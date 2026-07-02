ETV Bharat / state

ఆరు తరాల 'ఉమ్మడి' కుటుంబం - ఇంట్లో పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకూ 83 మంది

ఎవరెవరు ఏం పని చేయాలనే అంశంపై రోజూ సమావేశం - కొందరు ఇంటి పనులు, మరికొందరు పొలం పనులు - ఇంటి పెద్దలు హనుమంతరాయుడు, ముత్యాలప్ప మాటంటే మాటే

Joint Family In Anatapur District
Joint Family In Anatapur District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Joint Family In Anatapur District : అత్త, కోడలు కలిసుంటే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్న కాలమిది. అలాంటిది ఆ ఇంట్లో ఆరుగురు అత్తలు, 14 మంది కోడళ్లు కలిసుంటున్నారు. నలుగురు పిల్లలను ఒకచోట వదిలేస్తే అల్లరిని అదుపు చేయలేని రోజులివి. అలాంటిది ఆ ఇంట్లో 20 మంది పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు. అత్తా, కోడళ్లు, పిల్లలే కాదు పెద్దల్నీ కలిపితే ఆ కుటుంబ సభ్యు సంఖ్య 80కి పైనే. అయినా కలిసే ఉంటున్నారు. కలిసే తింటున్నారు. ఆ ఆప్యాయత కొన్నేళ్లది కాదు. ఆరు తరాలది. ఉపాధి వేటలో కుటుంబాలు కుచించుకుపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఆరు తరాలుగా కలిసి మెలిసి ఉంటున్న ఓ అందమైన ఉమ్మడి కుటుంబ కథ ఇది.

ఆరు తరాల 'ఉమ్మడి' కుటుంబం - ఇంట్లో పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకూ 83 మంది (ETV Bharat)

ప్రతీదీ పెద్దలు చెప్పినట్లే : వీళ్లంతా ఈ ఫొటోలోనే కాదు ఇంట‌్లోనూ కలిసే ఉంటారు. కలిసే తింటారు. అదే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం మండలం కుర్లపల్లికి చెందిన హనుమంతరాయుడు, ముత్యాలప్పల ఉమ్మడి కుటుంబ ప్రత్యేకత. ఆరుతరాల ఈ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఇప్పుడు 83 మంది సభ్యులున్నారు. నలుగురైదుగురు ఉన్న ఇంట్లోనే పనులకు వంతులేసుకుంటుంటారు. ఈ ఇంట్లో ప్రతీదీ పెద్దలు చెప్పినట్లే చేస్తారు.

ఉదయం కాఫీ తాగడానికి కూర్చున్నపుడే ఆరోజు ఎవరెవరు ఏ పని చేయాలో ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఏ వంట చేయాలో కూడా నిర్ణయించుకుంటారు. పొలం ఎవరు వెళ్లాలి, ఇతరత్రా పనులు ఎవరు చూసుకోవాలనే విషయాలన్నీ ఇద్దరు ఇంటి పెద్దలు ఆదేశిస్తారు. సభ్యులంతా పాటిస్తారు. అలా వంట పని, ఇంటి పని, పంట పని అన్నీ అనుకున్న సమయానికి అనుకున్నట్లుగా ఇంటి పెద్దల చేతులమీదుగా జరిగిపోతుంటాయి.

ఆరుగురు అత్తలు, 14 మంది కోడళ్లు : ఒక్కరోజు ఇంటికి ఒక పదిమంది వస్తేనే ఇరుకుగా ఫీలవుతాం. కానీ, మనసులు విశాలమైతే ఇరుకు అనే మాటే ఉండదంటోంది ఈ కుటుంబం. 83 మందిలో ఆరుగురు అత్తలు, 14 మంది కోడళ్లు, 20 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. వీరంతా ఒకే చోట ఇళ్లు నిర్మాణం చేసుకొని జీవిస్తున్నారు. కాకపోతే వంట మాత్రం ఒకచోటే చేస్తారు. కోడళ్లలో కొందరు పొలం పనులకు వెళితే, మరికొందరు భోజనాలు సిద్ధం చేస్తారు. ఇంటిల్లిపాదికీ కావాల్సిన సరుకులను పెద్దలే తెచ్చిపెడుతుంటారు.

ఈ ఆదర్శ కుటుంబానికి వ్యవసాయమే జీవనాధారం. ఇంతపెద్ద కుటుంబానికి అయిదు చోట్ల 120 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఏ కమతాల్లో ఏ పంట వేయాలనేది పరిస్థితులను బట్టి ఇంటి పెద్దలే నిర్ణయం తీసుకుంటుంటారు. ప్రస్తుతం వాణిజ్య పంటలు, కూరగాయలు, ధాన్యం ఇలా అన్ని రకాల పంటలూ సాగుచేస్తున్నారు. పండించిన పంటలో కొంతభాగం ఏడాది పొడవునా తినడానికి భద్రపరుచుకుంటారు. ఎప్పుడూ వ్యవసాయంలో నష్టం వచ్చిన సందర్భాలు లేవని గర్వంగా చెప్తోందీ ఉమ్మడి కుటుంబం.

ఈ కుటుంబానికి ఉమ్మడి ఆస్తిగా నాలుగు ట్రావెల్ బస్సులు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని కళ్యాణదుర్గం నుంచి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి రూట్ బస్సులుగా, ట్రావెల్ బస్సులుగా నడుపుతున్నారు. కలిసుంటే కలదు సుఖం అనే క్యాప్షన్‌కు ఈ ఉమ్మడి కుటుంబమే నిదర్శనం అంటూ ఊరందరి గౌరవ మర్యాదలు అందుకుంటున్నారు.

తల్లి మరణం అందించిన ప్రేరణ - ఒకే ఇంట్లో ఎనిమిది మంది వైద్యుల సేవా ప్రస్థానం

మంచి భార్య, తల్లి, వ్యాపారవేత్తగా మా జీవితాలకు వెలుగు భువనేశ్వరి: చంద్రబాబు

TAGGED:

JOINT FAMILY IN ANATAPUR DISTRICT
ANATAPUR DISTRICT JOINT FAMILY
83 MEMBERS JOINT FAMILY
JOINT FAMILY IN ANATAPUR DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.