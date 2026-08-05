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విక్రమ్​-1 విజయంలో చోటు దక్కించుకున్న తండావాసి - మల్టీరోల్​ నిర్వహించిన బానోతు బాలాజీ

ఇటీవల అంతరిక్షంలోకి పంపిన తొలి ప్రైవేట్​ ఆర్బిటాల్​ రాకెట్​ విక్రమ్​-1 విజయవంతం - ప్రాజెక్టుకు ఆర్థిక వ్యవహారాల టీమ్​ సభ్యుడిగా మల్టిపుల్​ రోల్​ నిర్వహించిన బానోతు బాలాజీ

A Tribal Youth in Vikram 1 Project
A Tribal Youth in Vikram 1 Project (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 2:11 PM IST

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A Tribal Youth in Vikram 1 Project : ఓ మారుమూల గిరిజన తండాకు చెందిన యువకుడు స్కైరూట్​ సంస్థలో చేరాడు. ఇటీవల శ్రీహరికోట నుంచి అంతరిక్షంలోకి పంపిన తొలి ప్రైవేట్​ ఆర్బిటాల్​ రాకెట్​ విక్రమ్​-1 ప్రాజెక్టులో ఆర్థిక వ్యవహారాల టీమ్​ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. ఆర్థిక వ్యవహారాలతో పాటు మల్టిపుల్​ రోల్​ నిర్వహించి అందరితోనూ ఔరా అనిపించుకున్నాడు సూర్యాపేట జిల్లా పాకలవీడు మండలం దేవులతండాకు చెందిన బానోతు బాలాజీ.

బాలాజీ తల్లిదండ్రులు బానోతు సేవానాయక్​, బుజ్జి దంపతులు. వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం. తమకున్న కొద్దిపాటి భూమిలోనే వ్యవసాయం చేస్తూ కుమారుడిని చదివించారు. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన బాలాజీ కొద్ది కాలంలోనే మంచి గుర్తింపు సాధించాడు.

A Tribal Youth in Vikram 1 Project
తన వంతు కృషి చేసిన తండావాసి - విక్రమ్​-1 విజయంలో చోటు దక్కించుకున్న యువకుడు (Eenadu)

విద్యాభ్యాసం ఇలా : తన పాఠశాల విద్యను నేరేడుచర్ల కృష్ణవేణి స్కూల్​లో పూర్తి చేశానని బాలాజీ అన్నారు. ఇంటర్మీడియట్‌ నాగార్జునసాగర్‌ బీసీ సంక్షేమ కళాశాలలో చదివానని చెప్పారు. డిగ్రీ ట్రైబల్‌ వెల్ఫేర్‌ కళాశాల నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా జడ్చర్లలో, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశానని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్‌లో ఫార్మా సంస్థలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఏరోస్పేస్‌ సంస్థ తనకు అవకాశం కల్పించిందని పేర్కొన్నారు.

మేనమామ ప్రోత్సాహంతో ఎంబీఏ పూర్తి : నల్గొండలో సీనియర్​ ఆడిటర్​గా ఉద్యోగం చేస్తున్న మేనమామ రామ్​నాయక్ ప్రోత్సహించడంతో ఎంబీఏ పూర్తి చేశానని బాలాజీ అన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచి తన తల్లిదండ్రులు పడుతున్న కష్టం చూసి గొప్పగా ఏదైనా సాధించాలని కలలు కనేవాడినని చెప్పారు. దానికోసం రోజుకు 10 నుంచి 13 గంటల పాటు శ్రమించానన్నారు. కష్టపడితే అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడం సులబమే అని పేర్కొన్నారు.

అవకాశం రావడంతో : స్కైరో ఏరో స్పేస్​ సంస్థ ప్రతి నెలకు ఒక రాకెట్​ను పంపాలనే లక్ష్యంతో పని చేస్తుందని బాలాజీ తెలిపారు. నెట్​వర్క్ పెంచుకోవడం కోసం రాకెట్​లకు సంబంధించిన బడ్జెట్​, ఫైనాన్షియల్​ గైడెన్స్​ వంటి అంశాలపై సేవలను అందించే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉందని బాలాజీ పేర్కొన్నారు.

విక్రమ్​ 1 విశేషాలు :

స్వదేశీ టెక్నాలజీ 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' : ఇప్పటివరకు అంతరిక్ష ప్రయోగాలన్నీ ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన ఇస్రో మాత్రమే నిర్వహిస్తూ ఉండేది. కానీ ఈ ప్రయోగంతో పూర్తి స్థాయి ఆర్బిటాల్ రాకెట్‌ను కక్ష్యలోకి పంపే తొలి ప్రైవేట్ స్టార్టప్‌గా 'స్కైరూట్​ ఎరోస్పేస్'​ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఏడు అంతస్తుల ఎత్తు గల ఈ రాకెట్ ఎన్నో సాంకేతిక ప్రత్యేకతలతో రూపుదిద్దుకుంది. బరువు తగ్గించడం కోసం దీనిని పూర్తిగా బలమైన 'ఆల్-కార్బన్ కాంపోజిట్' నిర్మాణంతో తయారు చేశారు. నాలుగు దశలు గల ఈ రాకెట్ చివరి దశలో 3D-ప్రింటెడ్ టెక్నాలజీతో చేసిన ద్రవ ఇంధన ఇంజిన్లను వినియోగించారు.

స్పేస్ క్యాబ్ సర్వీస్ : చిన్న ఉపగ్రహాలను తక్కువ ఖర్చుతో, చాలా వేగంగా అంతరిక్షంలోకి పంపడానికి ఈ రాకెట్ ఒక 'స్పేస్ క్యాబ్' లాగా ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. ఈ రాకెట్​కు 350 కిలోల వరకు బరువున్న ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం ఉంది.

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A TRIBAL YOUTH IN MISSION AAGAMAN
విక్రమ్​ 1 విజయంలో గిరిజన తండావాసి
A TRIBAL YOUTH IN SKYROOT AEROSPACE
A TRIBAL YOUTH IN VIKRAM 1 PROJECT

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