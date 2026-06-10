కర్రీ కోసం మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో ఫైటింగ్ - సీసీటీవీలో షాకింగ్ దృశ్యాలు
కర్రీ కోసం గుంటూరు ఎయిమ్స్లో మహిళ బీభత్సం - ఆసువత్రి క్యాంటీన్ సిబ్బందిపై చెప్పులతో దాడి - సంఘటనకు సంబంధించి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్కు అందించిన లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 2:00 PM IST
A Woman Fought With AIIMS Canteen Worker For Curry : కూర విషయంలో జరిగిన చిన్నపాటి వాగ్వాదం, చెప్పులు విసిరే స్థాయికి, పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకునే పరిస్థితికి దారి తీసింది. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్ (AIIMS) క్యాంటీన్లో జరిగిన ఒక ఊహించని సంఘటన ఇప్పుడు పెద్ద కలకలం రేపింది. అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది? భోజనం విషయంలో మొదలైన ఈ వివాదానికి ఏదైనా లోతైన కారణం ఉందా? ఈ విషయంపై ఆసుపత్రి అధికారులు ఎలాంటి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారో వేచి చూడాలి.
అసలు ఏం జరిగిందంటే: వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాకు చెందిన ఒక మహిళ, గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఉన్న క్యాంటీన్కు భోజనం చేయడానికి వెళ్లారు. అందరిలాగే ఆమె కూడా టోకెన్ తీసుకుని భోజన ప్లేట్ను పొందారు. అయితే కూర అయిపోవడంతో, ఆమె మరికొంత కూర కోసం తిరిగి వెళ్లారు. ఆమె నాలుగుసార్లు అడిగినప్పటికీ ఎయిమ్స్ సిబ్బంది నిరాకరించడంతో, ఇరువర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.
క్యాంటీన్లో తీవ్ర గందరగోళం: ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఆ మహిళ సిబ్బందిపై తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. అక్కడే ఉన్న మరొక వ్యక్తి ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచి, తన కూర గిన్నెను నేలకేసి కొట్టి, క్యాంటీన్ సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సిబ్బందిపై నీళ్ల బాటిళ్లు విసిరారు. పరిస్థితి మరింత ముదరడంతో, ఆ మహిళ తన చెప్పులను కూడా వారిపై విసిరిన దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. క్యాంటీన్ సిబ్బంది కూడా అంతే తీవ్రంగా స్పందించడంతో వివాదం మరింత పెరిగింది. దీనివల్ల క్యాంటీన్లో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది.
వివాదం కారణంగా అధికారిక ఫిర్యాదులు: ఆ మహిళకు క్యాంటీన్ సిబ్బందికి మధ్య జరిగిన గొడవ చివరకు ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదులు చేసుకునే స్థాయికి చేరింది. భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ విషయాన్ని ఆసుపత్రి ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఇరువర్గాలు కూడా ఈ సంఘటనకు సంబంధించి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్కు లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదులు సమర్పించాయి. ఈ సమస్యను ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇంతకు ముందు ఇలాంటివి అరదు : ఆహారం విషయంలో ఘర్షణ జరగడం అరుదుగా జరిగే విషయం. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ గతంలో ఇతర క్యాంటీన్ - క్యాంపస్ సంబంధిత వివాదాలను ఎదుర్కొన్నట్లు కొన్ని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. ఆహార నాణ్యత, ధర లేదా పరిమాణంపై సందర్శకులు, సిబ్బంది మధ్య విభేదాలు లేదా చిన్నపాటి వాదనలు గతంలోనూ జరిగినట్లు కొన్ని పలువురు చెబుతున్నారు.
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