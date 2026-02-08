ETV Bharat / state

YUVA : 66సార్లు విఫలం, చివరకు సఫలం - ఆక్సిజన్ ఇంజిన్​​ను తయారుచేసిన యువ ఇంజినీర్

రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు - సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేలా నూతన నమూనా తయారు చేసిన యువకుడు - నూతన ఆవిష్కరణకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పేటెంట్లు కైవసం

Vehicle Engine That Runs By Oxygen
Vehicle Engine That Runs By Oxygen (ETV)
Published : February 8, 2026 at 6:41 PM IST

Vehicle Engine That Runs By Oxygen : ఆటోమొబైల్‌ రంగంలో నిత్యం పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. పరిశోధన, అభివృద్ధి కోసం కంపెనీలు వేల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ ఉంటాయి. వారెవరికీ సాధ్యం కాని ఆవిష్కరణ చేశాడు ఆ యువకుడు. గాల్లో ఆక్సిజన్​ను గ్రహించి పరుగులు పెట్టే ఇంజిన్‌ నమూనాను రూపొందించాడు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ఎలాంటి ఇంధనం లేకుండా కార్లు, మోటర్‌ సైకిళ్లను నడిపించవచ్చని కౌశిక్‌ అంటున్నాడు.

ఇంధనం లేకుండా వాహనం : సిద్దిపేట జిల్లాలోని వర్గల్ మండలం కావేరి యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కౌశిక్​ అనే విద్యార్థి వినూత్న ఆలోచనకు పురిగొల్పాడు. పెట్రోల్​, డీజిల్​, విద్యుత్​ వంటి వాటివి ఉపయోగించకుండా ఒక మనిషి దేని సాయంతో జీవిస్తాడో సరిగ్గా అలాగే ఆక్సిజన్​ ద్వారా పనిచేసే ఓ ఇంజిన్​ను తయారు చేశాడు. దీన్ని కార్​ లేదా బైక్ వంటి​ వాహనాలకు బిగించి నడపవచ్చు. అంతే కాకుండా దీనికి సంబంధించిన పేటెంట్​ను కూడా తను పొందాడు.

కలుషిత రహితంగా ఉండాలని : కౌశిక్​ కావేరి యూనివర్సిటీలో మొదటి సంవత్సరం చదువుతూ, ఈ ఇంజిన్​ను తయారుచేశాడు. దీనికి 'ఆక్సిజన్​ పవర్డ్​ ఇంజిన్​' అని పేరు పెట్టాడు. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నమే ఈ ప్రాజెక్ట్​ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని కౌశిక్​ తెలిపాడు. దీనిపై రీసెర్చ్​ చేయడానికి మూడు సంవత్సరాలు పట్టిందని చెప్పాడు.

హానికరమైన వాయువుతో పనిచేసే ఇంజిన్​ : మన పరిసరాల్లో స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్​ అసలు ఉండదని కౌశిక్​ అన్నాడు. అక్కడంతా కలుషిత వాయువే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పాడు. ఈ గాలిలో నైట్రోజన్​తో పాటు పలు విషపూరిత వాయువులు కలిసి ఉంటాయని తెలిపాడు. అటువంటి హానికరమైన వాయువునే ఈ ఇంజిన్​ కోసం ఉపయోగిస్తామని తెలిపాడు. ఒక మనిషి ఎలా గాలి పీల్చుకుంటాడో అదేవిధంగా ఈ ఇంజిన్​ కూడా గాలి పీల్చుకుంటుందని కౌశిక్​ అన్నాడు.

