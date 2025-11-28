ETV Bharat / state

పెద్దపులి ఆగమనం : కవ్వాల్‌కు చుట్టమొచ్చింది - ఈసారైనా ఉండిపోయేనా?

ఇంధన్‌పల్లి అటవీ ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్న పులి - ఇటీవల పాదముద్రలు కనిపించిన పులి, ఇంధన్‌పల్లి వద్ద ఆవు మీద దాడి చేసిన పులి ఒకటేనా అని ఆరా తీస్తున్న అధికారులు

Tiger Roaming in Kawwal Tiger Reserve
Tiger Roaming in Kawwal Tiger Reserve (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 8:36 AM IST

Tiger Roaming in Kawwal Tiger Reserve : ఎన్నో రోజులకు ఇప్పుడు ఎదురుచూపులకు తెర పడింది. కవ్వాల్​ పులుల సంరక్షణ కేంద్రంలో పెద్ద పులి కాలుమోపింది. ఆవుపై దాడి చేసి తిరిగి నేనొచ్చానని చాటి చెప్పింది. అయితే ఇది ప్రతిసారి చుట్టపు చూపుగా వస్తున్న వ్యాఘ్రం. మరి ఈసారైనా కవ్వాల్​లో స్థిర నివాసం ఏర్పర్చుకునేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారో లేదో చూడాలి.

చుట్టం చూపుగా వస్తూ పోతుంది : 2016లో ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఉట్నూరు మండలం బీర్సాయిపేట అటవీ ప్రాంతంలో, 2018లో మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం మండలం ఇంధన్‌పల్లిలో, 2021లో నిర్మల్‌ జిల్లా కడెం మండలం గంగాపూర్‌లో పెద్దపులి కదలికలు కనిపించాయి. 2022లో కడెం జలాశయం వెనక భాగాన ఉన్న అడవుల్లో, 2024 జన్నారం మండలం జువ్విగూడలో, 2025లో తిర్యాణి అటవీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి అడుగులను అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. ఇలా వలస వచ్చిన పులులు నిలకడగా ఉండకపోవడంతో అవి కవ్వాల్‌లో కనిపించడం లేదు.

  • ఇటీవల జన్నారం అటవీ డివిజన్‌లోని ఇంధన్‌పల్లి రేంజిలోని ఇంధన్‌పల్లి నార్త్‌ బీట్‌ పక్కనున్న మామిడి తోటలో మూడు రోజుల కిందట ఆవుపై దాడి చేసి చంపేసింది.
  • మహారాష్ట్రలోని తిప్పేశ్వర్‌ పులుల సంరక్షణ కేంద్రం నుంచి వలస వచ్చిన పులి, జోడేఘాట్‌ అటవీ ప్రాంతం పరిధిలోని రాజులగూడ ప్రాంతంలో ఇటీవల పాదముద్రలు కనిపించిన పులి, ఇంధన్‌పల్లి వద్ద ఆవుమీద దాడి చేసిన పులి ఒకటే అయ్యి ఉండొచ్చని అటవీ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
  • తిప్పేశ్వర్‌ నుంచి జోడేఘాట్‌ మీదుగా ఇంధన్‌పల్లి అటవీ ప్రాంతానికి రావడానికి అనేక గ్రామాలు అడ్డుగా ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని దాటుకొని పెద్దపులి రావడాన్ని అటవీశాఖ అధికారులు విశేషంగా భావిస్తున్నారు.

రూ.కోట్లలో ఖర్చు : కవ్వాల్‌ పులుల సంరక్షణ కేంద్రం 2012లో ఏర్పాటైంది. 892 చ.కి.మీ. కోర్‌ ఏరియా, 1,123 చ.కి.మీ బఫర్‌ ఏరియాతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో ఇది విస్తరించి ఉంది. అప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతంలో అనేక అభివృద్ధి పనులను అటవీ శాఖ అధికారులు చేపట్టారు. రూ.కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అడవి మధ్యలో కుంటలు, చెరువులు తవ్పించారు. సోలార్‌ మోటార్లు సైతం ఏర్పాటు చేశారు. బేస్‌క్యాంపు భవనాలు నిర్మించారు. ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసినా పులులు వచ్చిననప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఉండటం లేదు.

''అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచరిస్తుంది. ఎవరైనా ఉచ్చులు బిగించినా, విద్యుత్తు తీగలు అమర్చినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ప్రజలెవరూ భయపడాల్సిన పని లేదు. పశువుల కాపరులు అడవికి వెళ్లకుండా ఉండటమే మంచిది.'' - ఎం.రామ్మోహన్​, అటవీ డివిజనల్​ అధికారి, జన్నారం

కవ్వాల్​ పులుల సంరక్షణ కేంద్రం : ఆదిలాబాద్​ జిల్లా కేంద్రానికి రెండున్నర కిలోమీటర్ల దూరంలోని అటవీ ప్రాంతంలో పలు రకాల జంతువులు అప్పుడప్పుడూ కనిపిస్తూ ఉండేవి. సంబంధిత శాఖ వీటి కోసమే పలు రకాల సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసింది. గతంలో రెండు నీటి కుంటలను, ఇటీవల మరో రెండింటిని సిద్ధం చేసింది. కృత్రిమ గడ్డివనాలు పెంచడం మొదలుపెట్టింది. సందర్శకుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక వ్యూ పాయింట్లు, మంచెలను సిద్ధంగా ఉంచింది. సుమారు 20 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న ఈ సఫారీలో ప్రస్తుతం అడవి కుక్కలు మొదలు జింకలు, అడవి దున్నలు, చిరుత పులులు, ఇటీవల తరచూ పెద్ద పులులు సంచరిస్తున్న చిత్రాలను ఇక్కడి కెమెరాలు బంధించాయి.

