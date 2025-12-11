రిసార్టు కాదండోయ్, సర్కారు బడి - విరాళాలతో రూపురేఖలు మార్చిన ఉపాధ్యాయుడు
విరాళాలతో శిథిలావస్థకు చేరిన బడిని బొమ్మరిల్లులా తీర్చిదిద్దిన ఉపాధ్యాయుడు - పిల్లలకు ఆటపాటలతో చదువులు - శత శాతం హాజరుతో పాఠశాలలో సందడి చేస్తున్న పిల్లలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 8:18 PM IST
Teacher Changed Face of School in Alluri District : ఉపాధ్యాయ వృత్తి అంటే ఉదయం పాఠశాలకు వచ్చి సాయంత్రం వెళ్లే ఓ ఉద్యోగం కాదని నమ్మారు ఆ ఉపాధ్యాయుడు. చదువుకు దూరంగా ఉన్న గిరిజన బిడ్డల్ని సరస్వతి నిలయాలకు చేర్చడమే బాధ్యతగా భావించాడు. కానీ పాఠశాల శిథిలస్థితిని చూసి చలించిపోయాడు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులతో మమేకమై బడి బాగు కోసం నడుం కట్టారు.
అందరికీ చదవుపై అవగాహన కల్పించి విరాళాలు సేకరించారు. ఆ ఉపాధ్యాయుడి చొరవను చూసి అధికారులు సైతం సాయం చేశారు. చివరికి ప్రభుత్వ బడిని ప్రైవేట్ రిసార్టులాగా మార్చి ఆదర్శ ఉపాధ్యాయుడిగా అందరి మన్ననలు అందుకుంటున్నారు. అంతేగాక 100 శాతం హాజరుతో ఆ పాఠశాలకు విద్యార్థులు వస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు? అతను చేసిన పనులు ఏంటి? అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే అల్లూరి జిల్లాకు వెళ్లాల్సిందే.
అదో మారుమూల గిరి పల్లెలోని బడి. శిథిలావస్థకు చేరింది. పిల్లల్ని పంపేందుకు తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్న అక్కడి ఉపాధ్యాయుడు విరాళాలతో దాన్ని బొమ్మరిల్లులా తీర్చిదిద్దారు. ఇప్పుడు శత శాతం హాజరుతో ఆ గిరుల్లో పిల్లలు సందడి చేస్తున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదబయలు మండలంలోని గోమంగి, కిముడుపల్లి పంచాయతీలకు కలిపి వన్నాడలోని గిరిజన సంక్షేమ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. ఇందులో ఒకటి నుంచి 5 తరగతులు ఉన్నాయి. 40 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు.
పాఠశాలను చూసి ముచ్చటపడ్డ కలెక్టర్ : పాఠశాల శిథిలస్థితికి చేరడంతో ఉపాధ్యాయుడు నవీన్కుమార్ చొరవ తీసుకున్నారు. తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులకు అవగాహన కల్పించి విరాళాలు పోగు చేశారు. ఉపాధ్యాయులు, అధికారులు, ఎంఈవోలు, డీఈవో, జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా వారూ సాయం చేశారు. సమకూరిన రూ.4 లక్షలతో పాఠశాలను బొమ్మరిల్లులా తీర్చిదిద్దారు. గోడలపై చిత్రాలను గీయించారు. వసతులన్నీ కల్పించారు. పిల్లలకు ఆటపాటలతో చదువు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఇంకేం పిల్లలు క్రమం తప్పకుండా రావడం మొదలుపెట్టారు. జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్కుమార్ ఈ పాఠశాలను చూసి ఎంతో ముచ్చటపడ్డారు. ఉపాధ్యాయుడి కృషిని అభినందించారు.
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులు: అంతేగాక నైపుణ్య మనోవికాస పద్ధతుల్లో విద్య బోధిస్తూ విద్యార్థులకు చేరువయ్యారు ఉపాధ్యాయుడు నవీన్కుమార్. వారికోసం ప్రత్యేక ట్రాక్ యూనిఫామ్ కొనిపించి,పేర్లు ప్రింట్ చేయించాడు. తమ టీచర్ అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నాడని విద్యార్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామంలోని యువత, కొందరు దినసరి కూలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా ఉన్నారు. వారంతా విరాళాలు ఇవ్వడంతో పాటు దాదాపు నెలరోజులపాటు నిర్విరామంగా శ్రమదానం చేసి తమ ప్రాంతాన్ని తామే అభివృద్ధి పరుచుకునేందుకు నడుం బిగించారు.
పింఛను డబ్బులతో బడి నిర్మాణం: జాయిన్ అయిన ఏడాదికే 15 మంది ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య 40కి చేర్చాడీ యువ ఉపాధ్యాయుడు. వివిధ పోటీ పరీక్షల్లో సీట్లు సాధించేలా శిక్షణ ఇచ్చాడు. 8 మంది చిన్నారులు నవోదయ వంటి స్కూళ్లలో సీటు సాధించారు. దీంతో వారి తల్లిదండ్రులకూ అతడిపై నమ్మకం కలిగింది. వృద్ధులు సైతం తమ పింఛను డబ్బులు ఇచ్చి బడి నిర్మాణ పనుల్లో పాల్గొన్నారు.
ప్రభుత్వ బడిని ప్రైవేట్ పాఠశాలకు దీటుగా మార్చిన నవీన్ కుమార్ ప్రస్తుతం గ్రామస్థులు, ఇతరుల సహాయంతో పాఠశాలను నడిపిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వం అండగా నిలిస్తే మరింత పురోగతి సాధించవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారని ఎదురుచూడకుండా పాఠశాల రూపురేఖలు మార్చిన ఉపాధ్యాయుడు నవీన్కుమార్ ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
విద్యార్థుల సంఖ్య పెంచడమే లక్ష్యం - వినూత్నంగా ఆలోచించిన టీచర్
స్కూల్ గ్రంథాలయానికి బహుమతిగా పుస్తకం - ఉపాధ్యాయుల స్ఫూర్తితో విద్యార్థులూ!