60 శాతం ఎక్కువ పవర్​ : ఇన్​టేక్స్​ పైప్స్​ ద్వారా పీల్చుకున్న గాలి, వెంటనే ఫిల్ట్రేట్​ అవుతుంది. ఈ గాలి, ఆర్టిఫిషియల్​ ఐస్​తో కలవగానే ఒక స్పార్క్​ మొదలై, ఇగ్నిషన్​ ప్రారంభమవుతుందని తెలిపాడు. దాని కారణంగానే ఇగ్నిషన్, కంప్రషన్​ కూడా మొదలవుతుందని అన్నాడు. ఈ ఇంజిన్ పెట్రోల్​, డీజిల్​, ఎలక్ట్రిక్​ కార్లతో పోల్చుకుంటే 60శాతం ఎక్కవగా పవర్​ జనరేట్​ చేస్తుందని చెప్పాడు. ఇందువల్ల ఎలాంటి కాలుష్యం జరగదని అన్నాడు. అంతేకాకుండా హానికరమైన గాలిని లోపలికి తీసుకుని, స్వచ్ఛమైన వాయువుని ఇస్తుందని స్పష్టం చేశాడు.

"ఈ ప్రాజెక్ట్​ను నేను నా చిన్నతనంలోనే ప్రారంభించాను. దీని రూపొందించే సమయంలో 66సార్లు విఫలమయ్యాను. ఆ సమయంలో మా యూనివర్సిటీ ఎంతగానో సాయం చేసింది. ఇక్కడ ఉన్న పీహెచ్​డీ డాక్టరేట్​లు నన్ను ప్రోత్సహించారు. ఆ ప్రాజెక్ట్​ నిర్మాణ దశలో ఎదురైన సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు సాయపడ్డారు. అందుకే నాకు ఈ పేటెంట్​ లభించింది. " - కౌశిక్​

హాంగ్​కాంగ్​ నుంచి పరికరాలు : ఈ ఇంజిన్​ను ముందుగానే సాఫ్ట్​వేర్​లో డిజైన్​ చేసి, దాన్ని హాంగ్​కాంగ్​ పంపామన్న కౌశిక్, ఈ డిజైన్స్​ ఆధారంగా కావాల్సిన పార్ట్స్​ పంపారని అన్నాడు. తర్వాత వాటిని జాగ్రత్తగా అమర్చి ఇంజిన్​ తయారు చేశానని తెలిపాడు.

"నేను ఏడో తరగతి నుంచి కేంద్ర విద్యాలయ సీఆర్​పీఎఫ్ స్కూల్​​ హైదరాబాద్​లో చదివాను. అక్కడే కోడింగ్​, ఇన్నేవేషన్​ ప్రాజెక్ట్​ వంటివి అలవాటు చేశారు. నేను 9, 10 తరగతులు చదువుతున్న సమయంలో లాక్​డౌన్​ కావడంతో నా కోడింగ్​ స్కిల్స్​ను ఇంకా మెరుగు పరుచుకున్నాను. నేను తరచూ సమాజంలో ఉండే సమస్యల ఆధారంగా ప్రాజెక్ట్స్​ను ఎంచుకుంటాను. అలాగే ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్​కు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్​లు కూడా చేస్తున్నాను. " - కౌశిక్​

మరో రెండేళ్లలో వెహికల్ రెడీ : ఈ 'ఆక్సిజన్​ పవర్డ్​ ఇంజిన్​' ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని కౌశిక్​ అన్నాడు. మరో రెండు సంవత్సరాల్లో మొదటి ఆక్సిజన్​ పవర్డ్​ వాహనం అందుబాటులోకి రాన్నుందని చెప్పాడు. దీనికి గత సంవత్సరంలోనే పేటెంట్​ వచ్చిన్నప్పటికీ మరిన్ని పరీక్షలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పాడు. ఈ ఇంజిన్​ ఇతర వాతావరణాల్లో కూడా ఎలా పని చేస్తుందో చూడాలన్నాడు. మాస్​ సివిలైజేషన్​లో పని చేయడానికే అగ్రికల్చర్​ కోర్స్​ చదువుతునట్లు తెలిపాడు. అలాగే స్పేస్​ బ్రూడింగ్​ చేయాలనుకుంటున్నాడని అన్నాడు.

