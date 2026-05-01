బుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా హుస్సేన్సాగర్లో 'బోధి రెసొనెన్స్' - ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం
హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్ సాగర్ మధ్యలో బుద్ధ పౌర్ణమి వేడుకలు - "బోధి రెసొనెన్స్ - బుద్ధ పౌర్ణమి సన్రైజ్ సౌండ్ హీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్" అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు
Published : May 1, 2026 at 7:51 PM IST
Buddha Purnima Sunrise Sound Healing Experience : బుద్ధ పౌర్ణమి పవిత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్ సాగర్ మధ్యలో ఉన్న బుద్ధ విగ్రహం వద్ద "బోధి రెసొనెన్స్ - బుద్ధ పౌర్ణమి సన్రైజ్ సౌండ్ హీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్" అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఉదయపు మృదువైన కాంతుల్లో, ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న వారికి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించింది.
నిపుణుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ : ఈ కార్యక్రమాన్ని యోగా గురువు, సౌండ్ హీలింగ్ నిపుణుడు సాయి సంతోశ్ కుమార్ రూపొందించి, విజయవంతంగా నిర్వహించారు. తెలంగాణ పర్యాటక శాఖతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ భాగస్వామ్యం కార్యక్రమానికి విశేష ప్రాముఖ్యతను తీసుకువచ్చింది.
ధ్వని చికిత్స - అంతరంగ శాంతికి మార్గం : సూర్యోదయపు ప్రశాంత సమయంలో జరిగిన ఈ సెషన్లో పాల్గొన్న వారిని ఒక లీనమయ్యే ధ్వని ప్రయాణంలోకి తీసుకెళ్లారు. సింగింగ్ బౌల్స్, గోంగ్స్ వంటి ప్రత్యేక పరికరాల ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే ధ్వనులు మనసును ప్రశాంతపరచి, ఆలోచనలకు స్పష్టతను తీసుకువచ్చాయి. ఈ విధానం మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి, అంతర్గత సమతుల్యతను పెంపొందించడంలో సహాయపడింది.
వెల్నెస్ టూరిజం వైపు అడుగు : ఈ కార్యక్రమం ద్వారా హైదరాబాద్ను వెల్నెస్, మైండ్ఫుల్నెస్ ఆధారిత పర్యాటకానికి అనువైన గమ్యస్థానంగా నిలబెట్టాలనే లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపించింది. సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, ఆరోగ్యాన్ని ఏకీకృతం చేస్తూ హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక ప్రత్యేక అనుభవ కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రయత్నంగా ఈ కార్యక్రమం నిలిచింది.
పాల్గొన్న వారి స్పందనలు : ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు, ఆహ్వానిత అతిథులు, వెల్నెస్ ప్రేమికులు తమ అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. బుద్ధ విగ్రహం సమక్షంలో ధ్యానం చేయడం వారికి ఒక అరుదైన అనుభూతిని ఇచ్చిందని తెలిపారు. ప్రకృతి మధ్యలో నిశ్చలతను ఆస్వాదిస్తూ రోజు ప్రారంభించడం ఒక ప్రత్యేక అనుభవంగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్లో వెల్నెస్ టూరిజానికి కొత్త దిశ : ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించిన తెలంగాణ టూరిజం అధికారులు, హెచ్ఎండీఎ, లుంబినీ పార్క్ సిబ్బంది, ఇతర బృందాలకు నిర్వాహకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కృతజ్ఞత, ఆత్మ పరిశీలనతో ముగిసిన ఈ కార్యక్రమం బుద్ధ పౌర్ణమి సందేశమైన శాంతి, సామరస్యం, ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని మరొకసారి గుర్తు చేసింది. ఈ విధంగా "బోధి రెసొనెన్స్" కార్యక్రమం ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందిస్తూ, హైదరాబాద్లో వెల్నెస్ టూరిజానికి కొత్త దిశను చూపిందని అంటున్నారు.