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తల్లి మరణం అందించిన ప్రేరణ - ఒకే ఇంట్లో ఎనిమిది మంది వైద్యుల సేవా ప్రస్థానం

డాక్టర్ బాషా 'వైద్య విప్లవం' - ముగ్గురు కుమార్తెలు, నలుగురు అల్లుళ్లతో ఒకే ఇంట్లో 8 మంది డాక్టర్లు - పేదరికాన్ని జయించి వైద్యుడైన వేంపల్లె డాక్టర్ స్ఫూర్తి గాథ

A Whole Family Became Doctors
A Whole Family Became Doctors (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:37 PM IST

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A Whole Family Became Doctors : తల్లి ప్రాణాలను కాపాడుకోలేకపోయాననే ఒక పేద బిడ్డ ఆవేదన. కళ్లముందే ఒకరు వైద్యం అందక ప్రాణాలు విడిస్తే చలించిపోయిన ఒక యువకుడి ఆక్రందన ఈ రెండు గాయాలే ఒక గొప్ప సంకల్పానికి పునాది వేశాయి. వైద్యాన్ని ఒక వ్యాపారంగా కాకుండా, పవిత్రమైన సేవగా భావించిన వేంపల్లెకు చెందిన డాక్టర్ ఎస్.ఎఫ్. బాషా జీవిత ప్రయాణం ఇది. తన తల్లికి జరిగిన అన్యాయం మరే తల్లికీ జరగకూడదనే మొండి పట్టుదలతో, పేదరికాన్ని జయించి ఆయన వైద్యుడయ్యారు. ఆ సేవ అక్కడితోనే ఆగిపోలేదు.

కుటంబ విషయానికి వస్తే : భాషా కుటుంబం వేంపల్లెకు చెందినది. బాషా ఒక వైద్యుడు. ఆయనకు నలుగురు కుమార్తెలు. వారిలో ముగ్గురు ఎస్. షహీనా, సుఫియా మెహతాబ్ కూడా వైద్యులే. ఆయన నలుగురు అల్లుళ్లు తాజుద్దీన్, కలాం, అన్వర్-ఉల్-హక్, రాజా అహ్మద్ కూడా వైద్యులే. అంటే బాషాతో కలిపి ఈ కుటుంబంలో మొత్తం ఎనిమిది మంది వైద్యులు ఉన్నారు.

హృదయానికి హత్తుకునే సంఘటనలు: వైద్య వృత్తిని చేపట్టాలన్న బాషా నిర్ణయం వెనుక ఒక భావోద్వేగభరితమైన కథ ఉంది. ఆయన ఒక నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు. సరైన వైద్య సదుపాయాలు అందకపోవడం వల్ల అనారోగ్యంతో 1974లో ఆయన తల్లి మరణించారు. ఆ సంఘటన ఆయనను తీవ్రంగా కలచివేసింది. 1978లో వేంపల్లెలో ఒక ఘర్షణ జరిగింది. అందులో తీవ్రంగా గాయపడిన ఒక వ్యక్తి సరైన వైద్య చికిత్స అందక మరణించాడు. ఈ సంఘటన కూడా ఆయనను లోతుగా ఆలోచించేలా చేసింది.

వైద్యుడిగా మారాలనే దృఢ సంకల్పంతో ఆయన తన చదువును కొనసాగించి, వైద్య పట్టాను పొందారు. తన వృత్తి జీవితం ప్రారంభంలో, దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డితో కలిసి వేంపల్లెలో 'భారత్ క్లినిక్'ను ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ఆయన వైద్య సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన సేవలకు గుర్తింపుగా, అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్లు అశోక్ కుమార్ జయేశ్​ రంజన్ ఆయనకు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు. అలాగే ఆయన 'అల్-అమీన్ సొసైటీ'ని స్థాపించి, వైద్య శిబిరాలను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

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DOCTORS FAMILY
VEMPALLE DOCTORS FAMILY
భాషా కుటుంబం వైద్యులు
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