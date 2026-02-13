ఛైర్మన్ పీఠం దక్కుతుందా? - 'ఎక్స్ అఫీషియో'నే దిక్కవుతారా?
11 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ - పీఠం దక్కించుకునేందుకు నాయకులు వ్యూహాలు - ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు పార్టీల ప్రణాళికలు - పలు మున్సిపాలిటీలో హోరాహోరీ!
Published : February 13, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : February 13, 2026 at 12:05 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : మహానగరం హైదరాబాద్ శివారులోని 11 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అన్నింటిలో ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోటీ నెలకొంది. ఈ మేరకు ఛైర్మన్ పీఠం దక్కించుకునేందుకు నాయకులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో మెజారిటీ మార్కు దాటేందుకు అవసరమైన వార్డుల్లో గెలుపొందకపోతే ఎక్స్అఫీషియో సభ్యుల ఓట్లతో గెలుచుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో మూడు, మేడ్చల్ జిల్లాలో 2 పురపాలికల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది. ఫలితాల అనంతరం విజయం సాధించిన వారిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ నాయకులు ప్రణాళికలు రచించారు. వీరందరినీ తిరిగి సోమవారం ఉదయం తీసుకురానున్నారు.
ఎవరూ తగ్గట్లేదుగా : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 6 మున్సిపాలిటీల పరిధిలోని ఐదింటిలో సునాయసంగా గెలుస్తామని కాంగ్రెస్ నాయకులు ధీమాగా ప్రచారం చేశారు. పోలింగ్కు రెండు రోజుల ముందు వరకూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు. అయితే బుధవారం జరిగిన పోలింగ్ సరళిని సమీక్షించుకున్న కాంగ్రెస్ నాయకులు, శంకర్పల్లి, మొయినాబాద్, ఆమనగల్లులో ప్రత్యర్థి పార్టీల కంటే కాస్త ఎక్కువగానే వార్డుల్లో గెలుపొందుతామనే అంచనాకు వచ్చారు.
మొయినాబాద్లో 28 వార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో 18 వార్డుల్లో పోలింగ్ రోజే ఘనవిజయం సాధిస్తామనే భావనతో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉన్నారు. ఆ పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత 13 వార్డుల్లో గెలుస్తామని, మిగిలిన 5 వార్డుల్లో విజయావకాశాలున్నా ప్రత్యర్థి పార్టీలకూ ఓట్లు పడ్డాయని అంతర్గతంగా విశ్లేషించుకున్నారు. ఒకవేళ మెజార్టీ మార్కు దాటకపోతే 'ఎక్స్ అఫీషియో'తో గెలవాలని భావిస్తున్నారు.
మేడ్చల్ జిల్లాలో హోరాహోరీ : మేడ్చల్ జిల్లాలోని మూడుచింతలపల్లి, అలియాబాద్, ఎల్లంపేట్ పురపాలక సంఘాల్లో ఛైర్మన్ పదవులు దక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు హోరాహోరీగా శ్రమిస్తున్నారు. ఎక్కువ వార్డుల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులే గెలవబోతున్నారని ధీమాగా ఉన్నారు. ఇక ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
- శంకర్పల్లిలో 15 వార్డుల్లో 9 గెలుస్తామని కాంగ్రెస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. హోరాహోరీ పోటీ ఉన్న మరో వార్డుల్లో కూడా విజయం సాధిస్తామని ఆత్మవిశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేతలు మాత్రం 7 వార్డుల్లో విజయం సాధిస్తామని ధీమాగా ఉన్నారు. ఛైర్మన్ ఎంపిక సమయంలో ముగ్గురు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులను ప్రవేశపెట్టేందుకు వ్యూహం సన్నద్ధం చేశారు.
- ఆమనగల్లులో 15 వార్డులుండగా, బీజేపీ నాయకులు మెజార్టీ వార్డులొస్తాయని నమ్మకంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు తామే గెలవబోతున్నామంటూ వేర్వేరుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు. ఈసారి కూడా ఆ పీఠం దక్కించుకోనున్నట్లు బీజేపీ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మెజారిటీ మార్కు రాని పక్షంలో ఇతర ప్రయత్నాలు చేస్తామని అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులతో పదవిని దక్కించుకుంటామని చెబుతున్నారు.
- తాండూరు మున్సిపాలిటీలోని ఆ మూడు వార్డుల అభ్యర్థుల గెలుపు ఓటములపై స్థానికులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. 10వ వార్డులో బీఆర్ఎస్ నుంచి పట్లోళ్ల నర్సింలు పోటీకి నిలబడ్డారు. ఆయనను ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఆ పార్టీ ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా అల్లాపూర్ శ్రీకాంత్, బీజేపీ అభ్యర్థిగా కావలి కృష్ణ, స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా సికిందర్ బరిలో నిలిచారు. కానీ పోటీ మాత్రం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల మధ్యనే కొనసాగింది. 9 వార్డుల్లో పట్లోళ్ల నర్సింలు సతీమణి దీప బీఆర్ఎస్ నుంచి బరిలో దిగారు. అయితే ఈమె అనధికారిక ఛైర్మన్ అభ్యర్థే. దీపకు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా పట్లోళ్ల చైతన్య కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేశారు. దీంతో అభ్యర్థుల గెలుపు ఓటములపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ మేరకు వార్డు ఫలితంపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
మధ్యాహ్నం వరకు మున్సిపాలిటీలు - సాయంత్రం వరకు కార్పొరేషన్ల ఫలితాలు
లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ : అటు ఇటైతే మన పరిస్థితి ఏంటో? - అభ్యర్థుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్