ETV Bharat / state

అల్లూరి జిల్లాలో విషాదం - భారీ వృక్షం కూలి ముగ్గురు మహిళలు మృతి

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షాలు జనాలను ఇక్కట్లు - ఇద్దరు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, చికిత్స పొందుతూ మరో మహిళ మృతి - మృతులు ఒడిశా సరిహద్దుకు సంబంధించిన వారిగా గుర్తింపు

A Huge Tree Collapsed
A Huge Tree Collapsed (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

A Huge Tree Collapsed : సోమవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షాలు జనాలను ఇక్కట్లకు గురి చేశాయి. అంతేకాకుండా భారీ స్థాయిలో ఈదురు గాలులు కూడా వీచాయి. దీంతో అల్లూరి జిల్లాలో తీవ్రమైన గాలులు రావడంతో ఓ భారీ వృక్షం విరిగిపడిన కారణంగా ముగ్గురు మహిళలు మృతి చెందారు. అంతేకాకుండా పిడుగుపడి 13 ఏళ్ల బాలిక మృతి చెందడంతో అక్కడ విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి .

చెట్టుపడి ముగ్గురు మహిళల మరణం : పెదబయలు మండలంలో ప్రతి సోమవారం వారపు సంత జరుగుతుంది. సోమవారం మధ్యాహ్నం, భారీ వర్షాలతో పాటు బలమైన గాలులు ఆ ప్రాంతాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. ఈ బలమైన గాలుల ధాటికి, సమీపంలో ఉన్న ఒక భారీ వృక్షం వేళ్లతో సహా పెకిలించుకువచ్చి, అక్కడ గుమిగూడిన చిరు వ్యాపారులపై కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఇద్దరు మహిళలు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరొక మహిళ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. గాయపడిన వారిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతి చెందిన వారిని కోడ చిలకమ్మ, కొర్ర చిట్టమ్మ , పంపా మణిమగగా గుర్తించారు. వీరందరూ ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినవారు. డుంబ్రిగూడ మండలంలోని సిందెరిగూడ గ్రామంలో పిడుగుపాటుకు గురై 13 ఏళ్ల బాలిక మృతి చెందడంతో ఆ ప్రాంతంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఆ బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోవడం స్థానిక నివాసితులను తీవ్ర మనస్తాపానికి గురి చేసింది.

విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం: అద్దంకి నియోజకవర్గంలో కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయి, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం మొదలైంది. భయానకమైన శబ్దాలతో పిడుగులు పడటంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. వర్షం తీవ్రత దృష్ట్యా అధికారులు విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. పర్చూరు నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాల్లో గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిశాయి. సాయిబాబా ఆలయం సమీపంలో ఒక భారీ వృక్షం కూలి దుకాణం పై పడగా, పెద్దివారిపాలెంలో ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ ధ్వజస్తంభం కూలిపోయింది. ఒక ఇంటి పైకప్పు గాలుల ధాటికి ఎగిరిపోయింది. పెద్దివారిపాలెం, కొల్లవారిపాలెం గ్రామాల్లో బలమైన గాలుల కారణంగా 30 విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. దీంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. గాలులు, పిడుగుల కారణంగా దర్శి నియోజకవర్గం అంతటా విద్యుత్ అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు సమాచారం.

వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం: నెల్లూరు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. చాగనం సమీపంలో ఒక చెట్టు రోడ్డు పైకి కూలిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సైదాపురం–రాపూరు మార్గంలో కూడా వాహనాల రాకపోకలు సుదీర్ఘ సమయం పాటు నిలిచిపోయాయి. కావలిలో తీవ్రమైన పిడుగుల ప్రభావం, బలమైన గాలుల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయబడింది.

వసంతం మాయం - మార్చిలోనే మండుతున్న ఎండలు - ముంచుకొస్తున్న 'హీట్ స్ట్రెస్'

హిమాలయాల్లో కనిపించని మంచు- జనవరిలోనే పరిస్థితి ఇలా- వాతావరణ మార్పుల ఎఫెక్టేనా?

TAGGED:

TREE COLLAPSED BIG ACCIDENT
ACCIDENT IN JATHARA
THREE WOMEN DIED
WEATHER UPDATE
A HUGE TREE COLLAPSED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.