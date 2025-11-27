కళ్లముందు పులుల కదలికలు - అరణ్యభవన్లో ఇది సాధ్యమే
అటవీ ప్రాంతాలన్నింటినీ ఒకే చోట నుంచి పర్యవేక్షించేలా ఏర్పాట్లు - హైదరాబాద్లోని అరణ్య భవన్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన టైగర్ ప్రొటెక్షన్ మానిటరింగ్ సెల్ - సిగ్నల్ ఉన్న ప్రతి ప్రాంతంలో రియల్టైమ్లో జంతుకదలికల గుర్తింపు
Published : November 27, 2025 at 7:11 PM IST
Tiger Protection Monitoring Cell in Hyderabad : జంతువులను సాధారణంగా జూపార్క్లలో సులభంగా చూడగలుగుతాము. అదే అడవులలో చూడాలంటే ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న పని. క్రూరమృగాలను చూడాలంటే దాదాపు అసాధ్యం. అయితే జంతువులను, అడవులను రక్షించే బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. వన్య ప్రాణాలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ఓ నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
టైగర్ ప్రొటెక్షన్ మానిటరింగ్ సెల్ : రాష్ట్రంలోని ప్రధాన అటవీ ప్రాంతాలన్నింటినీ ఒకే చోట నుంచి పర్యవేక్షించే టైగర్ ప్రొటెక్షన్ మానిటరింగ్ సెల్ హైదరాబాద్లోని అరణ్యభవన్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పటివరకు దేశంలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ తరహా సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. తెలంగాణలో మాత్రం ఒకే కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్దపులులు, ఇతర వన్యప్రాణుల్ని పర్యవేక్షించేలా అటవీశాఖ దీనిని ఏర్పాటు చేసింది.
అరణ్యభవన్ నుంచి సెల్ఫోన్ సిగ్నల్ ఉన్న అటవీ ప్రాంతాల్లో తిరిగే వన్యప్రాణుల కదలికల్ని రియల్టైమ్లో చూడొచ్చు. సిగ్నళ్లు లేని చోట కెమెరా ట్రాప్లో నమోదయ్యే చిత్రాల్ని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ప్రతిరోజు అప్లోడ్ చేస్తారు. పులులకు రేడియో కాలర్లు అమర్చే కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభించేందుకు రంగం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అటవీశాఖ బుధవారం వెల్లడించింది.
ఉపయోగాలు :
- గ్రామాల సమీపంలో పెద్దపులులు కనిపిస్తే గుర్తించడం సులభం
- వేటాడే ముఠాలు కనిపిస్తే వారిని అరెస్టు చేయవచ్చు
- గాయపడ్డ పులులకు అవసరమైతే వైద్యసేవలు
- పశువులపై పులుల దాడులు జరిగితే తక్షణ స్పందన బృందాలను పంపే సౌలభ్యం
వన్య ప్రాణులను సంరక్షించడమే ప్రభుత్వం ఎజెండా : అడవులను, అందులోని వన్య ప్రాణులను సంరక్షించడమే ప్రభుత్వం ఎజెండా అని అటవీ, పర్యావరణశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అన్నారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో మనుషుల భద్రత, వన్య ప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్రం, రాష్ట్రాలకు 2019లోనే పలు కీలక సూచనలు చేసిందని పేర్కొన్నారు. ఆ సూచనల ఆధారంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని వెల్లడించారు.
"అడవులను, అందులోని వన్య ప్రాణులను సంరక్షించడమే ప్రభుత్వం ఎజెండా. అటవీ ప్రాంతాల్లో మనుషుల భద్రత, వన్య ప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్రం, రాష్ట్రాలకు 2019లోనే పలు కీలక సూచనలు చేసింది. దీని ఆధారంగానే ముందుకు వెళుతున్నాం." - కొండా సురేఖ, అటవీ, పర్యావరణశాఖ మంత్రి
పులులను ఎలా గుర్తిస్తారో మీకు తెలుసా :
- ప్రతి మనిషికి వేలి ముద్ర ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది కదా అదే మాదిరి పెద్ద పులులకు వాటి చారలు ప్రత్యేకం. ఒక పులి శరీరంపై ఉండే గీతల రూపం మరో పులికి ఉండదు. ఇలా ప్రత్యేకంగా గుర్తించిన పులలకు వాటి ప్రాంతం, ఆధారంగా పేరు పెడతారు. పులుల గణనకు ఇదొక మార్గం.
- అడవులలో ఏర్పాటు చేసే ఆటోమేటిక్ కెమెరాలను కొన్ని స్థానాల్లో అమర్చుతారు. వాటి ముందు నుంచి జంతువులు వెళ్లిన సందర్భంలో ఫొటోలు, వీడియోలు రికార్డవుతాయి.
- వాటిని అధికారులు పరిశీలిస్తారు. వీడియోలో కనిపించే పులులు, వాటి శరీరంపై గీతలను సాఫ్ట్వేర్ ఆధారంగా విశ్లేషించి గుర్తిస్తారు. పులి ప్రయాణ మార్గంలో పాద ముద్రల ఆధారమగానూ జంతువులను గణిస్తారు.
- పెద్దపులి వెంట్రుకలు, చర్మం, మలం వంటివి సేకరించి, వాటి డీఎన్ఏను పరీక్షించి ఏ పులికి సంబంధించినది అనే విషయాన్ని నిర్ధారిస్తారు. సాధారణంగా పులులు మృతి చెందిన సందర్భంలో ఈ పరీక్షలు చేస్తారు.
- కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద పులుల మెడలో రేడియో కాలర్ వేస్తారు. దాని ఆధారంగా పులి కదలికల్ని గుర్తిస్తారు.
