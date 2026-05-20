YUVA : న్యూస్ పేపర్లు చదివి ప్రిపరేషన్ - 6 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో సెన్సేషన్
రివిజన్, మాక్ టెస్టులు, న్యూస్ పేపర్లు చదివి సన్నద్ధమైనట్లు వెల్లడించిన నవీన్ - ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించడంపై తల్లిదండ్రుల హర్షం - ఆర్బీఐ గ్రేడ్-బీ కొలువు సాధించడమే తన లక్ష్యమంటున్న యువకుడు
Published : May 20, 2026 at 12:45 PM IST
Young Man Got 6 Government Jobs : ఓటమి ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోవడం కాదు, ఆ ఓటమిని విజయానికి పునాదిగా మార్చుకోవాలని నిరూపించాడు ఈ గిరిజన యువకుడు. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తేనే జీవితం సెటిల్ అనుకునే ఈ రోజుల్లో, ఏకంగా 6 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి అందరితో శెభాష్ అనిపించుకుంటున్నాడు. ఆస్తి అంటే భూములు, బంగారమే అనుకునే సమాజానికి చదువే అసలైన ఆస్తి అని చాటి చెప్పాడు. ఆ యువకుడి ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా జరిగింది? వరుసగా ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఎలా సాధించాడు? అతడి మాటల్లోనే విందాం.
'నా పాఠశాల మెదక్ జిల్లాలోని నర్సాపూర్లో పూర్తి చేశాను. ఇంటర్మీడియట్ పాడిపల్లిలో చదివాను. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నిజాం కళాశాల నుంచి బీఏ ఎకనామిక్స్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశాను. 2024లో బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించాను. నా బేసిక్ సిలబస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత అన్ని రకాల పరీక్షలకు హాజరయ్యాను. రాసిన ప్రతి పరీక్షలో ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలకు క్వాలిఫై అయ్యాను. ఇంటర్వ్యూలకు కూడా హాజరయ్యాను. కానీ ఫైనల్లో సెలెక్ట్ కాలేదు. అయితే బాధతో కుంగిపోకుండా ఆయా పరీక్షల్లో ఏయే తప్పులు చేశానో గుర్తించాను. వాటిని సరి చేసుకునేందుకు వాటిపైనే పూర్తిగా దృష్టిపెట్టాను.
వార్తా పత్రికలు చదవటం, ప్రతి రోజు కరెంట్ అఫైర్స్పై దృష్టిపెట్టడం, మాక్ టెస్టులు రాశాను. వీటన్నింటినీ సరైన ప్రణాళితో చేశాను. ఐబీపీఎస్ నిర్వహించిన 2025 నోటిఫికేషన్లో 6 ఉద్యోగాలు సాధించాను. ఎల్ఐసీ ఏఏవో, ఎన్ఐసీఎల్ ఏవో, కెనరా బ్యాంక్ పీవో, క్లర్క్, ఎస్బీఐ జేఏ, ఓఐసీఎల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యాను. వీటిలో ఎల్ఐసీ ఏఏవోను ఎంపిక చేసుకున్నాను. నా చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మానాన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కోరుకున్నారు. నా విజయాన్ని నా తల్లిదండ్రులకు అంకితం చేస్తున్నాను. కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. భవిష్యత్తులో ఆర్బీఐ గ్రేడ్ బీ సాధించడమే నా లక్ష్యం.
పేపర్ చదివితే సక్సెస్ గ్యారంటీ : మనకు డైలీ మోటివేషన్ అవసరం లేదు. రోజూ ఒకే షెడ్యూల్ వేసుకుని రివిజన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. న్యూస్ పేపర్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో కావడం ద్వారా సక్సెస్ సాధించవచ్చు. ఫెయిల్ అవుతున్నామని నిరాశపడొద్దు. ఫెల్యూర్ను ముగింపుగా చూడకుండా, దీనిని నేర్చుకునే పద్దతిగా చూస్తే తప్పకుండా విజయం సాధించొచ్చు.
2024లో ప్రముఖ సంస్థలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను. అక్కడే నా బేసిక్ సిలబస్ పూర్తి చేశాను. వారు నిర్వహించిన టార్గెట్ మెయిన్స్ ద్వారా మెయిన్స్ సిలబస్ను కూడా పూర్తి చేశాను. తర్వాత ఇంట్లోనే షెడ్యూల్ వేసుకుని సొంతంగా ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఈ నేపథ్యంలోనే 2025 నోటిఫికేషన్లో ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హత సాధించాను. ఐబీపీఎస్ నుంచి ప్రతి ఏటా సుమారు 12 నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి. సరైన ప్రణాళికతో చదువుకుంటే వీటిలో సులభంగా బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ చదివే సత్తా ఉంటుంది. చేసిన తప్పులను సరిదిద్దికుంటూ ముందడుగు వస్తే ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు.
మాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది : నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనేదే నా తల్లిదండ్రుల కల. దీనిని నెరవేర్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. వారు ఆనందంగా ఉన్నారు. నా స్నేహితులు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సలహాలు అడగటం ప్రారంభించారు.' అని నవీన్ చెబుతున్నారు. 'ఒక్క ఉద్యోగం సాధిస్తేనే గొప్పగా చెప్పుకునే రోజుల్లో నా కుమారుడు ఆరు ఉద్యోగాలు సాధించాడు. నా తోటి వారు భూములు కొనుగోలు చేస్తుంటే నేను మాత్రం నా కొడుకును చదివించా. అతడు ఈ ఉద్యోగాలు సాధించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది' అని నవీన్ తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
