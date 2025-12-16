యూరియా కష్టాలకు చెక్ - ఇక నుంచి ఇంటి నుంచే బుక్ చేసుకోవచ్చు
రైతులకు తీరనున్న యూరియా కష్టాలు - మొబైల్ యాప్ ద్వారా యూరియా బుకింగ్ - ఈ నెల 20 నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
Published : December 16, 2025 at 2:17 PM IST
Mobile App for Urea Booking : యూరియా కోసం తెలంగాణ రైతులు గత రెండు సీజన్లలో ఒక మినీ యుద్ధమే చేశారు. రాత్రీపగలు తేడా లేకుండా ఎరువుల షాపులు, సహకార సంఘాల వద్ద పడిగాపులు కాశారు. ఎండకు మండుతూ, వానకు తడుస్తూ క్యూలైన్లలో నిల్చున్నారు. తమ వంతు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆశగా ఎదురు చూశారు. తీరా వాళ్ల వంతు వచ్చే సరికి నో స్టాక్ అంటూ బోర్డు దర్శనమిచ్చేది. దీంతో రైతు నిరాశగానే అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగే వాడు.
యూరియా కోసం మగవాళ్లు, ఆడవాళ్లు అనే తేడా లేకుండా కొట్లాటలకు సైతం దిగిన సందర్భాలు చూశాం. ఈ సమస్యలు అన్నింటినీ పరిశీలించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కార మార్గానికి వచ్చింది. రైతు ఇంటి వద్ద నుంచే ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ ద్వారా యూరియా బుక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఈ బుకింగ్ ఈ నెల 20 నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా అమలు కానుంది. తర్వాత రాష్ట్రమంతటా అది విస్తరించనుంది.
రెండు సీజన్లకు 20 లక్షల టన్నుల యూరియా : ప్రతి సంవత్సరం రెండు వ్యవసాయ సీజన్లకు కలిపి 20 లక్షల టన్నుల మేరకు యూరియా వినియోగం అవుతోంది. దీని పంపిణీ ఏటేటా సమస్యగానే మారుతోంది. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో యూరియా కొరత వల్ల రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డారు, ధర్నాలు చేశారు. ఈ అంశాలన్నీ అధ్యయనం చేసిన వ్యవసాయ శాఖ, ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను రూపొందించింది. ఇందులో యూరియా సమాచారం నిక్షిప్తం చేస్తారు.
రైతు తన పంటలకు అవసరమైన పరిమాణాన్ని, తనకు అనుకూలమైన ఏ డీలరు వద్ద నుంచైనా తీసుకోవచ్చు. ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే ఒక ఐడీ వస్తుంది. దీని ఆధారంగా ఏ రోజు యూరియా సరఫరా చేస్తారో తెలుస్తుంది. ఆ రోజు డీలర్ వద్దకు రైతు వెళ్లి యూరియా కొనుగోలు చేయవచ్చు. యాప్ ద్వారా రైతులు తమ సమీపంలోని డీలరు, జిల్లా పరిధిలోని ఇతర డీలర్ల వద్ద ఉన్న నిల్వలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
రైతుల సమయం ఆదా : 'రైతులకు సమయం ఆదాతో పాటు యూరియా, ఇతర ఎరువుల పంపిణీని సరళతరం చేయడానికి ఈ విధానం తీసుకువచ్చాం. దీనిద్వారా ఎరువులు పక్కదారి పట్టకుండా, పంట పండించే రైతులకు మాత్రమే అందుతాయి. యాప్ వినియోగంపై అన్నదాతలకు సమస్యలు ఉంటే సంబంధిత వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారిని సంప్రదించవచ్చు. అధికారులందరూ యాప్ గురించి రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలి. రైతుల సౌకర్యార్థం, ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే పరిష్కరించేందుకు హెల్ప్లైన్ నంబర్లతో కూడిన ఫిర్యాదు పరిష్కార వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం.' అని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు చెప్పారు.
విడతల వారీగా సరఫరా :
- రైతులు ఒకేసారి కాకుండా విడతల వారీగా బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐదు ఎకరాల్లో భూమి ఉన్న రైతులు రెండు విడతల్లో, 5 నుంచి 20 ఎకరాల భూమి ఉన్న రైతులు మూడు విడతల్లో, అంతకంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న భూమిలో రైతులు నాలుగు విడతల్లో యూరియా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
- యూరియా బుకింగ్ యాప్లో పట్టా పాసుపుస్తకం నంబర్ నమోదు చేయగానే లింక్ చేసిన ఫోన్కు ఓటీపీ వస్తుంది. అది నమోదు చేయగానే సదరు రైతుకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది? ఏ పంట వేశారనే వివరాలతో పాటు ఆ పంటకు ఎంత యూరియా అవసరమనే సమాచారం, బుకింగ్ ఐడీ వస్తుంది. ఏదైనా అధీకృత రిటైలర్ లేదా సహకార సంఘాల నుంచి కొనుగోలు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
- బుకింగ్ కేవలం 48 గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది. ఆలోగా యూరియా తీసుకోనట్లయితే తిరిగి అది స్టాక్లోకి వెళ్తుంది. ఈ యాప్తో జిల్లా మొత్తంలో యూరియా ఎక్కడెక్కడ అందుబాటులో ఉందనే సమాచారం జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులకు సైతం తెలిసిపోతుంది.
