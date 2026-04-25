ప్రతిభకు గుర్తింపుగా నేషనల్​ ఎక్స్​లెన్స్​ అవార్డు​ - సురేశ్​ రైనా చేతుల మీదుగా అందుకున్న రమ్యకృష్ణ

మానసిక స్థైర్యాన్ని పెంపొందించుకుంటూ, పలు పురస్కారాలు అందుకుంటున్న రమ్య కృష్ణ - మ్యానిఫెస్ట్ విత్ రమ్యతో అనేక మంది బాధితులకు కోర్సులు నేర్పుతున్న మహిళ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 8:31 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 8:48 PM IST

Nandyala Ramakrishna Got More Awards For Her Profession : నేటి మహిళలు ప్రతి రంగంలోనూ రాణిస్తున్నారు. మానసిక ఒత్తిడి భారాన్ని సైతం అధిగమించి, తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ, ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో ఒత్తిడికి లోనై ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమైనప్పటికీ నంద్యాలకు చెందిన రమ్యకృష్ణ తన మానసిక స్థైర్యాన్ని పెంపొందించుకుని నేడు ఎన్నో పురస్కారాలు, ప్రశంసలు అందుకునే స్థాయికి చేరుకున్నారు.

మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బయటికి : నంద్యాల పట్టణానికి చెందిన పరమేశ్వర రెడ్డి, రమాదేవి దంపతుల కుమార్తె అయిన రమ్యకృష్ణ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారు. నంద్యాలలోనే తన విద్యను ముగించుకున్న ఆమె, సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రొఫెషనల్‌గా తన వృత్తిని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత, బళ్లారికి చెందిన ప్రసాద్‌తో వివాహం అనంతరం ఈ దంపతులు హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడ్డారు. వివాహం తర్వాత ఆమె ఇంటి బాధ్యతలు, భర్త, కొడుకును చూసుకునేందుకు తన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో ఆమె తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంది. దీనివల్ల ఆమె మానసిక క్షోభకు గురైంది. కుటుంబాన్ని పోషించడమే కష్టంగా మారడంతో ఆమె ఆర్థిక సంక్షోభం, మానసిక భారాలు రెండింటితోనూ పోరాడవలసి వచ్చింది. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి ఆమె తనకే మార్గదర్శిగా నిలిచింది. తనలోని ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని ముందుకు సాగాలని నిశ్చయించుకుంది. చివరికి ఆమె తన మానసిక ఒత్తిడిని జయించి తన సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరించుకోవడం ప్రారంభించింది.

మ్యానిఫెస్ట్ విత్ రమ్యతో అనేక కోర్సులు : మానసిక ఒత్తిడిని వ్యక్తిగతంగా జయించి విజేతగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని తన వృత్తిగా మార్చుకుని ఇతరులలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దృఢత్వాన్ని నింపడానికి తనను తాను అంకితం చేసుకుంది. ఉచితంగా లేదా అతి తక్కువ ఖర్చుతో వర్క్‌షాప్‌లు అవగాహన కార్యక్రమాలు, మైండ్‌సెట్ శిక్షణా తరగతులను నిర్వహించడం ద్వారా ఆమె ఎందరో జీవితాలలో ధైర్యాన్ని నింపుతోంది. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ "మ్యానిఫెస్ట్ విత్ రమ్య" ద్వారా వ్యక్తిగతంగా అనేక కోర్సులను అందిస్తోంది. ఆమె ఛానెల్‌కు ప్రస్తుతం 12,000 మందికి పైగా సభ్యులు ఫాలోవర్లుగా ఉన్నారు.

ఆమె స్వయంగా స్థాపించిన "మానిఫెస్ట్ మిరాకిల్ మూవ్‌మెంట్" (MMM) సంఘం ద్వారా ఆమె వ్యక్తులకు ముఖ్యంగా మహిళలు, యువత, కుటుంబాలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ వారిలో ధైర్యాన్ని నింపుతారు. మానసిక ఒత్తిడి, కుంగుబాటు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం వంటి సవాళ్లను అధిగమించడంలో వారికి సహాయపడతారు.

అందుకున్న పురస్కారాలు :

  • 2026 ఫిబ్రవరి 13న రాజమహేంద్రవరంలో డాక్టర్ ఆశ్లేష గారి చేతుల మీదుగా ఆమె "డిజిటల్ మహిళా వన్ కోర్ పురస్కారంను అందుకున్నారు.
  • 2026 మార్చిలో చెన్నైలో ఆమె " దక్షిణ భారత మహిళా సాధకుల పురస్కారం"ను అందుకున్నారు.
  • 2026లో హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు బాబు మోహన్ నుంచి ఆమె "మహిళ శక్తి పురస్కార్​"ను అందుకున్నారు.
  • 2026 ఏప్రిల్ 11న ఢిల్లీలో ప్రముఖ క్రికెటర్ సురేష్ రైనా నుంచి ఆమె "నేషనల్​ ఎక్సలెన్స్​ అవార్డ్​"ను అందుకున్నారు.
  • 2026 ఏప్రిల్‌లో ఢిల్లీలో ఆమె "ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్​ కోచ్​ ఆఫ్​ ది అవార్డ్​"ను అందుకున్నారు.

