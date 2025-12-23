వ్యవసాయంలో వీరికి తిరుగులేదు - పురుషులకు ఏమాత్రం తీసిపోరు!
వ్యవసాయంలో రాణిస్తున్న మహిళా రైతులు - భర్త తోడు లేకున్నా ముందడుగు - పురుషులతో పోటీగా అధిక దిగుబడి సాధిస్తూ పిల్లలను ప్రయోజకులను చేసిన నారీమణులు
Published : December 23, 2025 at 1:00 PM IST
National Farmer Day Special Story : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కొందరు మహిళా రైతులు వ్యవసాయంలో రాణిస్తున్నారు. తోడుగా భర్త లేకపోయినప్పటికీ వెనక్కి తగ్గకుండా సాగు చేస్తున్నారు. తమ కుటుంబ భారాన్ని మోస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. పురుషులతో పోటీ పడుతూ అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు. అలాగే వారి పిల్లలను ప్రయోజకులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఒంటరివాళ్లమని కుంగిపోకుండా, ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగుతూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. నేడు జాతీయ రైతుల దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళా రైతులపై స్ఫూర్తిదాయక కథనం.
పిల్లలను ప్రయోజకులుగా తీర్చిదిద్ది : ఖానాపురం మండలం మనుబోతులగడ్డకు చెందిన ఎద్దు ధనమ్మ భర్త 2014లో రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. ఆమె తనకున్న నాలుగెకరాలతో పాటు మరో నాలుగెకరాల పొలాన్ని కౌలుకు తీసుకొని వరి పంట సాగు చేస్తున్నారు. ఆమె పెద్ద కుమారుడు చితేష్ ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా చెన్నైలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా, చిన్న కుమారుడు జితేందర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. కుమార్తెకు వివాహం చేశారు.
అన్ని పనులు తానే చేసుకుంటూ : నర్సంపేట మండలం భోజ్యానాయక్తండాకు చెందిన ప్రమీల భర్త భట్టు రాజేష్ పదేళ్లుగా ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. దాంతో ఇంట్లో ఖాళీగా ఎందుకు ఉండటం అన్న ఆలోచనతో తమకున్న రెండెకరాల్లో మొక్కజొన్న, వరి పండిస్తున్నారు. విత్తనాలు కొనడం దగ్గరి నుంచి పంట విక్రయించే వరకు అన్ని పనులను స్వయంగా తానే చేసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా కుమారుడు, కుమార్తెలను చదివిస్తున్నారు.
ద్విచక్ర వాహనంపై కూరగాయల విక్రయం : హనుమకొండ జిల్లా ఆత్మకూరుకు చెందిన తనుగుల ఆగమ్మ భర్త కుమార స్వామి పదేళ్ల క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందాడు. దీంతో ఆగమ్మ కుటుంబ పోషణ బాధ్యతలను తన భుజాలపై వేసుకున్నారు. తనకున్న రెండెకరాల పొలంతో పాటు మరో రెండెకరాల భూమిని ఆమె కౌలుకు తీసుకుంది. ఆ భూమిలో మొక్కజొన్న, కొత్తిమీర, మెంతి, పుదీనా వంటి తదితర పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. అలాగే వాటిని అమ్మేందుకు కూడా ఎవరిపై ఆధారపడకుండా తన ద్విచక్ర వాహనంపై గ్రామంలో తిరుగుతూ కూరగాయలు విక్రయిస్తున్నారు. ఆమెకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అందులో ఇద్దరు కుమార్తెలకు వివాహాలు చేశారు. చిన్న కుమార్తె ఉన్నత చదువులు చదువుతోంది.
తోటి రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తూ : జనగామ జిల్లా జఫర్గఢ్ మండలం చెర్లతండాకు చెందిన లాకవత్ కమలమ్మ భర్త యాకుబ్ 20 ఏళ్ల క్రితం మృతి చెందడంతో ఆమె కుటుంబ పోషణ బాధ్యతలు చేపట్టారు. తనకున్న 8 ఎకరాల భూమిలో పత్తి, వరి, మొక్కజొన్న పంటలను సాగు చేస్తున్నారు. ఎవరి సాయం లేకుండా స్వయంగా తనే నాగలి పట్టి పొలాన్ని దున్ని, విత్తనాలు వేస్తున్నారు. పంట మార్పిడి విధానం, ఆధునిక పద్ధతుల్లో వ్యవసాయం చేస్తూ అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు. అంతేకాక ఇతర రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆమెకు కుమార్తె, కుమారుడు ఉండగా వారిద్దరికీ వివాహాలు చేశారు. ఇలా పలువురు మహిళలు ఎవరిపై ఆధారపడకుండా, ఎంతో కష్టపడి తమ అద్భుత ప్రగతిని చాటుతున్నారు. తమ జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమిస్తూ, యాంత్రీకరణ, ఆధునిక పద్ధతులు, సేంద్రియ వ్యవసాయం, పాడి పరిశ్రమల్లో సంచలన విజయాలను సాధిస్తున్నారు.
