నగలదుకాణంలో సైనైడ్ తిని చిన్నారి మృతి - యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణం!
Child Died After Consuming Cyanide : బంగారం దుకాణంలో సైనైడ్ తిని రెండేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందింది. దుకాణం యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇలా జరిగిందంటూ బాధితులు ఆందోళనకు దిగారు.
Published : October 10, 2026 at 4:33 PM IST
Child Died After Consuming Cyanide : హైదరాబాద్లో జ్యూయలరీ షాప్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం ఓ చిన్నారి మృతికి దారితీసింది. వర్క్షాప్లో ఉండాల్సిన సైనైడ్ను దుకాణంలో టేబుల్ కౌంటర్లో ఉంచడంతో, దాని గురించి తెలియక చిన్నారి తిని చనిపోయింది. ఈ ఘటన మేడ్చల్ జిల్లా జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చింతల్లో ఈ నెల 7న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
టేబుల్పై ఉన్న సైనైడ్
వివరాల్లోకి వెళితే గోపీకృష్ణ, జానకి దంపతులకు మిషా అనే రెండేళ్ల కుమార్తె ఉంది. బుధవారం చింతల్లోని విష్ణు జువెలర్స్కు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు మిషాతో కలిసి జానకి వెళ్లింది. బంగారం స్వచ్ఛత పరీక్షకు ఉపయోగించే సైనైడ్ను టేబుల్పై దుకాణం నిర్వాహకులు ఉంచారు. ఆభరణాలను పరిశీలిస్తున్న సమయంలో చిన్నారి అక్కడ ఉన్న సైనైడ్ను పొరపాటున తిన్నది. సైనైడ్ కడుపులోకి వెళ్లి చిన్నారి అపస్మారక స్థితిలోని వెళ్లింది.
జ్యువెలర్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణం
అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్న చిన్నారిని వెంటనే అప్రమత్తమైన తల్లి జానకి, షాప్ దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో మీష చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. దీంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలముకొన్నాయి. చిన్నారి మృతికి విష్ణు జ్యువెలర్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు షాప్ ముందు ధర్నా చేపట్టారు. ఈ విషయమై స్థానికంగా ఉన్న జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.