చిన్నప్పటి కల - నాలుగు పదుల వయసులో నెరవేరిన వేళ
ఏ రంగంలోనైనా రాణించాలంటే కావాల్సింది తపన, పట్టుదల, కృషి - వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమేనని నిరూపించిన మహిళలు - వేసవిలో స్విమ్మింగ్తో ఓవైపు ఉపశమనం - మరోవైపు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం
Published : May 5, 2026 at 2:40 PM IST
Women Learned to Swim Regardless of Age : ఏదైనా రంగంలో రాణించాలంటే ముందుగా కావాల్సింది పట్టుదల, తపన, కృషి, క్రమశిక్షణ, అంకితభావం. చిన్నప్పటి నుంచి వైద్య రంగంపై ఆసక్తి ఉన్నా సాధ్యం కాకపోవడంతో 83 ఏళ్ల వయసులో జయసింగరాజు నీట్ పరీక్ష రాసి ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఆయన తన విజయంతో వయసు కేవలం సంఖ్య మాత్రమేనని నిరూపించారు. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోయే మహిళలు కూడా అదే కోవకు చెందుతారు.
ఆ మహిళలు చిన్నతనం నుంచే ఈత నేర్చుకోవాలని అనుకున్నారు. కుటుంబీకుల ప్రోత్సాహంతో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరా ప్రియదర్శిని క్రీడా ప్రాంగణంలో ఉన్న స్విమ్మింగ్ పూల్లో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. నిర్వాహకుడు జాబాడే రాష్ట్రపాల్ మహిళల కోసం స్పెషల్ బ్యాచ్ ఏర్పాటు చేయడంతో అందులో చేరారు.
చిన్ననాటి కల 46 ఏళ్లకు నెరవేరిన వేళ : ఆమె 6 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఈత నేర్చుకోవాలని అనుకున్నారు. కానీ చదువు, వివాహం, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలు, ఉద్యోగ నిర్వహణ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావడం వల్ల నేర్చుకోలేకపోయింది. పూర్తిగా ఆ బాధ్యలకు అంకితమయ్యారు. కానీ ఈ వేసవి సెలవుల్లో పిల్లలను జిల్లా కేంద్రంలోని ఈత కొలనులో శిక్షణకు పంపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చిన్ననాటి ఆకాంక్షను తెలుసుకున్న భర్త, మహిళా బ్యాచ్లో చేర్పించి శిక్షణ ఇప్పించాడు.
దీంతో ఆమె నాలుగు దశాబ్దాల నుంచి ఇప్పుడు 46 ఏళ్ల వయసులో నగరాడే కవిత తన కలను నెరవేర్చుకున్నారు. కవిత తాంసిలోని జామిడి గ్రామానికి చెందిన వారు కాగా, భర్త సోన్కాంబ్లే అనిల్ పోలీసు ఉద్యోగి. ప్రస్తుతం ఆమె ఆదిలాబాద్లోని సరస్వతి నగర్ జడ్పీహెచ్ఎస్లో స్కూల్ అసిస్టెంటుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రశాంతమైన ఆరోగ్యం కోసం రోజూ స్విమ్మింగ్ సాధన చేస్తున్నానని తెలిపారు.
మూడు నెలల్లోనే ప్రావీణ్యం : చిన్నప్పటి నుంచి ఈత నేర్చుకోవాలన్న అభిరుచిని మూడు పదుల వయసులో సాకారం చేసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు కేవలం మూడు నెలల్లోనే 8 అడుగుల నీటి లోతులో ఎంతో సులువుగా స్విమ్మింగ్ చేసే స్థాయికి వచ్చింది. అంతేకాదు తన పాపకు కూడా ఈత నేర్పిస్తున్నానని జశ్విని దడిగ అన్నారు. ఆమె ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని. ఆదిలాబాద్లోని దస్నాపూర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. వృత్తి నిర్వహణలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, సవాళ్లు, ఒత్తిళ్లు ఉంటాయని, వాటిని అధిగమించి, ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు స్విమ్మింగ్ ప్రాక్టిస్ చేయడం తనకు చాలా దోహదపడుతోందని చెబుతున్నారు.
స్విమ్మింగ్తో మోకాళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనం : వేసవి దృష్ట్యా ఎండల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చిన్నారులు, యువత, పెద్దలూ ఈత కొడుతూ సేద తీరుతున్నారు. స్విమ్మింగ్ చేయడం శారీరక, మానసిక ఉల్లాసం కలిగించడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఉత్తమ వ్యాయాయమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్విమ్మింగ్తో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం :
- స్విమ్మింగ్ చేయడం ద్వారా కండరాలు బలంగా ఉంటాయి.
- ఊపిరి బలంగా తీసుకోవడంతో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు బాగుంటుంది. దీని ద్వారా హృదయనాళ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
- కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ వృద్ధి చెందుతుంది. కొవ్వు, ఊబకాయం, రక్తపోటు కూడా తగ్గుతుంది.
