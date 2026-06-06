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గ్లోబల్ బ్రాండ్​గా పోచంపల్లి వస్త్రాలు - హైటెక్స్​లో ఆకట్టుకుంటున్న ఎగ్జిబిషన్

చేనేత వస్త్రాలకు మార్కెటింగ్ అవకాశాలను మెరుగు పరిచేలా ప్రదర్శన - ఇక్కత్, డబుల్ ఇక్కత్ చీరలతో పాటు వివిధ రకాల డ్రెస్ మెటీరియల్స్ - ప్రభుత్వ ఆధ్వర్వంలో ప్రదర్శన నిర్వహించడం సంతోషకరమన్న కార్మికులు

THREAD POCHAMPALLY EXHIBITION
THREAD POCHAMPALLY EXHIBITION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 5:20 PM IST

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Thread Pochampally Exhibition in Hyderabad Hitex : పోచంపల్లి చేనేతలు. ఈ పేరు వినగానే మగువల మనసు పులకిస్తుంది. ఆ వస్త్రాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ ప్రతిష్ట ఉంది. ఈ వస్త్రాలను ఎంతోమంది ప్రముఖులు మక్కువతో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. కొందరైతే పోచంపల్లి చేనేత చీరలంటూ గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. అంతటి పేరున్న పోచంపల్లి చేనేత వస్త్రాలకు మరింత మార్కెట్‌ కల్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే హైదరాబాద్ హైటెక్స్‌లో థ్రెడ్ పోచంపల్లి పేరుతో ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఏర్పాలు చేశారు. రెండు రోజులు సాగే ఈ ప్రదర్శనలో కొత్తకొత్త డిజైన్లు కలిగిన వస్త్రాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు.

యాదాద్రి- భువనగిరి కలెక్టర్ చొరవతో : పోచంపల్లి వస్త్రాలంటేనే ఓ ట్రేడ్‌మార్క్‌. అంతటి పేరున్న పోచంపల్లి వస్త్రాలకు మార్కెట్‌ అవకాశాలను మరింత పెంచేందుకు యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్‌ చొరవ తీసుకున్నారు. ఇందుకు థ్రెడ్ పోచంపల్లి పేరుతో హైదరాబాద్‌ హైటెక్స్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన ఏర్పాటుచేశారు. మూడు రోజులు సాగే ఈ ప్రదర్శనను మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డితో కలిసి ప్రారంభించిన చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కళాకారులు దేశానికి, రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని అని కొనియాడారు. ఇందులో పోచంపల్లికి చెందిన 60 స్టాళ్లు చుట్టు పక్కల గ్రామాలకు చెందిన 40 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన ఇక్కత్, డబుల్ ఇక్కత్ చీరలు పోచంపల్లి డిజైన్లతో కూడిన కాటన్ సారీస్, డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఇలా ఎన్నో వస్త్రాలను ప్రదర్శనలు ఉంచారు.

"ఇక్కడ మూడు రోజుల పాటు ఎగ్జిబిషన్​ ఉంటుంది. ఇందులో కాటన్, సిల్క్​, శారీస్ లాంటి అన్ని రకాల ఇక్కత్ వెరైటీలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఎగ్జిబిషన్​ వల్ల మాకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ పలు రకాల ఉత్పత్తులను ప్రదర్శనకు పెట్టాం. వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ మాకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాం. ఇక్కడ పోచంపల్లికి సంబంధించిన ప్రతి ఉత్పత్తి కూడా ఉంచడం జరిగింది. హైదరాబాద్​ మహిళలు అందరూ మా స్టాళ్లను సందర్శించి చీరలను కొనుగోలు చేసి ప్రోత్సహించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం"- చేనేత కళాకారులు

ఇలాంటి ప్రదర్శనలు మరిన్ని ఏర్పాటు చేయాలి : థ్రెడ్‌ పోచంపల్లి ప్రదర్శనలో ఎన్నో కొత్త డిజైన్లను ప్రదర్శిస్తున్నట్టు కళాకారులు చెబుతున్నారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చీరల డిజైన్లలో ఎన్నో మార్పులు చేస్తున్నట్టు వివరిస్తున్నారు. అయితే మార్కెటింగ్ సమస్య తమకు ప్రతిబంధకంగా ఉందని వాపోతున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వమే తమ ఉత్పత్తులు అమ్ముకునేందుకు ఓ వేదికను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమని చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ప్రదర్శనలు తరచూ ఏర్పాటు చేస్తే తమకు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందని చేనేత కార్మికులు అంటున్నారు. తమ చేతిలోని కళకు మరింత మెరుగులు పెట్టి నూతన వస్త్రాలను అందిస్తామంటున్నారు. హైటెక్స్‌ ప్రదర్శనలో తమ వస్త్రాలను కొనుగోలు చేసి తమను ప్రోత్సహించాలని చేనేత కళాకారులు హైదరాబాదీలను కోరుతున్నారు.

బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా రష్మీ ఠాగూర్ : మిస్​ ఇండియా స్టార్​ యూనివర్స్ -2018 రష్మీ ఠాగూర్​ను తెలంగాణ రాష్ట్ర చేనేత ఉత్పత్తులకు సంబంధించి బ్రాండ్ అంబాసిడర్​గా కేంద్రప్రభుత్వం నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె మే 17వ తేదీ నుంచి 21 వరకు నిర్వహించిన ఇంటర్నేషనల్ కేన్స్​ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్-2026లో తెలంగాణ చేనేత, జీఐ గుర్తింపు పొందిన పోచంపల్లి ఇక్కత్​ వస్త్రాలను ప్రదర్శించారు.

కేన్స్​ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​లో మెరవనున్న పోచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలు

పోచంపల్లి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తా : రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము

TAGGED:

POCHAMPALLY SAREES EXHIBITION
THREAD POCHAMPALLY EXHIBITION
థ్రెడ్ పోచంపల్లి ప్రత్యేక ప్రదర్శన
THREAD POCHAMPALLY EXHIBITION

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