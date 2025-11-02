జొన్నరొట్టెతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం - జీవనశైలిలో మార్పుతో మళ్లీ పాతతరం ఆహారపు అలవాట్ల వైపు
జొన్న రొట్టెల వ్యాపారంతో జీవనోపాధి పొందుతున్న గిరిజన మహిళ వాంకుడోతు సక్రి - రోజుకు రూ.వెయ్యి వరకు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నట్లు వెల్లడి - మారుతున్న జీవనశైలితో ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు
Published : November 2, 2025 at 6:06 PM IST
Jowar Roti Business Near Rachakonda Forest Area : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలంలోని సీత్యతండాకు చెందిన గిరిజన మహిళ వాంకుడోతు సక్రి జొన్న రొట్టెల వ్యాపారంతో జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. ఆమె భర్త చౌటుప్పల్లోని ఓ హోటల్లో మాస్టర్గా పనిచేస్తారు. సాయంత్రం వేళ రోజుకు 50 నుంచి 100 రొట్టెలను ఒక్కోటి రూ.15ల చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. తన వద్దకు నిత్యం వందల సంఖ్యలో వచ్చి తీసుకునే వారే ఎక్కువగా ఉంటారని అన్నారు. రోజుకు రూ.వెయ్యి వరకు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. రొట్టెలపై జనంలో ఉన్న మంచి ఆసక్తితోనే తన వ్యాపారం బాగా సాగుతోందని చెప్పుకొచ్చారు.
అన్నమే పరమాన్నంగా మారిన పరిస్థితులు : ప్రజల్లో మారుతున్న జీవనశైలి మళ్లీ పాతతరం ఆహారపు అలవాట్ల వైపు పరుగులు తీస్తోంది. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో జొన్నరొట్టెలు, రాగి సంకటి, జొన్న, సజ్జ గటక, చిరుధాన్యాల వంటి వాటిని ఎక్కువగా తీసుకునేవారు. కాలక్రమేణా అవి కనుమరుగై అన్నమే పరమాన్నంగా మారిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తందూరి రోటీ, పరోటా, జంక్, ఫాస్ట్ ఫుడ్లకు అలవాటుపడి వివిధ వ్యాధుల బారిన పడుతున్న జనం తిరిగి పూర్వపు ఆహార పదార్థాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పట్టణాల్లో రాగి సంకటి, జొన్న రొట్టెలు మంచి ఆహారం అని తెలుసుకొని తీసుకుంటున్నారు.
రాగి సంకటి, జొన్న రొట్టెల వంటి ఆహారాన్ని : హైదరాబాద్లో చాలా వరకు ఆస్పత్రుల్లో బీపీ, షుగర్ రోగులకు రాగి సంకటి, జొన్న రొట్టెల వంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. దీంతో దవాఖానాల పరిసర ప్రాంతాల్లో కొందరు వీటిని విక్రయిస్తూ రోజువారి ఉపాధి పొందుతున్నారు. హైదరాబాద్ మహానగర ప్రజలకు మక్కువ కావడంతో వీటి తయారీ వ్యాపారంగా మారింది. ఇప్పుడు అది కాస్త పల్లెలకు కూడా పాకింది.
మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా : నారాయణపురం, మునుగోడు, చౌటుప్పల్, మర్రిగూడ మండలాల్లో వీటి తయారీ పలువురు మహిళలకు ఉపాధిగా మారింది. రాచకొండ అటవీ ప్రాంతమైన తుంబాయితండా, కడిలబావితండా, సరళమైసమ్మ ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా జరుగుతోంది. రాచకొండను సందర్శించిన టూరిస్టులు, దేవాలయాలను దర్శించుకున్న భక్తులు ఇక్కడి రొట్టెలను ఎంతో ఇష్టంగా తీసుకుంటున్నారు.
నాణ్యమైన జొన్న పిండితో రొట్టెలు : ప్రశాంతమైనటువంటి రాచకొండ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఫోన్లపై కూడా ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు. దీంతో రోజురోజుకు తినేవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇక్కడి గిరిజనులు తామే స్వయంగా జొన్నలు పండిస్తారు. నాణ్యమైన జొన్న పిండితో వీటిని చేస్తారనే భావనతో పర్యాటకులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తుంటారు. సరళమైసమ్మ గుడి ప్రాంతంలో పదుల సంఖ్యలో పూరిళ్లు వేసుకొని మహిళలు జొన్న రొట్టెలు తయారు చేస్తున్నారు.
పీచు అధికం : జొన్నల్లో పీచు పదార్థాలు అధికంగా ఉంటాయి. జీర్ణవ్యవస్థ సక్రమంగా ఉండేందుకు ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయి. అంతేకాకుండా అనేక పోషకాలుంటాయి. అందులో కేలరీలు శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే అధిక బరువు ఉన్నవారు, షుగర్ని కంట్రోల్ చేస్తుండటంతో మధుమేహం ఉన్నవారు దీనిని ఆహారంగా తీసుకుంటారు.
