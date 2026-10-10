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నగలదుకాణంలో సైనైడ్‌ తిని చిన్నారి మృతి - యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణం!

Child Died After Consuming Cyanide : బంగారం దుకాణంలో సైనైడ్ తిని రెండేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందింది. దుకాణం యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే ఇలా జరిగిందంటూ బాధితులు ఆందోళనకు దిగారు.

Child Died After Consuming Cyanide
చిన్నారి మృతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2026 at 4:33 PM IST

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Child Died After Consuming Cyanide : హైదరాబాద్​లో జ్యూయలరీ షాప్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం ఓ చిన్నారి మృతికి దారితీసింది. వర్క్​షాప్​లో ఉండాల్సిన సైనైడ్​ను దుకాణంలో టేబుల్​ కౌంటర్​లో ఉంచడంతో, దాని గురించి తెలియక చిన్నారి తిని చనిపోయింది. ఈ ఘటన మేడ్చల్ జిల్లా జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చింతల్​లో ఈ నెల 7న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

టేబుల్​పై ఉన్న సైనైడ్

వివరాల్లోకి వెళితే గోపీకృష్ణ, జానకి దంపతులకు మిషా అనే రెండేళ్ల కుమార్తె ఉంది. బుధవారం చింతల్​లోని విష్ణు జువెలర్స్​కు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేందుకు మిషాతో కలిసి జానకి వెళ్లింది. బంగారం స్వచ్ఛత పరీక్షకు ఉపయోగించే సైనైడ్​ను టేబుల్​పై దుకాణం నిర్వాహకులు ఉంచారు. ఆభరణాలను పరిశీలిస్తున్న సమయంలో చిన్నారి అక్కడ ఉన్న సైనైడ్​ను పొరపాటున తిన్నది. సైనైడ్​ కడుపులోకి వెళ్లి చిన్నారి అపస్మారక స్థితిలోని వెళ్లింది.

జ్యువెలర్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణం

అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్న చిన్నారిని వెంటనే అప్రమత్తమైన తల్లి జానకి, షాప్ దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో మీష చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. దీంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలముకొన్నాయి. చిన్నారి మృతికి విష్ణు జ్యువెలర్స్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు షాప్ ముందు ధర్నా చేపట్టారు. ఈ విషయమై స్థానికంగా ఉన్న జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు.

TAGGED:

CHILD DIED AFTER CONSUMING CYANIDE
సైనైడ్‌ తిని చిన్నారి మృతి
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