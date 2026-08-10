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పునర్జన్మ ప్రసాదించేదీ అమ్మే - అవయవదాతల్లో 80 శాతానికి పైగా అతివలే

అవయవ దాతల్లో 80 శాతానికి పైగా మహిళలే - ఆర్గాన్‌ ఫెయిల్యూర్‌ బాధితుల్లో పురుషులు, స్త్రీలు దాదాపు సమానమే - వాటిని పొందడంలో మాత్రం మహిళలు వెనుకే - 'ది లాన్సెట్​'లో ప్రచురణ

Organ Donation Disparity in India
Organ Donation Disparity in India (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 12:19 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 12:34 PM IST

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Organ Donation Disparity in India : ఈ సృష్టిలో స్వచ్ఛమైనది, వెలకట్టలేనిది అమ్మ ప్రేమ. కడుపులో నవమాసాలు మోసి పురిటినొప్పులు భరించి పిల్లలకు జన్మనివ్వడంతో పాటు ఏలోటూ రాకుండా పెంచి పెద్దచేసే 'మాతృమూర్తి' ప్రేమను కొలవలేం, వెలకట్టలేం. ఆమె రుణాన్ని ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేం. జీవితంలో ఏ దశలో ఏ అవసరం వచ్చినా వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది అమ్మే. మరుజన్మను ప్రసాదించే అవయవదానంలోనూ అమ్మదే మొదటిస్థానమని వైద్యనివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆర్గాన్​ ఫెయిల్యూర్ బాధితుల్లో స్త్రీ, పురుషులు సమానంగానే ఉంటున్నప్పటికీ దాతల్లో 80 శాతానికిపైగా మహిళలేనట. అందులోనూ ముందుంది అమ్మే, ఆ తర్వాత స్థానంలో భార్య, అక్కాచెల్లెల్లున్నారని ఈ అధ్యయన నివేదిక సారాంశం.

అవయవదాతల్లో 80 శాతం మహిళలే : మనదేశంలో ఆర్గాన్​ ఫెయిల్యూర్​ కేసులు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. జనాభా పెరుగుదల, మధుమేహం, వ్యాయమలేమి, బీపీ తదితర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల భారం పెరుగుతున్నకారణంగా 2040 నాటికి వార్షిక అవయవ మార్పిడి అవసరాలు 4.63 లక్షలకు పెరగుతాయని తాజా అధ్యయనం వెల్లడించింది. అయితే ఈ అధ్యయనం మహిళలకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని ప్రస్తావించింది. ఆర్గాన్​ ఫెయిల్యూర్​ బాధితుల్లో పురుషులు, మహిళలు దాదాపుగా సమానంగానే ఉంటున్నప్పటికీ దాతల్లో మాత్రం మహిళలే 80 శాతానికి పైగా ఉంటుండటం పరిశీలించదగ్గ విషయం.

ఇదే సమయంలో అవయవ మార్పిడి పొందుతున్న మహిళల సంఖ్య మాత్రం తక్కువగా ఉండటమనేది మరో కీలక అంశంగా గుర్తించారు. 2021 లెక్కల ప్రకారం మొత్తం ఆర్గాన్‌ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్‌ కేసుల్లో మూత్రపిండాలు పొందిన వారిలో 36.8%, లివర్ పొందిన వారిలో 30.4%, ఊపిరితిత్తులు మార్పిడి 47.2 శాతం, హృదయం మార్పిడి పొందిన వారిలో కేవలం 23.5% మాత్రమే మహిళలున్నారు. దిల్లీ, మహారాష్ట్రకు చెందిన నెఫ్రాలజీ వైద్యనిపుణులు డా.హరి శంకర్‌ మేష్రామ్, డాక్టర్‌ సౌరబ్‌ పూరీ, సంస్కృతి చౌహాన్, డా.మనీశ్ బల్వానీ, డా.వివేక్‌ కుటే తదితరులు ఈ పరిశోధన నిర్వహించారు. ఈ అధ్యయన పత్రం ‘ది లాన్సెట్‌ రీజినల్‌ హెల్త్‌-సౌత్‌ ఈస్ట్‌ ఆసియా’ అనే జర్నల్‌లో తాజాగా ప్రచురితమైంది.

