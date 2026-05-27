కారుకు వారంలో ఒక రోజు సెలవిద్దాం - ప్రజా రవాణా వినియోగిద్దాం
ఇంధన పొదుపునకు కొత్త ట్రెండ్ - వారంలో ఒక రోజు 'ప్రజారవాణా'పై ప్రజల్లో అవగాహన - వాయుకాలుష్య నియంత్రణ చేసేలా కార్యక్రమాలు - ప్రధాన నగరాల్లో ఇప్పటికే మొదలైన 'నో కార్ డే' ట్రెండ్
Published : May 27, 2026 at 1:16 PM IST
Public Transport Day In A Week : పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలపై పడింది. దీంతో అనేక దేశాల్లో సంక్షోభం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంధన పొదుపు పాటించాలని హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రధాని పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మరో వైపు రోజు రోజుకూ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వారంలో ఒక రోజు 'ప్రజారవాణా' వినియోగంపై అనేక రకాల ప్రచార కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా 'నో కార్ డే' వంటి కార్యక్రమాలు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా వారంలో ఏదైనా ఒక రోజు సొంత వాహనాన్ని పక్కనపెట్టి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ను ఉపయోగించాలనే ఉద్దేశంతో 'వారంలో ఒక రోజు ప్రజారవాణా' వినియోగంపై అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. బస్సు, రైలు, మెట్రోను ఉపయోగించుకోవాలి. ఫలితంగా కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ను తగ్గించాలని భావిస్తున్నాయి. రాజధాని నగరంలోనూ ప్రజారవాణాను ప్రోత్సహిస్తూ ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలను ఆచరించడం ద్వారా ఉద్గారాలను, ఇంధన వ్యయాన్ని తగ్గించవచ్చు. జాతీయ వాయుశుద్ధి కార్యక్రమం (నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రొగ్రామ్) లక్ష్యాలను సాధించవచ్చు.
దిల్లీలో ప్రతి శుక్రవారం నో కార్ డే : దేశ రాజధానిలో అనేక మంది ప్రతి శుక్రవారం కారు ఉపయోగం తగ్గించి, నడక, సైకిల్, ప్రజారవాణా మార్గాలను వినియోగించి గమ్యస్థానాలను చేరుకుంటున్నారు. ఇదే కార్యక్రమాన్ని అనేక మంది స్వచ్ఛందంగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచే ప్రారంభించారు. ఈ క్యాంపెయన్లో అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు, పౌరులు పాల్గొంటున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ సంస్థలు సోషల్మీడియాలో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ప్రచారాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇదే రోజున ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్లు చేపడుతున్నాయి.
చండీగఢ్లో ప్రతి బుధవారం : ప్రధాని మోదీ పిలుపు నేపథ్యంలో చండీగఢ్లో ఇటీవల నో కార్ డేను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను భాగస్వామ్యమయ్యారు. ఫోర్ వీలర్ల వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు వాటికి ఒక రోజు సెలవు ఇస్తూ నడక, సైకిల్, బస్సులు, కార్పూలింగ్లో ఆఫీసులకు చేరుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. చండీగఢ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనిట్ దీనికోసం 17 మార్గాల్లో ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతోంది.
- బెంగళూరులో నగరంలో నెలలోని ఆఖరి ఆదివారం 'సైకిల్ డే, బస్ డే' వంటి కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు.
- రాంచీలో ప్రతి శనివారం 'హర్ శనివార్ నో కార్' కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు.
- వీటిలో భాగంగానే అనేక రాష్ట్రాల్లోని రాజకీయ నాయకులు సైతం తమ కాన్వాయ్ను తగ్గించుకున్నారు.
ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో కాలుష్యం నమోదవుతోందిలా :
- హైదరాబాద్ నగరంలో రోజూ 43,598 కేజీల పీఏ 2.5 అతిసూక్షధూళి కణాలు వెలువడుతున్నాయని అధికార గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే వాటిలో 17,260 కేజీలు (39 శాతం) వాహనాల ద్వారానే వెలువడుతున్నట్లు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
- నైట్రస్ ఆక్సైడ్ 1,89,133 కేజీలు వెలువడుతున్నట్లు పేర్కొంటున్నాయి. వాటిలో వాహనాల నుంచి దాదాపుగా 85 శాతం అంటే 1,60,567 కేజీలు ఉంటోంది.
- వీటితో పాటు రోజుకు 2,93,898 కేజీల కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విడుదలవుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిలో 2,22,517 కేజీలు (76 శాతం) వాహనాల నుంచి వెలువడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రాహ్గిరి దినోత్సవం : సుస్థిర పట్టణ జీవనానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ దేశంలోనే మొదటి వాహన రహిత పౌర కార్యక్రమానికి రాహ్గిరి దినోత్సవం నాంది పలికింది. 2013 గురుగ్రామ్లో మొదలైన ఈ కార్యక్రమం ప్రతి ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ రోజున సుమారు 5 గంటల పాటు నిర్దేశిత వీధులు వాహన రహిత ప్రాంతాలుగా మారిపోతాయి. పౌరులంతా నడక, సైకిళ్లకే ప్రాధాన్యమిస్తూ సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
