పెళ్లి చేసుకోవాలంటే పెట్టుబడి పెట్టాల్సిందే - సాఫ్ట్వేర్ను మోసం చేసిన యువతి
సాఫ్ట్వేర్ను పక్కా ప్రణాలికతో వలలో వేసుకున్న యువతి - పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ నమ్మించి మోసం - క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడి పెడితే భారీ లాభాలు - రూ.36 లక్షలతో పరార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:29 AM IST
Marriage Scam To A Software Employee : పెళ్లి చేసుకుంటానని మాటిచ్చింది. తరచుగా ఫోన్లో మాట్లాడుతూ నమ్మకం కలిగించింది. ఓ యువతి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం తన వలలో వేసుకుంది. ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడి పెడతాననే సాకుతో అతడి వద్ద ఉన్న ప్రతి పైసాను ఆమె కాజేసింది. ఆ తర్వాత అతనికి సమాచారం ఇవ్వకుండా మాయమైపోయింది. దీంతో ఆ యువకుడు డిప్రేషన్లోకి వెళ్లాడు.
అసలేం జరిగింది? : విజయవాడ నగరానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఇంజనీరింగ్ పట్టా పొంది ప్రస్తుతం యూకేలోని ఒక సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతడు ఒక మ్యాట్రిమోనియల్ (పెళ్లి సంబంధాల) వెబ్సైట్లో తన వివరాలను నమోదు చేసుకున్నాడు. అతడి ప్రొఫైల్ను చూసిన ఒక యువతి తన పేరు 'అమదాల కావ్య' అని పరిచయం చేసుకుంటూ అతడికి పెళ్లి ప్రతిపాదనను పంపింది. ఆ యువకుడు కూడా పెళ్లి సంబంధం కోసం చురుగ్గా వెతుకుతున్నందున ఆమె రిక్వెస్ట్ను యాక్సెప్ట్ చేశాడు.
తరచుగా ఫోన్ సంభాషణలు : గత ఏడాది అక్టోబర్ నెల నుంచి ఆమె ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో తరచుగా ఫోన్లో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది. తాను కూడా విజయవాడకు చెందిన యువతినే అని చెప్పడంతో వారిద్దరి మధ్య బంధం మరింత పెరిగింది. ఇలా కొన్ని రోజుల పాటు ఫ్రెండ్షిప్ పెంచుకున్నాక ఆమె తన పథకాన్ని అమలు చేయడం మొదలుపెట్టింది.
క్రిప్టోకరెన్సీలో పెట్టుబడి పెడితే భారీ లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి అతడిని ఆశపెట్టింది. ఆమె చెప్పిన మాయమాటలను నమ్మి అతడు పెట్టుబడి పెట్టడానికి అంగీకరించాడు. ఆ తర్వాత ఆ యువతి అతడికి రెండు లింకులను పంపి తదుపరి ప్రక్రియ కోసం వాటిపై క్లిక్ చేయమని సూచించింది. ఆమె చెప్పినట్లే అక్షరాలా పాటిస్తూ అతడు తన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి మొత్తం రూ.36 లక్షలను వివిధ విడతలుగా Lloyds Bank, Monzo Bank, Revolut Bank వంటి పలు బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేశాడు.
తన పెట్టుబడిని వెనక్కి తీసుకోవాలని తన డబ్బును తనకు తిరిగి ఇవ్వాలని ఆ యువకుడు పదే పదే కోరినప్పటికీ ఆమె అతడికి ఏమారుస్తూ, సమయాన్ని గడుపుతూ వచ్చింది. ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక అస్పష్టమైన హామీ ఇస్తూ విషయాన్ని వాయిదా వేస్తూ పోయింది. చివరకు ఆ యువకుడు గట్టిగా నిలదీయడంతో అప్పటి నుంచి తన ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది.
నకిలీ చిరునామాతో మోసం : తర్వాత ఆ యువకుడు ఆమె విజయవాడలో ఇచ్చిన చిరునామాకు స్నేహితుడిని పంపి ఆ వివరాలను ఆరా తీయమని కోరాడు. విచారణ జరపగా ఆ చిరునామా పూర్తిగా నకిలీదని తేలింది. వేరే మార్గం లేక అతడు తన స్నేహితుడిని విజయవాడలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కు పంపి తన తరపున ఫిర్యాదు చేయించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ప్రొఫైల్ను చూసిన తర్వాత తాను విజయవాడకు చెందినదానినని అబద్ధం చెప్పి ఆమె అతన్ని తప్పుదోవ పట్టించి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
