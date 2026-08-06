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అంతా 'ఆయన' సంతోషం కోసమే! - మాతృత్వాన్ని ఇలా నిరూపించుకోవాలా తల్లి

యజమాని కుమారుడిని కిడ్నాప్‌ చేసిన ఇంటి పనిమనిషి - నెల రోజుల కింద ఇంటి పని చేస్తానని విధుల్లో చేరిన మహిళ - బాబుని తాను ఆడిస్తానంటూ బయటకు తీసుకెళ్లి అటు నుంచి పరార్

kidnap Case in Medipally
Child Kidnap in Medchal Malkajgiri District File Photo (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 2:12 PM IST

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Watch Woman Kidnapped the Child in Boduppal : ఇంట్లో పని చేస్తానని చెప్పి నెల రోజుల కింద విధుల్లో చేరిన ఓ మహిళ ఏకంగా యజమాని కుమారుడినే కిడ్నాప్‌ చేసిన ఘటన సంచలనం రేపింది. మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని మేడిపల్లి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండకు చెందిన నిందితురాలు దుర్గా భవానీ 2022లో ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. అనంతరం ఆమెకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో డెలివరీ జరిగింది.

దుర్గాభవానీకి కాన్పులో కుమారుడు జన్మించగా రెండు రోజుల అనంతరం చనిపోయాడు. అయితే దుర్గాభవానీ ఈ విషయాన్ని తన భర్తకు తెలియకుండా గోప్యంగా ఉంచింది. బాబును చూపించాలంటూ ఆమెను భర్త అడగగా, తమ పుట్టింట్లో ఉన్నాడంటూ పలుమార్లు నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. రోజులు గడిస్తున్నకొద్దీ భర్త బాబును చూపించాలని ఒత్తిడి పెంచడంతో దుర్గా భవానీ ఓ ప్లాన్​ వేసింది. వేరే వాళ్ల బిడ్డను ఎత్తుకొచ్చి తమ బిడ్డగా భర్తకు చూపించాలనుకుంది. తన పథకం అమలు చేసేందుకు పని మనిషిగా ఓ ఇంట్లో చేరింది.

కిడ్నాప్ కేసు గురించి వివరాలు వెల్లడిస్తున్న డీసీపీ సురేశ్ కుమార్ (ETV Bharat)

మాయమాటలు చెప్పి పని : మేడిపల్లిలోని ఎన్‌ఐఎన్‌ కాలనీలో కొట్టె శివరాం-స్పందన దంపతులకు వైష్ణవ్‌ రుద్రాన్ష్‌ అనే ఎనిమిది నెలల కుమారుడు ఉన్నాడు. నెల రోజుల కింద దుర్గాభవానీ ఇంటి పని చేస్తానని వారు ఉంటున్న భవనంలోకి వచ్చి చేరింది. ఆ భవనంలోని మూడు కుటుంబాలకు పని మనిషిగా, కాపలాదారుగా చేరి అక్కడే ఉంటోంది. అదే భవనంలో ఉంటున్న శివరామ్‌ ఇంట్లోనూ పని చేస్తానని మాయమాటలు చెప్పి పని చేస్తుండేది. ఆగస్టు 05వ తేదీన బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు శివరామ్‌ భార్య వంట చేస్తుండగా బాబుని తాను ఆడిస్తానంటూ మెల్లగా బయటకు తీసుకెళ్లింది.

పోలీసులకు ఫిర్యాదు : ఎవరూ చూడని సమయంలో బాబును ఆటోలో ఎక్కించుకుని ఎత్తుకెళ్లింది. కొద్ది సేపటి తర్వాత శివరాం భార్య స్పందన బాబు కనిపించడం లేదని కిందికి వచ్చి స్థానికులకు చెప్పింది. దీంతో ఆందోళనకు గురైన వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పోలీసులు 6 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, ఆటో ప్రయాణించిన దారిని విశ్లేషించి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. అనంతరం కేవలం మూడు గంటల్లోనే కర్మన్‌ఘాట్‌ ప్రాంతంలో నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకుని శిశువును క్షేమంగా రక్షించి శివరాం దంపతులకు అప్పగించారు.

పోలీసుల సూచనలు : విచారణలో నిందితురాలు దుర్గాభవానీ కర్మన్‌ఘాట్‌లో నివాసం ఉంటున్నట్లు వెల్లడైంది. ఎందుకు కిడ్నాప్​ చేశావని పోలీసులు ప్రశ్నించగా, బాబును పెంచుకునేందుకే తాను కిడ్నాప్‌ చేసినట్లు ఎటువంటి భయం లేకుండా చెప్పడంతో పోలీసులే అవాక్కయ్యారు. ఇంట్లో పని మనిషులను పెట్టుకునే ముందు వారి గురించి అన్ని విషయాలు తెలుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

"మేడిపల్లి పోలీస్​స్టేషన్​కు డయల్ 100 కాల్​ ద్వారా ఓ ఫిర్యాదు వచ్చింది. స్పందన అనే మహిళ ఇంట్లో వంట చేస్తున్న క్రమంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వాళ్ల ఇంట్లో వాచ్​ఉమెన్ బాబును ఆడిస్తానని కిందకు తీసుకెళ్లి అటు నుంచి అటుగా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకుని వెళ్లిపోయిందని చెప్పింది. ఈ కేసుపై ఆరు టీమ్స్​ను పెట్టి సీసీటీవీ ఫుటేజీల ద్వారా నిందితురాలిని పట్టుకున్నాం. ఈ కేసులో ఆమె భర్త పాత్ర లేదు. ఆ బాబును తన భర్తకు చూపించడం కోసమే నిందితురాలు ఈ తతంగం నడిపించింది. ఎందుకంటే ఈమెకు ఏప్రిల్ 12న డెలివరీ జరిగి బాబు జన్మించి రెండు రోజుల తర్వాత చనిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని భర్తకు చెప్పకుండా బాబు పుట్టింటి వాళ్ల దగ్గరే ఉన్నాడని చెప్పింది. భర్త ఒత్తిడి చేయడంతో ఈ బాబును చూసిన దుర్గా భవానీ ఈ కిడ్నాప్​నకు తెరలేపింది" -సురేశ్ కుమార్, డీసీపీ

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ACCUSED NALLA DURGA BHAVANI
WATCHWOMAN KIDNAPPED THE CHILD
MEDIPALLY POLICE STATION
ఉప్పల్​లో కిడ్నాప్ కేసు
WATCHWOMAN KIDNAPPED THE CHILD

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