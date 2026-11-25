మనోవేదనకు గురై చిన్నారులకు విషమిచ్చిన తల్లి - అనంతరం తానూ ఆత్మహత్య
Woman Killed Her Sons Khammam: ప్రేమించి వివాహమాడిన భర్త మూడేళ్ల క్రితం భర్త మరణించారు. మనస్థాపానికి లోనైన భార్య తన పిల్లలతో సహా తానూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడాలని నిర్ణయించి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు.
Published : November 25, 2026 at 10:04 AM IST
ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. కుటుంబంతో కలకాలం సంతోషంగా ఉండాలనుకున్నారు. భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కలలు కన్నారు. అయితే అనారోగ్యంతో భర్త మృతి చెందగా భార్య శోకసంద్రంలో మునిగారు. చివరికి తనువు చాలించాలని నిర్ణయించి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న తన భర్త అకాల మరణం ఆ ఇల్లాలిని కోలుకోలేని విషాదంలోకి నెట్టివేసింది. మూడేళ్లుగా తీవ్ర మనోవేదనతో ఉన్న ఆమె చివరకు తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి తనువు చాలించాలని తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయం ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. తల్లితో పాటు ఆరేళ్ల కుమారుడు మరణించగా, ఎనిమిదేళ్ల కుమారుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. ఈ హృదయ విదారక ఘటన ఖమ్మం జిల్లాలోని లాలాపురంలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
అన్యోన్యంగా దాంపత్య జీవితం
ఎస్ఐ హరిత కథనం ప్రకారం, గ్రామానికి చెందిన షేక్ రంజాన్బీ (29) తొమ్మిదేళ్ల క్రితం షేక్ అక్బర్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకుంది. వారికి నిస్సనుద్దీన్ (8), నహీమ్ (6) అనే ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. వీరి దాంపత్య జీవితం అన్యోన్యంగా సాగింది. అయితే అనుకోకుండా మూడేళ్ల క్రితం అక్బర్ అనారోగ్యంతో మరణించారు. భర్త మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఆమెను తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారు. భర్తను కోల్పోయిన బాధ ఓ వైపు, తన పిల్లల భవిష్యత్తుపై ఆందోళన మరోవైపు ఉండటంతో సతమతమైపోయారు. ఈ నెల 19న ఎలుకల మందు కలిపిన బాదం పాలను తన ఇద్దరు కుమారులకిచ్చి తానూ తాగింది.
పెద్ద కుమారుడు ఆసుపత్రిలో
ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పకుండా దాచింది. అయితే రెండు రోజుల అనంతరం పిల్లలకు వాంతులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆమె కూడా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైంది. ఈ పరిస్థితిని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వారిని ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరళించారు. పిల్లలిద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం వారిని హైదరాబాద్కు తరలించారు. పెద్ద కుమారుడు నిస్సనుద్దీన్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
తల్లితో పాటు ఆరేళ్ల కుమారుడూ మృతి
చిన్న కుమారుడు నహీం హైదరాబాద్లో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మధ్యాహ్నం మరణించాడు. ఖమ్మంలో చికిత్స పొందుతున్న రంజాన్బీ రాత్రికి మృతిచెందారు. అల్లారుముద్దుగా పెరగాల్సిన చిన్నారి, తల్లి ఒకే రోజు మృతిచెందడంతో ఆ ప్రాంతంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతురాలి మేనమామ షేక్ సైదులు ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఎస్ఐ హరిత కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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