపుగా కోల్పోయింది.
బుధవారం ఉదయం ఆ వీధిలోకి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ వచ్చారు. చుట్టుపక్కల జనం అంతా అక్కడే గుమికూడారు. చిన్నమ్మ తన చేతిలో ఉన్న పాత దరఖాస్తు కాగితాలను గట్టిగా పట్టుకుని, జనాన్ని దాటుకుంటూ మంత్రి దగ్గరికి వెళ్లింది. కన్నీళ్లతో తన తొమ్మిదేళ్ల బాధను చెప్పుకుంది. "నేను ఇళ్లల్లో పని చేస్తాను. నా భర్త హోటల్లో పని చేస్తాడు. మాకు మా పిల్లల పోషణ భారంగా మారింది. తొమ్మిదేళ్లుగా రేషన్ కార్డు లేక ఏ ప్రభుత్వ పథకమూ అందడం లేదు. ఎలాగైనా మాకు రేషన్ కార్డ్ వచ్చేలా చూడండి" అని అర్జీ పెట్టుకుంది.
మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఆమె తెచ్చిన రేషన్ కార్డుకు సంబంధించిన పేపర్లను తీసుకుని సమస్యను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. వెంటనే అక్కడే ఉన్న తహసిల్దార్ గోపాలకృష్ణను పత్రాలను పరిశీలించి వారికి తగిన న్యాయం చేయమని ఆదేశించారు. దీంతో అధికారులు వెంటనే పనులు పూర్తి చేసి, సాయంత్రానికి కొత్త రేషన్ కార్డును సిద్ధం చేశారు.మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, తహసీల్దార్ స్వయంగా చిన్నమ్మ ఇంటికి నేరుగా వెళ్లి కొత్త రేషన్ కార్డును అందజేశారు. తొమ్మిదేళ్లుగా రాని కార్డు, కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే తన చేతికి వచ్చేసరికి చిన్నమ్మ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. తన ఇన్నేళ్ల నిరీక్షణకు కూటమి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పిందని మంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
"నా పేరు మేకల చిన్నమ్మ, నేను తెనాలికి చెందినదాన్ని. మా కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉంటాం. నేను, నా భర్త , మా ఇద్దరు పిల్లలు. నా భర్త ఒక హోటల్లో పనిచేస్తుండగా, నేను ఇంటి పని మనిషిగా పనిచేస్తున్నాను. మాకు రేషన్ కార్డు లేదు. 2017 నుంచి రేషన్ కార్డు కోసం గత ప్రభుత్వ అధికారుల చుట్టూ, అలాగే స్థానిక సచివాలయాల చుట్టూ ఏళ్ల తరబడి తిరిగినా ఎటువంటి పరిష్కారం దొరకలేదు. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ గారు వస్తున్నారని తెలిసి ఆశతో ఇక్కడికి వచ్చి నా రేషన్ కార్డు సమస్యను ఆయనకు వివరించాను. ఆయన కేవలం గంట వ్యవధిలోనే ఆ సమస్యను పరిష్కరించడమే కాకుండా, స్వయంగా మా ఇంటికి వచ్చి మా కుటుంబానికి రేషన్ కార్డును అందజేశారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది". -మేకల చిన్నమ్మ
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