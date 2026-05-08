ETV Bharat / state

నకిలీ కానిస్టేబుల్ బాగోతం - రూ. 40 లక్షలు తీసుకుని బెదిరింపులు

కానిస్టేబుల్‌ అంటూ రూ. 40 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేసిన మహిళ - డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో పోలీసులకు బాధితుడు ఫిర్యాదు - కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

Fake Police Fraud in Anantapur District
Fake Police Fraud in Anantapur District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fake Police Fraud in Anantapur District : కానిస్టేబుల్​గా పని చేస్తున్నానంటూ ఓ మహిళ రూ.40 లక్షల వరకు డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేసిన ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో వెలుగు చూసింది. అనంతపురం గ్రామీణం ఆలమూరుకు చెందిన రంగనాయకులు, రామానాయుడు వరుసకు అన్నదమ్ములు. రామానాయుడికి, రంగనాయకులు కళ్యాణదుర్గం మండలం ముద్దినాయనపల్లికి చెందిన సరస్వతి అనే మహిళను పరిచయం చేశారు. ఆమె పోలీస్ శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తుందంటూ మూడేళ్ల క్రితం పరిచయం చేశారు. ఆ మహిళ తన పిల్లలకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదని చికిత్స చేయించాలంటూ పలుమార్లు రామానాయుడి వద్ద రూ.40 లక్షల వరకు డబ్బులు అప్పుగా తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రామిసరీ నోట్లను కూడా ఇరువురూ రాసుకున్నారు.

పోలీసునంటూ నిత్యం బెదిరింపులు : అయితే కొంతకాలంగా డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో బాధితుడు రామానాయుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. డబ్బులు అడిగితే తాను పోలీసునంటూ నిత్యం బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందని రామానాయుడు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో అనంతపురం రూరల్ పోలీసులు రామానాయుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. సరస్వతి, రంగనాయకులు, రామానాయుడు వీరంతా కుటుంబ సభ్యులేనని పోలీసులు తెలిపారు. సరస్వతి తాను పోలీసు అంటూ మోసం చేసి డబ్బులు వసూలు చేసినట్టు తెలిసిందని, కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నామని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్​ఛార్జ్ సీఐ పుల్లయ్య తెలిపారు.

నకిలీ కానిస్టేబుల్ బాగోతం - రూ. 40 లక్షలు తీసుకుని వ్యక్తికి బెదిరింపులు (ETV)

"ఈనెల 5వ తేదీ ఆలమూరుకు చెందిన రామానాయుడు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫిర్యాదులో రంగనాయకులు అనే వ్యక్తి సరస్వతి అనే మహిళను తనకు పరిచయం చేశాడని తెలిపాడు. అనంతరం ఆమె పోలీసు శాఖలో పని చేస్తున్నానని, తన పిల్లలకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదని చికిత్స చేయించాలంటూ చెప్పడంతో పలుమార్లు రూ.40 లక్షల వరకు రామానాయుడు డబ్బులు అప్పుగా ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించి ఇరువురూ ప్రామిసరీ నోట్లను కూడా రాసుకున్నారు. ఇచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని అడిగితే ప్రస్తుతం లేవు, మాకు చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి అంటూ తిప్పిచ్చుకుంది. అంతేగాక బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందని రామానాయుడు తెలిపారు. బాధితుడు రామానాయుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశాం." - పుల్లయ్య, రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ సీఐ

ఫేక్ పోలీస్​ స్టేషన్ ఏర్పాటు- ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ దందా

'మీపై కేసులు పెడతాం' - ప్రేమజంటలను బెదిరించి దోచుకుంటున్న నకిలీ పోలీసులు

TAGGED:

WOMEN RS 40 LAKHS FRAUD
FAKE CONSTABLE FRAUD IN AP
LADY FRAUD CASE IN ANANTAPUR DIST
FAKE POLICE FRAUD IN ALAMURU
FAKE POLICE FRAUD IN ANANTAPUR DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.