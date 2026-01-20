ETV Bharat / state

విడాకులు ఇవ్వకుండానే సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్​ రెండో పెళ్లి - పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితులు

సాఫ్ట్​వేర్‌ ఇంజినీర్‌ ముసుగులో మహిళలను పెళ్లి చేసుకొని మోసగిస్తున్న వైనం - ఎస్పీ కార్యాలయంలో తమను మోసగించిన వ్యక్తిపై ఫిర్యాదు చేసిన బాధిత మహిళలు

Perpetual Groom
Perpetual Groom (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 8:09 PM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Perpetual Groom: పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట. ఇద్దరు మనుషుల సుదీర్ఘమైన, ఫలవంతమైన ప్రయాణమని అర్థం. సంతోషం, కష్టం, బాధ్యతలు, బంధాలను పంచుకుంటూ కలిసి జీవించే బంధం. అందుకే పెళ్లి చేసుకునే ముందు పెద్దలు అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలు చూసి సంబంధాలు కుదుర్చుకునే వారు. ఇది ఒక పెద్ద బాధ్యతగా భావించేవారు. కానీ మారుతున్న కాలంలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. అయితే కలిసిన రెండు మనసులు కూడా హాయిగా జీవితం సాగిస్తున్నారు. కానీ అదే ప్రేమ పేరుతో కొంతమంది యువకులు యువతులను నమ్మించి మోసం చేస్తున్నారు. అమ్మాయిలు గుడ్డిగా అబ్బాయిలను నమ్మి మోసపోతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఈ మధ్య చాలా జరుగుతున్నాయి. అలాంటి ఘటనే గుంటూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

సాఫ్ట్​వేర్‌ ఇంజినీర్‌ ముసుగులో మహిళలను పెళ్లి చేసుకొని మోసగిస్తున్న వ్యక్తిపై ఇరువురు బాధితులు సోమవారం గుంటూరు పోలీసు కార్యాలయంలో ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. స్పందించిన ఎస్పీ ప్రత్యేక దర్యాప్తునకు ఆదేశించారు. బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుంటూరుకు చెందిన శ్రీకాంత్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. రేపల్లెకు చెందిన ఓ యువతి అతనికి దూరపు బంధువు కావడంతో శుభకార్యాలకు హాజరయ్యే సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది.

కట్నంగా రూ.10 లక్షలు, 15 సవర్ల బంగారం: యువతి డిగ్రీ చదువుకొని హైదరాబాద్‌లో ఉంటోంది. ఆమె తండ్రి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. వారి పెళ్లికి అమ్మాయి పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో శ్రీకాంత్‌ ఆమెను తీసుకెళ్లి 2019లో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పెద్దలు వారి పెళ్లిని అంగికరించి కట్నంగా రూ.10 లక్షలు, 15 సవర్ల బంగారం, ఇతర లాంఛనాలు చేశారు. ఆమె గర్భవతి అయిన తర్వాత పుట్టింటికి పంపించాడు. తర్వాత నుంచి ఆమెను పట్టించుకోలేదు. అధిక కట్నం తీసుకురమ్మని వేధించేవాడు. వారికి ఒక బాబు అయినా ఆమెను కాపురానికి తీసుకెళ్లలేదు. పెద్దల సమక్షంలో మాట్లాడినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో అతనిపై పోలీసుస్టేషన్‌లో, కోర్టులో ఫిర్యాదు చేశారు.

పెళ్లిళ్ల మధ్యవర్తుల ద్వారా: ఈ క్రమంలో శ్రీకాంత్‌ పెళ్లిళ్ల మధ్యవర్తుల ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఎంసీఏ చదువుకున్న ఓ యువతి తల్లిదండ్రులను సంప్రదించాడు. రూ.5 లక్షలు కట్నం, ఇతర లాంఛనాలు తీసుకొని 2023లో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆమె ఏడు నెలల గర్భవతిగా ఉండగా పుట్టింటి వద్ద దించేశాడు. వీరికి ఒక బాబు. శ్రీకాంత్‌కు మొదట వివాహం జరిగినట్లు, ఆమెకు విడాకులు ఇవ్వకుండా రెండో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు ఖమ్మం మహిళకు తెలిసి ప్రశ్నించింది. ఇక అప్పటి నుంచి ఆమె ఇంటికి వెళ్లడం మానేశాడు.

అదేమని అడిగితే అసలు తనను పెళ్లి చేసుకోలేదని, 2013 నుంచి సహజీవనం చేస్తున్నానంటూ బుకాయిస్తున్నాడని బాధితురాలు వాపోయింది. ఇంతలో మరో యువతి ఫొటో మార్ఫింగ్‌ చేసి ఆమెను వివాహం చేసుకుంటున్నానని, వీరికి పంపించి బెదిరిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో బాధిత మహిళలు ఇద్దరు సోమవారం ఎస్పీ కార్యాలయంలో తమను మోసగించిన శ్రీకాంత్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలని వేడుకున్నారు.

గోదావరి పుష్కరాలు - గోష్పాద క్షేత్రంలో ఇంకా మొదలుకాని పనులు

ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ సరికొత్త రికార్డు - ఒక్కరోజే రూ.27.68 కోట్ల ఆదాయం

Last Updated : January 20, 2026 at 8:25 PM IST

TAGGED:

MAN CHEATING
GUNTUR CRIME NEWS
GUNTUR CRIME LATEST NEWS
LATEST CRIME NEWS
PERPETUAL GROOM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.