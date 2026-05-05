ETV Bharat / state

చిన్నప్పటి కల - నాలుగు పదుల వయసులో నెరవేరిన వేళ

ఏ రంగంలోనైనా రాణించాలంటే కావాల్సింది తపన, పట్టుదల, కృషి - వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమేనని నిరూపించిన మహిళలు - వేసవిలో స్విమ్మింగ్​తో ఓవైపు ఉపశమనం - మరోవైపు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం

Women Learned to Swim Regardless of Age
Women Learned to Swim Regardless of Age (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women Learned to Swim Regardless of Age : ఏదైనా రంగంలో రాణించాలంటే ముందుగా కావాల్సింది పట్టుదల, తపన, కృషి, క్రమశిక్షణ, అంకితభావం. చిన్నప్పటి నుంచి వైద్య రంగంపై ఆసక్తి ఉన్నా సాధ్యం కాకపోవడంతో 83 ఏళ్ల వయసులో జయసింగరాజు నీట్​ పరీక్ష రాసి ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఆయన తన విజయంతో వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమేనని నిరూపించారు. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోయే మహిళలు కూడా అదే కోవకు చెందుతారు.

ఆ మహిళలు చిన్నతనం నుంచే ఈత నేర్చుకోవాలని అనుకున్నారు. కుటుంబీకుల ప్రోత్సాహంతో ఆదిలాబాద్​ జిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని క్రీడా ప్రాంగణంలో ఉన్న స్విమ్మింగ్​ పూల్​లో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. నిర్వాహకుడు జాబాడే రాష్ట్రపాల్​ మహిళల కోసం స్పెషల్​ బ్యాచ్​ ఏర్పాటు చేయడంతో అందులో చేరారు.

చిన్ననాటి కల 46 ఏళ్లకు నెరవేరిన వేళ : ఆమె 6 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈత నేర్చుకోవాలని అనుకున్నారు. కానీ చదువు, వివాహం, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలు, ఉద్యోగ నిర్వహణ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావడం వల్ల నేర్చుకోలేకపోయింది. పూర్తిగా ఆ బాధ్యలకు అంకితమయ్యారు. కానీ ఈ వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలను జిల్లా కేంద్రంలోని ఈత కొలనులో శిక్షణకు పంపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చిన్ననాటి ఆకాంక్షను తెలుసుకున్న భర్త, మహిళా బ్యాచ్​లో చేర్పించి శిక్షణ ఇప్పించాడు.

కవిత
కవిత (Eenadu)

దీంతో ఆమె నాలుగు దశాబ్దాల నుంచి ఇప్పుడు 46 ఏళ్ల వయసులో నగరాడే కవిత తన కలను నెరవేర్చుకున్నారు. కవిత తాంసిలోని జామిడి గ్రామానికి చెందిన వారు కాగా, భర్త సోన్​కాంబ్లే అనిల్​ పోలీసు ఉద్యోగి. ప్రస్తుతం ఆమె ఆదిలాబాద్​లోని సరస్వతి నగర్​ జడ్పీహెచ్​ఎస్​లో స్కూల్​ అసిస్టెంటుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రశాంతమైన ఆరోగ్యం కోసం రోజూ స్విమ్మింగ్​ సాధన చేస్తున్నానని తెలిపారు.

మూడు నెలల్లోనే ప్రావీణ్యం​ : చిన్నప్పటి నుంచి ఈత నేర్చుకోవాలన్న అభిరుచిని మూడు పదుల వయసులో సాకారం చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు కేవలం మూడు నెలల్లోనే 8 అడుగుల నీటి లోతులో ఎంతో సులువుగా స్విమ్మింగ్​ చేసే స్థాయికి వచ్చింది. అంతేకాదు తన పాపకు కూడా ఈత నేర్పిస్తున్నానని జశ్విని దడిగ అన్నారు. ఆమె ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని. ఆదిలాబాద్​లోని దస్నాపూర్​ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. వృత్తి నిర్వహణలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, సవాళ్లు, ఒత్తిళ్లు ఉంటాయని, వాటిని అధిగమించి, ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు స్విమ్మింగ్​ ప్రాక్టిస్​ చేయడం తనకు చాలా దోహదపడుతోందని చెబుతున్నారు.

జశ్విని దడిగ
జశ్విని దడిగ (Eenadu)

స్విమ్మింగ్​తో మోకాళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనం : వేసవి దృష్ట్యా ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చిన్నారులు, యువత, పెద్దలూ ఈత కొడుతూ సేద తీరుతున్నారు. స్విమ్మింగ్​ చేయడం శారీరక, మానసిక ఉల్లాసం కలిగించడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఉత్తమ వ్యాయాయమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

స్విమ్మింగ్​తో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం :

  • స్విమ్మింగ్​ చేయడం ద్వారా కండరాలు బలంగా ఉంటాయి.
  • ఊపిరి బలంగా తీసుకోవడంతో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు బాగుంటుంది. దీని ద్వారా హృదయనాళ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
  • కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ వృద్ధి చెందుతుంది. కొవ్వు, ఊబకాయం, రక్తపోటు కూడా తగ్గుతుంది.

పిల్లలూ ఆ పాత బావుల వైపు వెళ్లకండి - నడుము చుట్టూ ట్యూబ్​లు ధరించండి

ఈత సరదా కారాదు విషాదం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

TAGGED:

WOMEN SWIMS REGARDLESS OF AGE
SWIM LEARN 46 YEARS OLD WOMAN
HEALTH BENEFITS FOR SWIMMING
46 ఏళ్ల వయసులో ఈత నేర్చుకున్న మహిళ
WOMEN LEARNED TO SWIMMING AT AGE 46

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.