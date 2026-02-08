YUVA : 66సార్లు విఫలం, చివరకు సఫలం - ఆక్సిజన్ ఇంజిన్ను తయారుచేసిన యువ ఇంజినీర్
రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు - సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా నూతన నమూనా తయారు చేసిన యువకుడు - నూతన ఆవిష్కరణకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పేటెంట్లు కైవసం
Published : February 8, 2026 at 6:41 PM IST
Vehicle Engine That Runs By Oxygen : ఆటోమొబైల్ రంగంలో నిత్యం పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. పరిశోధన, అభివృద్ధి కోసం కంపెనీలు వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ ఉంటాయి. వారెవరికీ సాధ్యం కాని ఆవిష్కరణ చేశాడు ఆ యువకుడు. గాల్లో ఆక్సిజన్ను గ్రహించి పరుగులు పెట్టే ఇంజిన్ నమూనాను రూపొందించాడు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ఎలాంటి ఇంధనం లేకుండా కార్లు, మోటర్ సైకిళ్లను నడిపించవచ్చని కౌశిక్ అంటున్నాడు.
ఇంధనం లేకుండా వాహనం : సిద్దిపేట జిల్లాలోని వర్గల్ మండలం కావేరి యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కౌశిక్ అనే విద్యార్థి వినూత్న ఆలోచనకు పురిగొల్పాడు. పెట్రోల్, డీజిల్, విద్యుత్ వంటి వాటివి ఉపయోగించకుండా ఒక మనిషి దేని సాయంతో జీవిస్తాడో సరిగ్గా అలాగే ఆక్సిజన్ ద్వారా పనిచేసే ఓ ఇంజిన్ను తయారు చేశాడు. దీన్ని కార్ లేదా బైక్ వంటి వాహనాలకు బిగించి నడపవచ్చు. అంతే కాకుండా దీనికి సంబంధించిన పేటెంట్ను కూడా తను పొందాడు.
కలుషిత రహితంగా ఉండాలని : కౌశిక్ కావేరి యూనివర్సిటీలో మొదటి సంవత్సరం చదువుతూ, ఈ ఇంజిన్ను తయారుచేశాడు. దీనికి 'ఆక్సిజన్ పవర్డ్ ఇంజిన్' అని పేరు పెట్టాడు. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని కౌశిక్ తెలిపాడు. దీనిపై రీసెర్చ్ చేయడానికి మూడు సంవత్సరాలు పట్టిందని చెప్పాడు.
హానికరమైన వాయువుతో పనిచేసే ఇంజిన్ : మన పరిసరాల్లో స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ అసలు ఉండదని కౌశిక్ అన్నాడు. అక్కడంతా కలుషిత వాయువే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాడు. ఈ గాలిలో నైట్రోజన్తో పాటు పలు విషపూరిత వాయువులు కలిసి ఉంటాయని తెలిపాడు. అటువంటి హానికరమైన వాయువునే ఈ ఇంజిన్ కోసం ఉపయోగిస్తామని తెలిపాడు. ఒక మనిషి ఎలా గాలి పీల్చుకుంటాడో అదేవిధంగా ఈ ఇంజిన్ కూడా గాలి పీల్చుకుంటుందని కౌశిక్ అన్నాడు.
60 శాతం ఎక్కువ పవర్ : ఇన్టేక్స్ పైప్స్ ద్వారా పీల్చుకున్న గాలి, వెంటనే ఫిల్ట్రేట్ అవుతుంది. ఈ గాలి, ఆర్టిఫిషియల్ ఐస్తో కలవగానే ఒక స్పార్క్ మొదలై, ఇగ్నిషన్ ప్రారంభమవుతుందని తెలిపాడు. దాని కారణంగానే ఇగ్నిషన్, కంప్రషన్ కూడా మొదలవుతుందని అన్నాడు. ఈ ఇంజిన్ పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో పోల్చుకుంటే 60శాతం ఎక్కవగా పవర్ జనరేట్ చేస్తుందని చెప్పాడు. ఇందువల్ల ఎలాంటి కాలుష్యం జరగదని అన్నాడు. అంతేకాకుండా హానికరమైన గాలిని లోపలికి తీసుకుని, స్వచ్ఛమైన వాయువుని ఇస్తుందని స్పష్టం చేశాడు.
"ఈ ప్రాజెక్ట్ను నేను నా చిన్నతనంలోనే ప్రారంభించాను. దీని రూపొందించే సమయంలో 66సార్లు విఫలమయ్యాను. ఆ సమయంలో మా యూనివర్సిటీ ఎంతగానో సాయం చేసింది. ఇక్కడ ఉన్న పీహెచ్డీ డాక్టరేట్లు నన్ను ప్రోత్సహించారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ దశలో ఎదురైన సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు సాయపడ్డారు. అందుకే నాకు ఈ పేటెంట్ లభించింది. " - కౌశిక్
హాంగ్కాంగ్ నుంచి పరికరాలు : ఈ ఇంజిన్ను ముందుగానే సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేసి, దాన్ని హాంగ్కాంగ్ పంపామన్న కౌశిక్, ఈ డిజైన్స్ ఆధారంగా కావాల్సిన పార్ట్స్ పంపారని అన్నాడు. తర్వాత వాటిని జాగ్రత్తగా అమర్చి ఇంజిన్ తయారు చేశానని తెలిపాడు.
"నేను ఏడో తరగతి నుంచి కేంద్ర విద్యాలయ సీఆర్పీఎఫ్ స్కూల్ హైదరాబాద్లో చదివాను. అక్కడే కోడింగ్, ఇన్నేవేషన్ ప్రాజెక్ట్ వంటివి అలవాటు చేశారు. నేను 9, 10 తరగతులు చదువుతున్న సమయంలో లాక్డౌన్ కావడంతో నా కోడింగ్ స్కిల్స్ను ఇంకా మెరుగు పరుచుకున్నాను. నేను తరచూ సమాజంలో ఉండే సమస్యల ఆధారంగా ప్రాజెక్ట్స్ను ఎంచుకుంటాను. అలాగే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్కు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్లు కూడా చేస్తున్నాను. " - కౌశిక్
మరో రెండేళ్లలో వెహికల్ రెడీ : ఈ 'ఆక్సిజన్ పవర్డ్ ఇంజిన్' ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని కౌశిక్ అన్నాడు. మరో రెండు సంవత్సరాల్లో మొదటి ఆక్సిజన్ పవర్డ్ వాహనం అందుబాటులోకి రాన్నుందని చెప్పాడు. దీనికి గత సంవత్సరంలోనే పేటెంట్ వచ్చిన్నప్పటికీ మరిన్ని పరీక్షలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పాడు. ఈ ఇంజిన్ ఇతర వాతావరణాల్లో కూడా ఎలా పని చేస్తుందో చూడాలన్నాడు. మాస్ సివిలైజేషన్లో పని చేయడానికే అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చదువుతునట్లు తెలిపాడు. అలాగే స్పేస్ బ్రూడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాడని అన్నాడు.
