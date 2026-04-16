ETV Bharat / state

కుమార్తె ఏడుస్తుందని ముక్కు, నోరు మూసిన తండ్రి - చివరికి ఏమైందంటే

ముక్కు నోరు మూయడంతో ఊపిరాడక చిన్నారి మృతి - యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో విషాదం - మృతురాలి తండ్రిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

A toddler died in Yadadri Bhuvanagiri Dist : కుమార్తెను తండ్రి బయటకు తీసుకువెళ్లిన గంట వ్యవధిలోనే చిన్నారి విగతజీవిగా మారిన ఘటన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా హన్మాపురంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై మృతురాలి తాతయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు చిన్నారి తండ్రిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అసలింతకీ ఏం జరిగిందంటే?

స్థానికులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా హన్మాపురం గ్రామానికి చెందిన బధిరుడు(చెవిటి,మూగ) ఎర్రబోయిన శ్రీరామ్‌ అనే వ్యక్తికి హైదరాబాద్‌ హయత్‌నగర్‌కు చెందిన బధిరురాలు నాగరాణితో మూడేళ్ల క్రితం పెళ్లి జరిగింది. వీరికి 23 నెలల చిన్నారి నిత్యశ్రీ ఉంది. బతుకుదెరువుకోసం శ్రీరామ్‌ గ్రామపంచాయతీకి చెందిన నీటిశుద్ధి ప్లాంటులో పని చేసేవాడు. చిన్నారి జన్మించినప్పటి నుంచి భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. కలహాలు జరిగినప్పుడల్లా భార్య పుట్టింటికి వెళ్లి వస్తుండేది. ఈ క్రమంలో పుట్టింటికి వెళ్లిన నాగరాణి, చిన్నారిని 20 రోజుల క్రితం ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. దీంతో రెండు మూడు రోజులుగా తాతపై చిన్నారి బెంగపెట్టుకుంది.

చిన్నారి తనను తరచూ గుర్తుచేసుకోవడంతో తాత కె.మల్లయ్య బిడ్డ, మనుమరాలిని తీసుకెళ్లేందుకు హన్మాపురం వచ్చాడు. తాత రాగానే చిన్నారి ఆయన ఒళ్లోకి వెళ్లి కూర్చుంది. ఇంతలోనే పనికి వెళ్లి వచ్చిన తండ్రి శ్రీరామ్‌ ఈ దృశ్యాన్ని చూసి భార్యను పుట్టింటికి పంపడం ఇష్టం లేక బిడ్డను తాత ఒళ్లో నుంచి వెంటనే లాక్కొన్నాడు. భార్య నాగరాణి ఎందుకని వారించగా ఆమెపై చేయి చేసుకొని కుమార్తెను తీసుకెళ్లాడు. సొంత వ్యవసాయ బావివద్దకు కొంచెం దూరంలోని చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లాడు.

ఏడుస్తుందని ముక్కు, నోరు మూయడంతో : చిన్నారి తాతను గుర్తుచేసుకొని గుక్కపట్టి ఏడుస్తుండటంతో చేతితో చిన్నారి నోరు ముక్కును మూయడంతో ఊపిరాడక స్పృహ కోల్పోయింది. దీంతో ఆందోళన చెందిన తండ్రి శ్రీరామ్‌ తన సోదరుడు రాజుకు వీడియో కాల్‌ చేసి చిన్నారిని చూపించాడు. రాజు మామ మల్లయ్యను తీసుకొని ద్విచక్రవాహనంపై వ్యవసాయ బావి వద్దకు తీసుకుని వెళ్లారు. అక్కడ ఆయనను కూర్చోబెట్టి చెరువు వద్దకు వెళ్లి సోదరుడిని కలిశాడు.

వెంటనే చిన్నారిని భువనగిరి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అయినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. అప్పటికే చిన్నారి మృతి చెందిందని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. మృతురాలి తాతయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా చిన్నారి తండ్రి శ్రీరామ్​ను అరెస్టు చేశారు. కాగా చిన్నారి తండ్రే నోరు, ముక్కు మూసి తన మనవరాలిని చంపాడని నాగరాణి తల్లిదండ్రులు మల్లయ్య, అండాళు, సోదరి ఆరోపించారు. కేసు దర్యాప్తులో మరిన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయని తెలిపారు. కుమార్తెను తండ్రి బయటకు తీసుకువెళ్లిన గంట వ్యవధిలోనే చిన్నారి మృతిచెందడంపై పలు అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. చిన్నారిని చంపాలనే ఉద్దేశంతోనే తండ్రి ఇలా చేశాడా? లేదా అనుకోకుండా జరిగిందా? బిడ్డ ప్రాణాలు తీయడానికి భార్యభర్తల మధ్య వివాదాలే కారణమా అనే వివరాలు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మనవరాలు కొన్ని గంటల్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో గుండెలవిసేలా తాతయ్య రోదిస్తున్నారు.

సంసారాల్లో చిచ్చురేపుతున్న కలహాలు : పచ్చని సంసారాల్లో మనస్పర్థలు చిచ్చురేపుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో చిన్నచిన్న వాటికే ఆవేశంలో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న ఘటనలు అధికమయ్యాయి. చాలా సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు చేసిన తప్పులకు చిన్నారులు అనాథలుగా మిగిలిపోతున్నారు. వారి జీవితం అగమ్యగోచరంగా తయారవుతోంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.