ఏపీపై ద్రోణి, ఆవర్తన ప్రభావం - నేడు, రేపు మోస్తరు వర్షాలు
వాయువ్య బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకొని కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.రాష్ట్రంలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 11:18 AM IST
Heavy Rainfall in State : వాయువ్య బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకొని కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. దీంతోపాటు ఒడిశా- పశ్చిమబెంగాల్ తీరాల మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. వీటి ప్రభావంతో మంగళ, బుధవారాల్లో కోస్తా జిల్లాలు, నంద్యాల, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. మిగతా జిల్లాల్లోనూ చెదురు మదురుగా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో వర్షాలు పడే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
పల్నాడులో భారీ వర్షాలు: పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్లలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో అడపాదడపా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సోమవారం సాయంత్రం కురిసిన భారీ వర్షం వినాయక చవితి పందిళ్ల వద్ద ఇబ్బందికర పరిస్థితులను సృష్టించినప్పటికీ, భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా నిర్వాహకులు ముందుగానే తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నందిగామ పరిసర గ్రామాల్లో కూడా భారీ వర్షం కురిసింది. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈ వర్షం కారణంగా రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయింది. వినాయక చవితి పందిళ్లలోని విగ్రహాలు తడవకుండా ఉండేందుకు నిర్వాహకులు వాటిని టార్పాలిన్లతో కప్పారు. వర్షం కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. ఈ వర్షం పత్తి, మిరప, వరి - మొక్కజొన్న వంటి పంటలకు మేలు చేసింది.
నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణకు సూచన: ఈ నెల 19న నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఈశాన్య రాజస్థాన్ - ఉత్తర గుజరాత్ ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతుండగా, ఒడిశా - పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతాలపై 1.5 నుంచి 5.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఆవర్తనం ఏర్పడింది. అదనంగా రుతుపవన ద్రోణి నైరుతి బంగాళాఖాతం, కర్ణాటక - తమిళనాడు ప్రాంతాలపై ప్రభావం చూపుతోంది.