అవసరాలతో పోల్చితే అందుతున్నది అరకొరే : ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంఖ్యలో అవయవ మార్పిడి పూర్తి చేస్తున్న దేశాల్లో మనదేశం మూడో స్థానంలో ఉంది. కానీ దేశంలోని అవసరాలతో పోలిస్తే అందుతున్నటువంటి సేవలు స్వల్పమేనని అధ్యయనం స్పష్టం చేస్తోంది. దేశ జనాభాలో 29% మంది మాత్రమే నివసించే తమిళనాడు, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కేరళ, దిల్లీలో దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ఆర్గాన్‌ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్స్‌లో 80-96% వరకు జరుగుతుండటం గమనార్హమని తెలిపింది. అవయవ మార్పిడిలో తమిళనాడు మొదటి స్థానంలో ఉండగా తెలంగాణ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.

అవయవంబాధితులుమార్పిడులుశాతం
కిడ్నీలు1,25,8949,1057.2
కాలేయం1,84,5422,847 1.5
హృదయం83,8411510.2
ఊపిరితిత్తులు11,2531331.2
2040 నాటికి అవయవ మార్పిడి అవసరాల అంచనా
మూత్రపిండాలు1,43,722
కాలేయం2,10,649
గుండె95,711
ఊపిరితిత్తులు12,846

పెరుగుతున్న కాలేయ వైఫల్య ముప్పు : అత్యధికంగా విద్యావంతులున్న అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మూత్రపిండాలకు డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉంటే మనదేశంలో మాత్రం ప్రాణాంతక సిరోసిస్, ఫ్యాటీ లివర్‌ అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా లివర్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్​కు డిమాండ్‌ క్రమేణా పెరుగుతోంది. మన దేశంలో జరిగే అవయవ మార్పిడిల్లో 80% కంటే ఎక్కువ జీవించి ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ (లివింగ్‌ డోనర్స్‌) నుంచే వస్తున్నాయి. జీవన్మృతులు(బ్రెయిన్​ డెడ్​) నుంచి అవయవ దానాల రేటు స్పెయిన్, అమెరికా తదితర దేశాలతో పోలిస్తే 50-70 రెట్లు తక్కువగా ఉంది.

అవసరాలు, మార్పిడులు : 2021 లెక్కల ప్రకారం దేశంలో సంవత్సరానికి దాదాపు 3.9 లక్షల మందికి అవయవ మార్పిడులు అవసరం కాగా వాటిలో పూర్తయినవి చాలా తక్కువే అని చెప్పవచ్చు.

"తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ‘జీవన్‌దాన్‌(జీవన్‌దాన్‌ కడావర్‌ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్‌ ప్రోగ్రామ్‌)’ విధానమనేది అత్యంత విజయవంతమైన వ్యవస్థగా గుర్తింపు పొందింది. అయితే రాష్ట్రంలో ఆర్గాన్​ ట్రాన్స్​ప్లాంటేషన్ సేవలన్నీ దాదాపు హైదరాబాద్‌కే పరిమితమయ్యాయి. ఈ సేవలను మరింత విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది"-

డా. శ్రీభూషణ్‌రాజు, నోడల్‌ ఆఫీసర్, జీవన్‌దాన్‌

అవయవదానంపై అపోహలు తొలగిద్దాం : అవయవదానంలో అమ్మదే అగ్రస్థానమని ఈనాడు దినపత్రికలో ప్రచురితమైన కథనంపై హైదరాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్ స్పందించారు. త్యాగానికి సజీవరూపం అమ్మ అని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో పేర్కొన్నారు. అవయవదాతల్లో 80 శాతానికి పైగా మాతృమూర్తులే ఉన్నారన్నారన్నారు. స్త్రీలకు అనారోగ్యం వచ్చి అవయవమార్పిడి అవసరమైనప్పుడు వారు తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారని సజ్జనార్ తన ట్వీట్​లో పేర్కొన్నారు. ఆర్గాన్​ డొనేషన్​పై అపోహలను తొలగిద్దాం, మరొకరి జీవితంలో వెలుగులు నింపుదామని సజ్జనార్‌ సుదీర్ఘ పోస్టు పెట్టారు.

తాను జీవన్మృతుడై - నలుగిరికి పునర్జన్మనిచ్చిన ఆలయ పూజారి

దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ

Last Updated : August 10, 2026 at 12:34 PM IST

TAGGED:

ORGAN TRANSPLANT CRISIS IN INDIA
అవయవ దాతల్లో అధికశాతం మహిళలే
MAJORITY OF ORGAN DONORS ARE WOMEN
ORGAN DONATION DISPARITY
ORGAN DONATION DISPARITY IN INDIA

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