లక్ష ఖర్చు చేసినా పిల్లి ఆరోగ్యం బాగుకాలేదు - పశువైద్యుడిపై కేసు పెట్టిన మహిళ
పెంపుడి పిల్లి ఆరోగ్యం కోసం రూ.లక్ష ఖర్చు - అయినా కుదుటపడని ఆరోగ్యం - ప్రశ్నించిన మహిళను దుర్భాషలాడిన వైద్యుడు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు
Published : February 4, 2026 at 2:59 PM IST
Rs.1 Lakh for Cat Health Treatment : మనం తినే దానిలో ఓ ముద్ద పెడితే ఇంటి ముందు పడుంటుంది. ఇవి కాపలాగా ఉంటాయనే భావనే ఇన్నాళ్లు పెంపుడు జంతువులను మన చుట్టు ఉండేలా చేసింది. అమ్మో వద్దు, ఎదురొస్తే అపశకునమనే భయం మొన్నటిదాకా ఉండేది. అరుపులా, అబ్బా తలనొప్పి మనకే స్థలం లేదు. ఇంకా ఇవెక్కడ ఉంటాయని అనేవారు కొందరు. కానీ ఇప్పుడవన్నీ మారాయి. కుక్క, పిల్లి, పక్షులు ఇంట్లో మనుషులతో సమానం. ఇంకా చెప్పాలంటే వీటిపై మమకారం కూడా ఎక్కువే. ఇటీవల కాలంలో ఆ మూగజీవాల పెంపకంపై అంతా మనసు పడుతున్నారు. వాటిని కొనేందుకు, పెంచేందుకు నెలకు వేలల్లో ఖర్చు పెడుతున్నారు.
చికిత్స పేరుతో రూ.లక్ష ఖర్చు : అంతేకాదు వాటి అరోగ్యం పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. ఒకవేళ ఆనారోగ్యం క్షీణిస్తే లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరి చికిత్సలు చేయిస్తున్నారు. అలానే ఇక్కడ కూడా ఓ మహిళ పెంపుడు పిల్లి పెంచుకుంటున్న క్రమంలో దాని ఆరోగ్యం క్షీణించిపోయిందని తెలుసుకుంది. చికిత్స కోసం ఓ పశువైద్యుడిని సంప్రదించగా లక్ష రూపాయలు ఫీజు తీసుకున్నాడు. ఇంతా చేసినా ఆ పిల్లికి నయం కాలేదని వైద్యుడిని ప్రశ్నిస్తే చివరకు ఆమెనే దూషించాడు. హైదరాాబాద్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటనలో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు చైతన్యపురి పోలీసులు వైద్యుడిపై కేసు నమోదు చేశారు.
చైతన్యపురి ఇన్స్పెక్టర్ సైదులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్లోని ఎన్జీఓస్ కాలనీలో ఉంటున్న శాంభవి దేవి గత మూడేళ్లుగా ఒక పెంపుడు పిల్లిని పెంచుకుంటోంది. గత ఏడాది ఆగస్టులో ఆ పిల్లి ఆనారోగ్యానికి గురైంది. దీంతో శాంభవి దేవి ఆందోళన చెంది ఆ పిల్లిని అలకాపురిలో ఉన్న స్నిఫర్స్ పెట్ క్లినిక్కు తీసుకువెళ్లింది.
నాలుగు సర్జరీలు చేసినా మెరుగుపడలేదు : క్లినిక్లోని క్రాంతి కుమార్ అనే పశువైద్యుడు పిల్లిని పరీక్షించి యూరెనరీ ట్రాక్ట్ సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతోందని తెలియజేశారు. తక్షణమే సర్జరీ చేయాలని సలహా ఇచ్చారు. వైద్యం పేరుతో పిల్లికి నాలుగు శస్త్రచికిత్సలు చేశారు. దీని కోసం మహిళ నుంచి లక్ష రూపాయల ఫీజు వసూలు చేశారు. సర్జరీలు చేసినా పిల్లి ఆరోగ్యం మెరుగుపడలేదు. రోజురోజుకూ పిల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడం, ఎటువంటి మార్పు కనిపించకపోవడంతో ఆ మహిళ డిసెంబర్లో చికిత్స చేసిన పశువైద్యుడిని ప్రశ్నించింది. ఈ క్రమంలో ఆ డాక్టర్ తనను దుర్భాషలాడటమే కాకుండా మరోసారి ఆసుపత్రికి వస్తే చంపుతానంటూ బెదిరించినట్లు మహిళ వాపోయింది.
ఆసుపత్రికి వస్తే చంపేస్తానంటూ బెదిరింపులు : ఇంతలో మరోసారి పిల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైంది. దీంతో ఆ మహిళ మరోసారి జనవరి 31న పశువైద్యుడిని సంప్రదించింది. ఈసారి కూడా వైద్యుడు దురుసుగా మాట్లాడుతూ ఇక నుంచి పిల్లికి చికిత్స చేయనని చెప్పడంతో బాధితురాలు మహిళ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేసింది.
మహిళా పోలీసుల నుంచి సమాచారం తెలుసుకున్న చైతన్యపురి పోలీసులు పశువైద్యుడిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ వ్యవహారంపై శాంభవి దేవి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. పెంపుడు పిల్లి కోసం లక్ష రూపాయలు ఖర్చు చేసినప్పటికీ, ఏం ఉపయోగం లేకపోయిందని వాపోయింది. నిరక్ష్యపు వైద్యం, వేధింపులు, బెదిరింపులకు పాల్పడిన పశువైద్యుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె డిమాండ్ చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై చైతన్యపురి పోలీసులు స్పందించారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోందని అందులో తేలిన విషయాల ఆధారంగా వైద్యుడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.