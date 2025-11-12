బాలల దినోత్సవం 2025 స్పెషల్ - వారిని రక్షించే ఈ చట్టాల గురించి తెలుసుకోండి!
నవంబర్ 14న జాతీయ బాలల దినోత్సవం - వారిని రక్షించేందుకు చట్టాలను తెచ్చిన భారత ప్రభుత్వం - అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!
Published : November 12, 2025 at 8:49 PM IST
Story about Child Protection Laws : నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. దేశ భవిష్యత్తు, అభివృద్ధి వారి చేతుల్లోనే ఉంది. భారత రాజ్యాంగం ప్రతి చిన్నారికి విద్య, రక్షణ, ఆరోగ్యం, గౌరవప్రదమైన జీవనానికి హక్కు కల్పిస్తుంది. ఈ హక్కులను రక్షించేందుకు భారత ప్రభుత్వం అనేక చట్టాలను చేసింది. కానీ అవగాహన సరిగా లేక చట్టాలు పుస్తకాలకే పరిమితం అవుతున్నాయి. ఆచరణలో నిలిపి చట్టాల అమలు ద్వారా చిన్నారులకు రక్షణ కల్పించడంతో పాటు వారికి విద్య, ఆరోగ్యం అందించటం సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. బాలల రక్షణతోనే దేశ భవిత. పిల్లలూ నవంబర్ 14న జాతీయ బాలల దినోత్సవం ఉంది కదా? ఈ సందర్భంగా బాలల రక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కొన్ని ముఖ్యమైన రక్షణ చట్టాలు గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
జువైనల్ జస్టిస్ చట్టం : ఇది 2015 సంవత్సరంలో అమలులోకి వచ్చింది. 18 సంవత్సరాలలోపు వయసు ఉన్న వారంతా బాలలే. నేరాల్లో చిక్కుకున్న లేదా రక్షణ అవసరమైన పిల్లలకు న్యాయపరమైన రక్షణ కల్పించేందుకు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. బాలల సంరక్షణ కమిటీలు, పునరావాస కేంద్రాలు సైతం ఏర్పాటు చేశారు.
బాల్య వివాహ నిషేధం (2006) : 18 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న అమ్మాయిలు, 21 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న అబ్బాయిలకు వివాహం చేయడం నేరం. ఒక వేళ ఇలాంటి పెళ్లి జరిగినా దానిని చెల్లకూడని వివాహంగా చట్టం నిర్దేశిస్తుంది.
అత్యాచారాల నుంచి రక్షణ : లింగ వివక్ష లేకుండా ఎవరైనా పిల్లలు (18 సంవత్సరాల లోపు) లైంగిక దాడులు, వేధింపులకు గురైతే వారికి రక్షణ కల్పించడమే పోక్సో చట్టం (2012) ఉద్దేశం. నేర తీవ్రతను బట్టి జీవిత ఖైదు లేదా ఉరిశిక్ష కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుంది. కేసుల విచారణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేసింది.
విద్యా హక్కు : పాఠశాల ఈడు పిల్లలకు ఉచిత, నిర్బంధ విద్యను అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 2009లో ఈ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది. 6 నుంచి 14 సంవత్సరాల బాలలకు కుల, జాతి, మత, ఆర్థిక అసమానతలకు అతీతంగా విద్యను అందించేందుకు విద్యను హక్కుగా గుర్తించి అమలు చేస్తున్నారు.
బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిరోధక : 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను పనిలో పెట్టడం నేరంగా భావిస్తూ 1986లో బాల కార్మిక నిరోధక చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. 14 నుంచి 18 సంవత్సరాల బాలలను ప్రమాదకర ఉద్యోగాలలో పెట్టడాన్ని కార్మిక నిరోధక చట్టం నిరోధించింది.
రక్షణగా 1098 : ఎవరైనా చిన్నారి ప్రమాదంలో ఉన్నారని అనిపిస్తే చైల్డ్లైన్ నెంబరు 1098కు కాల్ చేస్తే సంబంధిత అధికారులు స్పందించి రక్షణ కల్పిస్తారు. ఈ నెంబర్ 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఉచిత న్యాయ సహాయం : న్యాయసేవాధికార చట్ట ప్రకారం బాలలందరూ ఉచిత న్యాయ సహాయానికి అర్హులు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని కోర్టులలో న్యాయసేవాధికార సంస్థను సంప్రదించి ఉచిత న్యాయ సహాయం పొందే అవకాశం ఉంది.
"పిల్లల రక్షణకు ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిపై అవగాహన లేకపోవటం కారణంగా సరైన న్యాయం పొందలేకపోతున్నారు. బాలలను చైతన్యపరిచే ఉద్దేశంతో జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో బడిలో, కాలేజీలో న్యాయవిజ్ఞాన శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నాం. సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలు తెలుసుకోవాలి. తమ పిల్లలను చైతన్యపరిస్తే లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. ఈ మేరకు కృషి చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతీ ఒక్కరిపై ఉంది."- పి.లక్ష్మీ శారద, సూర్యాపేట జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, సూర్యాపేట
చిన్న పిల్లలకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్పై అవగాహన ఇవ్వాలి! - పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు
పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!