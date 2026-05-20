YUVA : న్యూస్​ పేపర్లు చదివి ప్రిపరేషన్​ - 6 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో సెన్సేషన్​

రివిజన్‌, మాక్‌ టెస్టులు, న్యూస్‌ పేపర్లు చదివి సన్నద్ధమైనట్లు వెల్లడించిన నవీన్​ - ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించడంపై తల్లిదండ్రుల హర్షం - ఆర్‌బీఐ గ్రేడ్‌-బీ కొలువు సాధించడమే తన లక్ష్యమంటున్న యువకుడు

Published : May 20, 2026 at 12:45 PM IST

Young Man Got 6 Government Jobs : ఓటమి ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోవడం కాదు, ఆ ఓటమిని విజయానికి పునాదిగా మార్చుకోవాలని నిరూపించాడు ఈ గిరిజన యువకుడు. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తేనే జీవితం సెటిల్‌ అనుకునే ఈ రోజుల్లో, ఏకంగా 6 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి అందరితో శెభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నాడు. ఆస్తి అంటే భూములు, బంగారమే అనుకునే సమాజానికి చదువే అసలైన ఆస్తి అని చాటి చెప్పాడు. ఆ యువకుడి ప్రిపరేషన్‌ స్ట్రాటజీ ఎలా జరిగింది? వరుసగా ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఎలా సాధించాడు? అతడి మాటల్లోనే విందాం.
'నా పాఠశాల మెదక్​ జిల్లాలోని నర్సాపూర్​లో పూర్తి చేశాను. ఇంటర్మీడియట్​ పాడిపల్లిలో చదివాను. ఉస్మానియా ​యూనివర్సిటీ నిజాం కళాశాల నుంచి బీఏ ఎకనామిక్స్​లో డిగ్రీ పూర్తి చేశాను. 2024లో బ్యాంకింగ్​, ఇన్సూరెన్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించాను. నా బేసిక్ సిలబస్​ పూర్తి చేసిన తర్వాత అన్ని రకాల పరీక్షలకు హాజరయ్యాను. రాసిన ప్రతి పరీక్షలో ప్రిలిమ్స్​ పరీక్షలకు క్వాలిఫై అయ్యాను. ఇంటర్వ్యూలకు కూడా హాజరయ్యాను. కానీ ఫైనల్​లో సెలెక్ట్​ కాలేదు. అయితే బాధతో కుంగిపోకుండా ఆయా పరీక్షల్లో ఏయే తప్పులు చేశానో గుర్తించాను. వాటిని సరి చేసుకునేందుకు వాటిపైనే పూర్తిగా దృష్టిపెట్టాను.

వార్తా పత్రికలు చదవటం, ప్రతి రోజు కరెంట్​ అఫైర్స్​పై దృష్టిపెట్టడం, మాక్​ టెస్టులు రాశాను. వీటన్నింటినీ సరైన ప్రణాళితో చేశాను. ఐబీపీఎస్​ నిర్వహించిన 2025 నోటిఫికేషన్​లో 6 ఉద్యోగాలు సాధించాను. ఎల్​ఐసీ ఏఏవో, ఎన్​ఐసీఎల్​ ఏవో, కెనరా బ్యాంక్ పీవో, క్లర్క్​, ఎస్​బీఐ జేఏ, ఓఐసీఎల్​ అసిస్టెంట్​ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యాను. వీటిలో ఎల్​ఐసీ ఏఏవోను ఎంపిక చేసుకున్నాను. నా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మానాన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కోరుకున్నారు. నా విజయాన్ని నా తల్లిదండ్రులకు అంకితం చేస్తున్నాను. కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. భవిష్యత్తులో ఆర్​బీఐ గ్రేడ్​ బీ సాధించడమే నా లక్ష్యం.

పేపర్ చదివితే సక్సెస్ గ్యారంటీ : మనకు డైలీ మోటివేషన్ అవసరం లేదు. రోజూ ఒకే షెడ్యూల్​ వేసుకుని రివిజన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. న్యూస్​ పేపర్​ను రెగ్యులర్​గా ఫాలో కావడం ద్వారా సక్సెస్​ సాధించవచ్చు. ఫెయిల్​ అవుతున్నామని నిరాశపడొద్దు. ఫెల్యూర్​ను ముగింపుగా చూడకుండా, దీనిని నేర్చుకునే పద్దతిగా చూస్తే తప్పకుండా విజయం సాధించొచ్చు.

2024లో ప్రముఖ సంస్థలో కోచింగ్​ తీసుకున్నాను. అక్కడే నా బేసిక్​ సిలబస్​ పూర్తి చేశాను. వారు నిర్వహించిన టార్గెట్ మెయిన్స్​ ద్వారా మెయిన్స్​ సిలబస్​ను కూడా పూర్తి చేశాను. తర్వాత ఇంట్లోనే షెడ్యూల్​ వేసుకుని సొంతంగా ప్రిపేర్​ అయ్యాను. ఈ నేపథ్యంలోనే 2025 నోటిఫికేషన్​లో ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హత సాధించాను. ఐబీపీఎస్​ నుంచి ప్రతి ఏటా సుమారు 12 నోటిఫికేషన్​లు వస్తాయి. సరైన ప్రణాళికతో చదువుకుంటే వీటిలో సులభంగా బ్యాంకింగ్​ రంగంలో స్థిరపడొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ చదివే సత్తా ఉంటుంది. చేసిన తప్పులను సరిదిద్దికుంటూ ముందడుగు వస్తే ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు.

మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది : నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేదే నా తల్లిదండ్రుల కల. దీనిని నెరవేర్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. వారు ఆనందంగా ఉన్నారు. నా స్నేహితులు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సలహాలు అడగటం ప్రారంభించారు.' అని నవీన్​ చెబుతున్నారు. 'ఒక్క ఉద్యోగం సాధిస్తేనే గొప్పగా చెప్పుకునే రోజుల్లో నా కుమారుడు ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించాడు. నా తోటి వారు భూములు కొనుగోలు చేస్తుంటే నేను మాత్రం నా కొడుకును చదివించా. అతడు ఈ ఉద్యోగాలు సాధించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని నవీన్​ తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

