కళతో చిన్నారుల భవితకు బాటలు - హైదరాబాద్లో 'పరోపకార్ 2026' ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని 'స్పిరిట్ కనెక్ట్' వేదికగా కళాఖండాల ప్రదర్శన - ఎగ్జిబిషన్లో సేకరించిన ప్రతి రూపాయి పేద పిల్లల చదువులకే వినియోగం - దాదాపు 3,000 మందికి పైగా గ్రామీణ పిల్లలకు మహదవకాశం
Published : August 10, 2026 at 2:46 PM IST
Special art Exhibition Paropakar 2026 : మాతామహుల చిత్రకళను, సామాజిక బాధ్యతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తూ హైదరాబాద్ నగరం మరో అద్భుతమైన సాంస్కృతిక ఘట్టానికి వేదిక కాబోతోంది. "కళ కేవలం గోడలను అలంకరించడానికే కాదు ఒక చిన్నారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి కూడా" అనే బృహత్తర ఆశయంతో 'పరోపకార్ 2026' పేరుతో ప్రత్యేక ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ సిద్ధమైంది.
హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్లోని 'స్పిరిట్ కనెక్ట్' వేదికగా ఆగస్టు 15, 16 తేదీల్లో (ఉదయం 10:00 నుంచి రాత్రి 8:00 వరకు) ఈ ప్రదర్శన జరగనుంది. ఆర్ట్ కనెక్ట్ భాగస్వామ్యంతో ప్రముఖ క్యూరేటర్ సుష్మ తోట ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తున్నారు.
ఆర్ట్ ద్వారా అక్షర ప్రదానం : ఈ ఎగ్జిబిషన్లో సేకరించిన ప్రతి రూపాయి నుంచి వచ్చే 100 శాతం నిధులను 'నచికేత తపోవన్' ద్వారా పేద పిల్లల విద్యార్జనకు వెచ్చించనున్నారు. పరోపకార్ ద్వారా ఒక కళాఖండాన్ని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్తే, ఒక చిన్నారిని బడికి పంపినట్లే అని క్యూరేటర్ సుష్మ తోట పేర్కొన్నారు. కళ మన జీవితాలను సమృద్ధి చేయడమే కాదు, ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపగలదని అన్నారు.
ప్రదర్శనలో ప్రముఖుల కళాఖండాలు: భారతీయ చిత్రకళా రంగంలో సువర్ణాక్షరాలతో నిలిచిపోయిన దిగ్గజాల ఆర్టిస్ట్-అప్రూవ్డ్ ప్రింట్లు, సెరిగ్రాఫ్లు, సెరామిక్స్, శిల్పాలు ఇక్కడ ప్రదర్శించనున్నారు. ఎమ్.ఎఫ్.హుస్సేన్, ఎస్.హెచ్. రాజా, అక్బర్ పదమ్సీ, క్రిషన్ ఖన్నా, తోట వైకుంఠం, సీమా కోహ్లీ, తదితరులకు సంబంధించిన చిత్రాలను ప్రదర్శించనున్నారు.
3,000 మందికి పైగా గ్రామీణ పిల్లలకు మహదవకాశం : ఈ ఏడాది సేకరించే నిధులతో 'నచికేత తపోవన్' కొడ్గల్ క్యాంపస్లో సరికొత్త సదుపాయాలను నిర్మించనున్నారు. దీనిలో భాగంగా వృత్తి విద్యా శిక్షణ కేంద్రాలు, సైన్స్ ప్రయోగాత్మక ల్యాబ్లు, అధునాతన లైబ్రరీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ విస్తరణ ద్వారా ప్రస్తుతం చదువుకుంటున్న 300 మంది పిల్లలతో పాటు, చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి దాదాపు 3,000 నుంచి 4,000 మంది పిల్లలకు మెరుగైన విద్యా అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
కళ, సామాజిక దృక్పథాల కలయిక : ప్రముఖ చిత్రకారుడు తోట వైకుంఠం గారి కళాత్మక వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న సుష్మ వ్యాపార వేత్తగా తనదైన ముద్ర వేశారు. నచికేత తపోవన్తో దాదాపు 15 ఏళ్లుగా ఉన్న అనుబంధంతో ఆమె ఈ కార్యక్రమాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ ప్రదర్శనకు ఇండియా ఫైన్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ (ముంబయి), ఆర్చర్ గ్యాలరీ, నామ్టెక్ ఫైన్ ఆర్ట్, తోట వైకుంఠం ఫౌండేషన్లు సహకారం అందిస్తున్నాయి.
పిల్లల భవిష్యత్తుకు బాటలు : ఈ ప్రదర్శనకు మద్దతుగా నిలిచిన ముదిత ట్రైబ్ అండ్ ఆర్ట్ కనెక్ట్ ఫౌండర్ మిహీక దగ్గుబాటి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. సమాజ హితం కోసం ప్రజలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చినప్పుడే కళకు నిజమైన శక్తి వస్తుందని ఆమే పేర్కొన్నారు. సృజనాత్మకత, రూపకల్పన, ఆలోచనలు ఒకే చోట కలిసే వేదికను నిర్మించడమే ఆర్ట్ కనెక్ట్ లక్ష్యమని అన్నారు. పరోపకార్కు ఆతిథ్యమివ్వడం ద్వారా పిల్లల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉందని ఆమె ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
"మీరు పరోపకార్ ద్వారా ఒక కళాఖండాన్ని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్తే, ఒక చిన్నారిని బడికి పంపినట్లే. కళ మన జీవితాలను సమృద్ధి చేయడమే కాదు, ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపగలదు." - సుష్మ తోట, క్యూరేటర్
ఈవెంట్ వివరాలు ఇలా :
- కార్యక్రమం : పరోపకార్ 2026 (ఆర్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్)
- తేదీలు : ఆగస్టు 15, 16
- సమయం : ఉదయం 10:00 నుంచి రాత్రి 8:00 వరకు
- వేదిక : స్పిరిట్ కనెక్ట్, జూబ్లీహిల్స్, హైదరాబాద్.
- ప్రవేశం : ఉచితం (అందరికీ ఆహ్వానం)
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