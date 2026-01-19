పోలవరానికి ఆరోసారి విదేశీ నిపుణులు - ప్రాజెక్టు పురోగతిని పరిశీలించిన బృందం
ఏలూరు జిల్లా పోలవరంలో విదేశీ నిపుణుల బృందం పర్యటన - పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిని పరిశీలించిన విదేశీ నిపుణులు ఆరోసారి ప్రాజెక్టును సందర్శించిన నిపుణుల బృందం
Published : January 19, 2026 at 4:56 PM IST
Team of Foreign Experts Visited Polavaram Project : పోలవరం సవాళ్లను అధిగమించేందుకు కేంద్రం నియమించిన విదేశీ నిపుణుల బృందం ఆరోసారి ప్రాజెక్టును సందర్శించింది. ఈ బృందంలో విదేశీ నిపుణులు సీన్ హించిబెర్గెర్, డేవిడ్ బిపాల్, జియాన్ ఫ్రాంకో డిసిస్కో ఉన్నారు. వీరు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ ప్రాంతంలో నేడు ఆరోసారి పర్యటించారు. వీరి వెంట కేంద్ర జల సంఘంలోని వివిధ విభాగాల అధికారులు సరబ్జిత్ సింగ్ బక్షి, మనీష్ రాథోర్, గౌరవ్ తివారి, హేమంత్ గౌతమ్, సీఎస్ఎంఆర్ఎస్ అధికారులు మనీష్ గుప్తా, రవి అగర్వాల్, సీడబ్ల్యూపీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి వి.ఎస్ రామారావు, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సభ్య కార్యదర్శి ఎం. రఘురాం, డైరెక్టర్ కె. శంకర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ సలహాదారు ఎం. వెంకటేశ్వర రావు, ఎన్ఐఆర్ఎం డైరెక్టర్ అజయ్ కుమార్ నైతాని, సీడీఓచీఫ్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు.
నిపుణుల బృందానికి జలవనరుల శాఖ ఈఎన్సీకే నరసింహమూర్తి, పోలవరం ఎస్ఈ రామచంద్ర రావు, ఏంఈఐఎల్ జనరల్ మేనేజర్ గంగాధర్, డీజీఎం మురళి పమ్మి స్వాగతం పలికారు. ప్రాజెక్ట్ పనుల పురోగతిని నిపుణుల బృందానికి జలవనరుల శాఖ అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ ఏంఈఐఎల్ ప్రతినిధులు వివరించారు. గ్యాప్-1, డి-హిల్, గ్యాప్-2, జి-హిల్, ప్రధాన డాం ఎగువ, దిగువ భాగాలు, డి-వాల్, డి-వాటరింగ్ ఛానల్, రాక్ ఫిల్, క్లే స్టాక్ను నిపుణుల బృందం పరిశీలించింది.
ఐదు పర్యటనల్లో అనేక సిఫార్సులు : ఇప్పటికే విదేశీ నిపుణుల బృందం పర్యటనల్లో అనేక సిఫార్సులు చేసింది. అప్పట్లో డి వాల్ పురోగతిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇలాగే సాగితే అనుకున్న సమయానికి పని పూర్తికాదని పేర్కొంది. తాజా పరిస్థితుల ప్రకారం డి వాల్లో కొంత వేగం పెరిగింది. దాదాపు 50% పనులు పూర్తయ్యాయి. డి వాల్ బ్లీడింగ్పై అప్పట్లో చర్చలు జరిగాయి. ఉష్ణోగ్రత, ఇతరత్రా మార్పుల వల్ల ఆ సమస్య పరిష్కారమైందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. కోర్ తీసి పరీక్షలు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
- ఆకృతుల రూపకల్పనకు డేటాను ఆధునికీకరించాలని సిఫార్సు చేశారు. డైనమిక్ సిస్మిక్ విశ్లేషణ లేదని పేర్కొన్నారు. ఇంకా పురోగతి సాధించాల్సి ఉంది.
- ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణ ప్రాంతంలో సీపేజి నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా పంపుల సామర్థ్యం సరిపోతుందా లేదా అనేది నిర్ధారించాలని గతంలో సూచించారు. ఈ వరద కాలంలో గోదావరిలో తక్కువ ప్రవాహాలే ఉన్నాయి. ఇంతవరకు ఆ ఇబ్బంది లేదు.
- నాణ్యత మదింపు మాన్యువల్ సిద్ధం చేశారు. తుదిరూపు రావాల్సి ఉంది.
- ప్రాజెక్టు నిర్మాణ షెడ్యూలుకు తుదిరూపు ఇవ్వాలని గతంలో సిఫార్సు చేశారు. ప్రైమావీరా సాఫ్ట్వేర్ ఆధారంగా దాన్ని సమీక్షించాలనేది ఉద్దేశం. తుదిరూపు రావాల్సి ఉంది.
డీప్ సాయిల్ మిక్సింగ్ మెథడాలజీకి ఓకే : పోలవరం ప్రాజెక్టులో భారీ వరదల వల్ల నేల స్వభావం మారిపోయింది. అక్కడ డీప్ సాయిల్ మిక్సింగ్ చేయాలి. ఆ మెథడాలజీకి విదేశీ నిపుణుల బృందం ఇప్పటికే సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలియజేసింది. అయితే మరో విధానాన్ని కూడా ఒక నిపుణుడు ప్రతిపాదించి అందులోని లాభనష్టాలు అధ్యయనం చేయాలని పేర్కొన్నారు. దాదాపు 550 మీటర్ల మేర డీప్ సాయిల్ మిక్సింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 12 నుంచి 16 మీటర్ల లోతు వరకు చేయాలి. వైబ్రో కాంపాక్షన్ పనులకు సంబంధించి తిరుపతి ఐఐటీ చేసిన అన్ని పరీక్షల ఫలితాలు సమర్పించారు. తాము అధ్యయనం చేసిన తర్వాత అభిప్రాయాలు తెలియజేస్తామని విదేశీ నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
