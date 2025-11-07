'ఈ చీమలతో బతకడం నా వల్ల కాదు' - వివాహిత ఆత్మహత్య
బాల్యం నుంచి ఆమెకు చీమలంటే భయం - లేఖ రాసి వివాహిత బలవన్మరణం - సంగారెడ్డి జిల్లాలోని అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘటన
Published : November 7, 2025 at 10:50 AM IST
Woman Death in Ameenpur Due to Myrmecophobia : సాధారాణంగా కొందరికి లోతైన బావులను చూస్తే భయం. ఇంకొందరికి ఎత్తైన కొండల నుంచి కిందకు చూస్తే భయం. మరికొందరికి బైక్పై వేగంగా ప్రయాణించాలంటే భయం. ఇలా చాలా మంది కొన్ని వస్తువులను, ప్రాంతాలను, వివిధ రకాల జంతువులను చూస్తే తీవ్ర ఆందోళనకు గురై వణికిపోతుంటారు. ఆ క్షణంలో వారు ఎలా స్పందిస్తారో కూడా అర్థం కాదు. అయోమయానికి గురవ్వడం, స్పృహతప్పి పడిపోవటం, కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు కోల్పోవటం కూడా జరుగుతుంది. ఈ తరహాలోనే ఓ మహిళా ప్రాణాలు తీసుకుంది.
చీమలను చూసి జుగుప్స, భయంతో ఓ మహిళ ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మంచిర్యాలకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి ద్యావనపల్లి శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తికి అదే పట్టణానికి చెందిన మనీష (25)తో 2022లో వివాహం జరిగింది. వీరికి మూడేళ్ల కుమార్తె ఉండగా, కొంతకాలంగా పటాన్చెరు మండలం అమీన్పూర్ పరిధి నవ్య హోమ్స్లో అద్దెకు ఓ ఫ్లాట్లో నివాసం ఉంటున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచి మిర్మికోఫోబియాతో ఇబ్బంది : మనీష చిన్నప్పటి నుంచి మిర్మికోఫోబియా (చీమలంటే భయం, జుగుప్స)తో బాధపడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి మంచిర్యాల పట్టణంలో సైకాలజిస్టు దగ్గర గతంలో కౌన్సెలింగ్ సైతం తీసుకున్నారు. అయినా అది పూర్తిగా నయం కాలేదు. చీమలంటే భయమూ పోలేదు. ఈ నెల 4న (మంగళవారం) శ్రీకాంత్ తన ఆఫీస్ విధులకు వెళ్లి సాయంత్రం వచ్చేసరికి ఇంటి తలుపులు మూసేసి లోపల గడియ పెట్టి ఉన్నాయి. కాలింగ్ బెల్ కొట్టినా తలుపు తట్టి పిలిచినా ఎంతకూ తీయకపోవడంతో చుట్టుపక్కల వారి సాయంతో డోర్ పగులగొట్టి చూడగా, మనీష ఓ గదిలో సీలింగ్ ఫ్యాన్కు ఉరేసుకున్న స్థితిలో శ్రీకాంత్కు కనిపించారు.
కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు : పక్కనే ఓ కాగితంపై ‘శ్రీ అయామ్ సారీ చీమలతో బతకటం నా వల్ల కాదు. పాప జాగ్రత్త. అన్నవరం, తిరుపతి మొక్కులు తీర్చు. ఎల్లమ్మతల్లికి ఒడిబియ్యం మరిచిపోకు’ అని లేఖ రూపంలో రాసి ఉంది. ఆత్మహత్యకు ముందు ఇంటిని శుభ్రం చేస్తానని చెప్పి, పాపను సమీపంలోని బంధువుల ఇంటి వద్ద మనీష ఉంచారు. అనంతరం ఇల్లు శుభ్రం చేసే సమయంలో చీమలను చూసి భయపడి ఉండొచ్చని సీఐ నరేశ్ తెలిపారు. మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు గురువారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మిర్మికోఫోబియా వ్యాధి ఉన్నవారు చీమలను చూడగానే తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతారని సైకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు.
వాస్తవంగా చీమలంటే భయం అనేది కేవలం మానసిక ఆందోళన మాత్రమే కాదు, అదొక క్లినికల్ డిజార్డర్. చీమల ఫోబియాను సైంటిఫిక్ భాషలో మిర్మికోఫోబియా అని పిలుస్తారు. మిర్మికోఫోబియా అనేది చీమలను చూసినా, వాటి పట్ల ఆలోచనలు వచ్చినా లేదా చీమలు కుట్టడం పట్ల విపరీతమైన భయం కలిగి ఉండటం. ఈ భయం చీమలను గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
