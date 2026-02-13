ETV Bharat / state

ఛైర్మన్​ పీఠం దక్కుతుందా? - 'ఎక్స్​ అఫీషియో'నే దిక్కవుతారా?

11 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ - పీఠం దక్కించుకునేందుకు నాయకులు వ్యూహాలు - ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు పార్టీల ప్రణాళికలు - పలు మున్సిపాలిటీలో హోరాహోరీ!

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 11:35 AM IST

|

Updated : February 13, 2026 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : మహానగరం హైదరాబాద్ శివారులోని 11 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అన్నింటిలో ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఈ మేరకు ఛైర్మన్​ పీఠం దక్కించుకునేందుకు నాయకులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో మెజారిటీ మార్కు దాటేందుకు అవసరమైన వార్డుల్లో గెలుపొందకపోతే ఎక్స్​అఫీషియో సభ్యుల ఓట్లతో గెలుచుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో మూడు, మేడ్చల్​ జిల్లాలో 2 పురపాలికల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఫలితాల అనంతరం విజయం సాధించిన వారిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ నాయకులు ప్రణాళికలు రచించారు. వీరందరినీ తిరిగి సోమవారం ఉదయం తీసుకురానున్నారు.

ఎవరూ తగ్గట్లేదుగా : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 6 మున్సిపాలిటీల పరిధిలోని ఐదింటిలో సునాయసంగా గెలుస్తామని కాంగ్రెస్​ నాయకులు ధీమాగా ప్రచారం చేశారు. పోలింగ్​కు రెండు రోజుల ముందు వరకూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు. అయితే బుధవారం జరిగిన పోలింగ్​ సరళిని సమీక్షించుకున్న కాంగ్రెస్​ నాయకులు, శంకర్​పల్లి, మొయినాబాద్​, ఆమనగల్లులో ప్రత్యర్థి పార్టీల కంటే కాస్త ఎక్కువగానే వార్డుల్లో గెలుపొందుతామనే అంచనాకు వచ్చారు.

మొయినాబాద్​లో 28 వార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో 18 వార్డుల్లో పోలింగ్​ రోజే ఘనవిజయం సాధిస్తామనే భావనతో కాంగ్రెస్​ నాయకులు ఉన్నారు. ఆ పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత 13 వార్డుల్లో గెలుస్తామని, మిగిలిన 5 వార్డుల్లో విజయావకాశాలున్నా ప్రత్యర్థి పార్టీలకూ ఓట్లు పడ్డాయని అంతర్గతంగా విశ్లేషించుకున్నారు. ఒకవేళ మెజార్టీ మార్కు దాటకపోతే 'ఎక్స్​ అఫీషియో'తో గెలవాలని భావిస్తున్నారు.

మేడ్చల్​ జిల్లాలో హోరాహోరీ : మేడ్చల్​ జిల్లాలోని మూడుచింతలపల్లి, అలియాబాద్​, ఎల్లంపేట్​ పురపాలక సంఘాల్లో ఛైర్మన్​ పదవులు దక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్ నాయకులు హోరాహోరీగా శ్రమిస్తున్నారు. ఎక్కువ వార్డుల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులే గెలవబోతున్నారని ధీమాగా ఉన్నారు. ఇక ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

  • శంకర్​పల్లిలో 15 వార్డుల్లో 9 గెలుస్తామని కాంగ్రెస్​ నాయకులు చెబుతున్నారు. హోరాహోరీ పోటీ ఉన్న మరో వార్డుల్లో కూడా విజయం సాధిస్తామని ఆత్మవిశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్​ఎస్​ నేతలు మాత్రం 7 వార్డుల్లో విజయం సాధిస్తామని ధీమాగా ఉన్నారు. ఛైర్మన్ ఎంపిక సమయంలో ముగ్గురు ఎక్స్​ అఫీషియో సభ్యులను ప్రవేశపెట్టేందుకు వ్యూహం సన్నద్ధం చేశారు.
  • ఆమనగల్లులో 15 వార్డులుండగా, బీజేపీ నాయకులు మెజార్టీ వార్డులొస్తాయని నమ్మకంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ నాయకులు తామే గెలవబోతున్నామంటూ వేర్వేరుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. ఈసారి కూడా ఆ పీఠం దక్కించుకోనున్నట్లు బీజేపీ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మెజారిటీ మార్కు రాని పక్షంలో ఇతర ప్రయత్నాలు చేస్తామని అంటున్నారు. కాంగ్రెస్​ నాయకులు ఎక్స్ ​అఫీషియో సభ్యులతో పదవిని దక్కించుకుంటామని చెబుతున్నారు.
  • తాండూరు మున్సిపాలిటీలోని ఆ మూడు వార్డుల అభ్యర్థుల గెలుపు ఓటములపై స్థానికులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 10వ వార్డులో బీఆర్​ఎస్​ నుంచి పట్లోళ్ల నర్సింలు పోటీకి నిలబడ్డారు. ఆయనను ఛైర్మన్​ అభ్యర్థిగా ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిగా అల్లాపూర్​ శ్రీకాంత్​, బీజేపీ అభ్యర్థిగా కావలి కృష్ణ, స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా సికిందర్​ బరిలో నిలిచారు. కానీ పోటీ మాత్రం బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థుల మధ్యనే కొనసాగింది. 9 వార్డుల్లో పట్లోళ్ల నర్సింలు సతీమణి దీప బీఆర్​ఎస్​ నుంచి బరిలో దిగారు. అయితే ఈమె అనధికారిక ఛైర్మన్​ అభ్యర్థే. దీపకు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా పట్లోళ్ల చైతన్య కాంగ్రెస్​ నుంచి పోటీ చేశారు. దీంతో అభ్యర్థుల గెలుపు ఓటములపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ మేరకు వార్డు ఫలితంపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.

మధ్యాహ్నం వరకు మున్సిపాలిటీలు - సాయంత్రం వరకు కార్పొరేషన్ల ఫలితాలు

లబ్​ డబ్​ లబ్​ డబ్​ : అటు ఇటైతే మన పరిస్థితి ఏంటో? - అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్

Last Updated : February 13, 2026 at 12:05 PM IST

TAGGED:

MAJOR PARTIES EMERGED RESULTS
HYDERABAD MUNICIPAL RESULTS
THREE WAY CONTEST ELECTION RESULTS
ఎన్నికల ఫలితాల్లో త్రిముఖ పోటీ
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.